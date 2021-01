White House छूटा तो मेलानिया ने भी छोड़ा Donald Trump का साथ, मीडिया के सामने किया शर्मिंदा, देखें Video

वाशिंगटनः अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) भले ही अब सत्ता में नही रहे हों लेकिन अब भी उनका परिवार सुर्खियों में बना हुआ है. सोशल मीडिया पर न सिर्फ ट्रंप बल्कि उनके पूरे परिवार की फोटो छाई हुई हैं. दरअसल, ट्रंप का एक वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है जिसमें उनकी दूसरी पत्नी मेलानिया ट्रंप (Melania Trump) उन्हें नजरअंदाज करते दिख रही हैं. इस वीडियो को लेकर दुनिया भर के लोग तमाम तरह की बातें लिखकर मीम्स बना रहे हैं.

वायरल हो रहा वीडियो उस वक्त का है, जब डोनाल्ड ट्रंप पत्नी मेलानिया के साथ व्हाउट हाउस को छोड़कर अपने नए आशियाने में रहने के लिए फ्लोरिडा पहुंचे थे. वे जैसे ही फ्लाइट से बाहर निकले तो उन्हें पत्रकारों ने घेर लिया. इस बीच कई मीडिया फोटोग्राफर्स ने डोनाल्ड ट्रंप और पूर्व FLOTUS मेलानिया ट्रंप की तस्वीरें क्लिक कर रहे थे. ट्रंप ने तो मीडिया का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और पोज भी दिए लेकिन मेलानिया उनका साथ देने की बजाय आगे चलती बनीं. उन्होंने पति को प्रेस रिपोर्टरों के सामने बुरी तरह से इग्नोर किया और ट्रंप को अकेले छोड़ दिया.

सोशल मीडिया पर ट्रंप दंपत्ति का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को लेकर कई लोग डोनाल्ड ट्रंप का मजाक बना रहे हैं. यकीनन मीडिया के सामने पत्नी का इस तरह से साथ छोड़ देना ट्रंप के लिए बेहद शर्मिंदगी वाला पल है. इससे जाहिर होता है कि मेलानिया अब ट्रंप के साथ खुश नहीं हैं और वे शायद उनसे अलग रहेंगी. जैसा कि इस वीडियो से भी जाहिर हो रहा है कि वे अब ट्रंप के साथ शायद ही रहें. वीडियो को देख यूजर्स ट्रंप दंपत्ति पर तमाम तरह के मीम्स बना रहे हैं. वहीं कई लोग मेलानिया की ड्रेस को लेकर काफी कुछ कह रहे हैं..

#MelaniaTrump looks ecstatic to leave the White House (left). But then arrives in Florida with this #COVID19 inspired dress!! She realized on the flight that she has to live at #MarALago with #Trump 24/7!! But I Really Dont Care. Do You?? pic.twitter.com/n6bm8GQRqA

— Dan Pereira (@ddanpereira) January 22, 2021