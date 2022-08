Water Crisis in England: भीषण गर्मी के बाद इस देश में अब गहराया जल संकट, स्टोर्स ने ग्राहकों के लिए सीमित की बोतलबंद पानी की संख्या!

Drought in many areas of Britain: रिपोर्ट के मुताबिक, लंदन स्थित एक एल्डी स्टोर ने एक ग्राहक को सिर्फ 3-5 बोतल पानी देने का नोटिस लगा दिया. हालांकि विरोध के बाद इसे हटा दिया गया था, लेकिन लोगों ने बताया कि कई स्टोर्स अभी इस तरह की बंदिशें लगा रहे हैं.