प्लीज हमारी मदद करें, हम अपने देश में सुरक्षित नहीं..., US से निर्वासित लोगों ने लगाई मदद की गुहार

Panama News: अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई के तहत व्हाइट हाउस प्रशासन ने कई भारतीयों समेत करीब 300 प्रवासियों को देश से बाहर निकाल दिया है. इन निर्वासितों को पनामा के एक होटल में रखा गया है, जहां से निराशा जनक मंजर सामने आया है. कुछ निर्वासित लोग अपने होटल के खिड़कियों पर नोट लिखकर मदद की गुहार लगा रहे हैं. नोट पर, 'कृपया हमारी मदद करें,हम अपने देश में सुरक्षित नहीं हैं' लिखा हुआ था. ये सभी प्रवासी एक होटल में पुलिस सुरक्षा के तहत रखे गए हैं और उन्हें बाहर निकलने की इजाजत नहीं है.

Public Security Minister says the migrants are not being "deprived of their freedom" while they await repatriation. "They are in our custody for their protection" https://t.co/KK36Vy1pNA pic.twitter.com/Rrg57o52ei

Panama denies depriving 'freedom' to migrants deported by US.

किन देशों के हैं ये प्रवासी?

AP समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, होटल में करीब 300 प्रवासी हैं, जिन्हें उनके देशों में वापस भेजने की प्रक्रिया जारी है. पनामा के लोक सुरक्षा मंत्री फ्रैंक एब्रेगो ने बताया कि इनमें से कई प्रवासी भारत, चीन, ईरान और वियतनाम से हैं.

ये प्रवासी मुख्य रूप से एशियाई देशों से हैं और पनामा में फंस गए हैं, क्योंकि अमेरिका ने पनामा को इन लोगों के लिए एक ट्रांजिट प्वाइंट बनाने का समझौता किया है, जिन्हें सीधे उनके मूल देश भेजना मुश्किल था. लेकिन, प्रवासियों के साथ सलूक को लेकर पनामा सरकार की काफी आलोचना हो रही है. हालांकि, सरकार का कहना है कि ये प्रवासी हिरासत में नहीं हैं.

भारतीय प्रवासियों की स्थिति

वहीं, पनामा में भारतीय दूतावास ने इस मामले पर संज्ञान लिया है और कहा है कि भारतीय प्रवासी सुरक्षित हैं. दूतावास ने एक बयान जारी कर बताया, 'पनामा प्रशासन ने हमें सूचित किया है कि अमेरिका से आए भारतीय प्रवासी सुरक्षित हैं और उन्हें होटल में सभी जरूरी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं. दूतावास की टीम को उनसे मिलने की इजाजत मिल गई है और हम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पनामा सरकार के साथ काम कर रहे हैं.'

