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Hindi NewsदुनियाStop Stop! लास्ट वार्निंग... ईरानी नौसेना ने धमकाया तो पीछे हटा अमेरिकी वॉरशिप, सामने आया VIDEO

Stop Stop! लास्ट वार्निंग... ईरानी नौसेना ने धमकाया तो पीछे हटा अमेरिकी वॉरशिप, सामने आया VIDEO

Iran navy video: ईरान की सरकारी मीडिया प्रेस टीवी ने एक मिनट चार सेकेंड का वीडियो जारी करते हुए होर्मुज स्ट्रेट के एक छोर यानी फारस की खाड़ी (Persian Gulf) से दूसरे छोर ओमान की खाड़ी (Gulf of Oman) तक के समंदर में ईरानी नौसेना की ताकत दिखाते हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूएस आर्मी की सेंट्रल कमांड की खिल्ली उड़ाई है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Apr 12, 2026, 11:24 PM IST
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(US-Iran warship ai image)
(US-Iran warship ai image)

Iran war: मिडिल ईस्ट की जंग के पहले दिन ही ईरान भले ही अपना सब-कुछ गंवा बैठा हो, लेकिन ईरान के लोगों का 'जिगर-कलेजा' इतना मजबूत है कि अमेरिका की छाती पर बैठकर मूंग दल रहा है. ईरान, अमेरिका के सुपरपावर वाले गुमान को करीब-करीब तोड़ चुका है. ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के घमंड को सुबह-शाम तबीयत से तोड़ रहा है. उसकी बची सेना अभी तक अमेरिका के सामने सीना ठोककर खड़ी है. इसकी जीती जागती मिसाल का सबूत ईरान की सरकारी मीडिया प्रेस टीवी ने जारी किया है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि ईरान की एलीट आर्मी आईआरजीसी की एक टुकड़ी ने यूएस वारशिप पर टारगेट साधा तो अमेरिकी जहाजों को आखिरकार पीछे लौटना पड़ा.   

ईरान में अभी दम है

64 सेकंड की वीडियो क्लिप में ईरान और अमेरिका की नौसेना कुछ दूरी पर एक दूसरे के आमने-सामने हैं. ईरानी मीडिया ने लिखा- 'अमेरिकी नौसेना का विध्वंसक पोत 121, आईआरजीसी नौसेना के पास से तेजी से दिशा बदलकर हिंद महासागर में लौट गया.'                                     देखें Video.

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देखा आपने कैसे ईरानी नौसेना रेडियो-ट्रांसमीटर पर अपना परिचय देते हुए यूएस नेवी को पीछे हटने के लिए कहती है. ओमान सागर के आसपास से गुजर रहा अमेरिकी नौसेना का जहाज फुजैराह बंदरगाह की ओर जा रहा है, मैं आईआरजीसी नौसेना हूं और यह मेरी आपको अंतिम चेतावनी है.

(यह भी पढ़ें- Hormuz Strait में अमेरिकी नौसेना पलटेगी बाजी! समंदर से बारूदी सुरंगें कैसे हटाएगी ट्रंप की फौज?)

अमेरिकी वॉरशिप:- मैं पोत 121 हूं. हम अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार समंदर में हैं. हमारा आपके लिए कोई चुनौती पैदा करने का इरादा नहीं है.

ईरानी नौसेना:- रुकिए...रुकिए! ये लास्ट वार्निंग है. अगर आप नहीं माने तो हमें आपके ऊपर हमला करना पड़ेगा. 

(यह भी पढ़ें-होर्मुज पर निकाल देंगे ईरान की हेकड़ी... वार्ता फेल होने से भड़के ट्रंप ने धमकाया)

ईरानी नौसेना:- 'ओमान सागर में मौजूद सभी जहाजों के लिए आईआरजीसी नौसेना की चेतावनी... अटेंशन अपने पास किसी भी विदेशी सैन्य जहाज को देखने पर, उससे कम से कम दस मील की दूरी बनाकर रखें. क्योंकि मैं उन्हें निशाना बनाने के लिए एकदम तैयार हूं.'

इस चेतावनी के बाद अमेरिका के युद्धपोत पीछे लौट गए. इस तरह ट्रंप के उस दावे का एक बार फिर मजाक उड़ा, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरानी नौसेना की ताकत अब खत्म हो चुकी है.

(यह भी पढ़ें- इधर ट्रंप के दूत बात कर रहे थे, उधर नेतन्याहू के 'मृत्युदूतों' ने रिमोट से उड़ा दिए लेबनान के दर्जनों गांव)

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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