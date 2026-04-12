Stop Stop! लास्ट वार्निंग... ईरानी नौसेना ने धमकाया तो पीछे हटा अमेरिकी वॉरशिप, सामने आया VIDEO

Iran war: मिडिल ईस्ट की जंग के पहले दिन ही ईरान भले ही अपना सब-कुछ गंवा बैठा हो, लेकिन ईरान के लोगों का 'जिगर-कलेजा' इतना मजबूत है कि अमेरिका की छाती पर बैठकर मूंग दल रहा है. ईरान, अमेरिका के सुपरपावर वाले गुमान को करीब-करीब तोड़ चुका है. ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के घमंड को सुबह-शाम तबीयत से तोड़ रहा है. उसकी बची सेना अभी तक अमेरिका के सामने सीना ठोककर खड़ी है. इसकी जीती जागती मिसाल का सबूत ईरान की सरकारी मीडिया प्रेस टीवी ने जारी किया है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि ईरान की एलीट आर्मी आईआरजीसी की एक टुकड़ी ने यूएस वारशिप पर टारगेट साधा तो अमेरिकी जहाजों को आखिरकार पीछे लौटना पड़ा.

ईरान में अभी दम है

64 सेकंड की वीडियो क्लिप में ईरान और अमेरिका की नौसेना कुछ दूरी पर एक दूसरे के आमने-सामने हैं. ईरानी मीडिया ने लिखा- 'अमेरिकी नौसेना का विध्वंसक पोत 121, आईआरजीसी नौसेना के पास से तेजी से दिशा बदलकर हिंद महासागर में लौट गया.' देखें Video.

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Press TV Exclusive: US destroyers' Strait of Hormuz transit stunt failed, came close to destructionhttps://t.co/zVeCCKGJlO https://t.co/m348SyV1uz pic.twitter.com/KhKXTTwWA5 PressTV) April 12, 2026

देखा आपने कैसे ईरानी नौसेना रेडियो-ट्रांसमीटर पर अपना परिचय देते हुए यूएस नेवी को पीछे हटने के लिए कहती है. ओमान सागर के आसपास से गुजर रहा अमेरिकी नौसेना का जहाज फुजैराह बंदरगाह की ओर जा रहा है, मैं आईआरजीसी नौसेना हूं और यह मेरी आपको अंतिम चेतावनी है.

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अमेरिकी वॉरशिप:- मैं पोत 121 हूं. हम अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार समंदर में हैं. हमारा आपके लिए कोई चुनौती पैदा करने का इरादा नहीं है.

ईरानी नौसेना:- रुकिए...रुकिए! ये लास्ट वार्निंग है. अगर आप नहीं माने तो हमें आपके ऊपर हमला करना पड़ेगा.

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ईरानी नौसेना:- 'ओमान सागर में मौजूद सभी जहाजों के लिए आईआरजीसी नौसेना की चेतावनी... अटेंशन अपने पास किसी भी विदेशी सैन्य जहाज को देखने पर, उससे कम से कम दस मील की दूरी बनाकर रखें. क्योंकि मैं उन्हें निशाना बनाने के लिए एकदम तैयार हूं.'

इस चेतावनी के बाद अमेरिका के युद्धपोत पीछे लौट गए. इस तरह ट्रंप के उस दावे का एक बार फिर मजाक उड़ा, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरानी नौसेना की ताकत अब खत्म हो चुकी है.

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