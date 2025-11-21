'हमारे पास कम्युनिस्ट आ रहा है', ट्रंप-जोहरान की मुलाकात से पहले व्हाइट हाउस ने NYC मेयर का खूब उड़ाया मजाक, किसने मांगा था मिलने का समय?

donald trump zohran mamdani: अमेरिकी राजनीति इन दिनों न्यूयॉर्क सिटी के मेयर-इलेक्ट ज़ोहरान ममदानी के कारण चर्चा में है.चुनाव अभियान के दौरान ममदानी लगातार डोनाल्ड ट्रंप को “लोकतंत्र के लिए खतरा” बताते रहे थे.उनका कहना था कि ट्रंप को चुनौती देने की “रीढ़” सिर्फ उन्हीं में है.लेकिन चुनाव जीतने के बाद उनका रुख बदल गया है.अब उनकी टीम ने व्हाइट हाउस से मुलाकात की मांग की है ताकि न्यूयॉर्क की बढ़ती महंगाई, किराए के संकट और शहर की आर्थिक चुनौतियों पर बात की जा सके.इसी मुलाकात पर अब सबकी नज़र है.

मुलाकात से पहले व्हाइट हाउस का तंज

ममदानी की ओवल ऑफिस में ट्रंप से होने वाली पहली आधिकारिक मुलाकात से ठीक पहले व्हाइट हाउस ने उन पर बड़ा तंज कस दिया.प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने गुरुवार (लोकल टाइम) को कहा कि ट्रंप “किसी से भी मिलने” और “अमेरिकी लोगों की भलाई के लिए सही निर्णय लेने” को तैयार हैं.लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ममदानी को “कम्युनिस्ट” कहकर उन पर हमला भी किया.

लेविट ने कहा, “यह बहुत कुछ बताता है कि कल व्हाइट हाउस में एक कम्युनिस्ट आ रहा है, क्योंकि डेमोक्रेट पार्टी ने देश के सबसे बड़े शहर के मेयर के रूप में उन्हें चुना है.” उन्होंने दावा किया कि न्यूयॉर्क शहर ट्रंप के अंदाज़े से कहीं ज्यादा “लेफ्ट” हो गया है.

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर भी किया हमला

व्हाइट हाउस की टिप्पणी से पहले ही ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर ममदानी को “कम्युनिस्ट मेयर” कहा था.ट्रंप wrote, “न्यूयॉर्क शहर के कम्युनिस्ट मेयर, ज़ोहरान ‘क्वामे’ ममदानी ने मीटिंग के लिए कहा है.यह मीटिंग शुक्रवार, 21 नवंबर को ओवल ऑफिस में होगी.”

क्या बदल सकती है यह मुलाकात?

राजनीतिक हलकों में यह मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.एक तरफ ममदानी चुनाव में ट्रंप के सख्त विरोधी रहे, वहीं अब वे शहर की समस्याओं पर बातचीत के लिए उन्हीं से सीधे मिलने जा रहे हैं.दूसरी तरफ व्हाइट हाउस उनका लगातार मजाक उड़ा रहा है.अब सबकी नज़र शुक्रवार को होने वाली इस मुलाकात पर है कि इसमें क्या बातचीत होती है और क्या इससे न्यूयॉर्क की समस्याओं के समाधान की कोई नई राह निकलती है.