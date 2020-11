US: जीत से पहले ही काम में जुटे बाइडेन, कोरोना-अर्थव्यवस्था पर बना रहे एक्शन प्लान

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव (US Presidential Election) के लिए वोटों की गिनती जारी है और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन (Joe Biden) रेस में आगे चल रहे हैं. राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम अभी नहीं आए हैं, लेकिन बाइडेन अभी से ही काम में जुट गए हैं और कोरोना वायरस के अलावा अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए एक्शन प्लान बना रहे हैं.

पहले दिन से काम करने की योजना: बाइडेन

जो बाइडेन (Joe Biden) ने अपने संबोधन में कहा, 'हमने पहले ही काम शुरू कर दिया है. हमने सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की है. देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और हम पहले दिन से कोरोना के लिए योजनाओं को निष्पादित करना शुरू कर देंगे. हम हर संभव लोगों की जिंदगी को बचाएंगे.' इसके साथ ही उन्होंने कहा, 'हम अर्थव्यवस्था की रिकवरी के लिए भी योजना बना रहे हैं.'

परिवर्तन के लिए जनता ने दिया जनादेश

जो बाइडेन ने कहा, 'जनता ने हमें कोविड-19 पर एक्शन के लिए जनादेश दिया है. अर्थव्यवस्था पर एक्शन के लिए जनादेश दिया है. हमें जलवायु परिवर्तन और संस्थागत नस्लवाद के खिलाफ काम करने के लिए जनादेश दिया है.'

What is becoming clearer each hour is that record numbers of Americans — from all races, faiths, regions — chose change over more of the same.

They have given us a mandate for action on COVID and the economy and climate change and systemic racism.

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020