Madagascar Coup: मेडागास्कर में सेना के कर्नल ने संभाली सत्ता, तख्तापलट के बाद चुने गए अंतरिम राष्ट्रपति

Madagascar News: मेडागास्कर में राशन-पानी-महंगाई और बिजली को लेकर शुरू हुए प्रदर्शनों ने सरकार का तख्तापलट करा दिया. सेना ने देश की कमान अपने हाथों में लेते हुए जनता से शांति बहाल करने की अपील की है. इस बीच दावा किया जा रहा है कि मेडागास्कर के राष्ट्रपति नेपाली पीएम ओली की तरह अंडर ग्राउंड हो गए हैं या देश छोड़कर चले गए हैं. मेडागास्कर की नेशनल असेंबली ने मंगलवार (14 अक्टूबर) को राष्ट्रपति एंड्री राजोइलिना पर कर्तव्य निर्वहन से विमुख होने का महाभियोग चलाने के लिए मतदान किया. इसके बाद, एक विशिष्ट सैन्य इकाई ने पुष्टि की कि उसने देश की सत्ता अपने हाथ में ले ली है.

सेना ने संभाली कमान

अशांति के बीच राष्ट्रपति को पद से हटाने वाली वोटिंग रोकने की कोशिश नाकाम रही. संसद के निचले सदन में राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव 130 मतों से पास हुआ. इस दौरान 51 साल के नेता ने Gen Z के नेतृत्व में कई दिनों से चल रहे सरकार विरोधी आंदोलन के उग्र होने पर कुर्सी को छोड़ कर भागने में भलाई समझी. इस बीच सैन्य इकाई के प्रमुख कर्नल माइकल रैंड्रियनिरिना ने अपने बयान में न्यूज़ एजेंसी एएफपी को बताया, 'हमने सत्ता अपने हाथ में ले ली है. हमारी एक यूनिट, जेंडरमेरी और पुलिस के अधिकारियों की एक समिति बनाएगी. जिसमें आगे कुछ वरिष्ठ नागरिक सलाहकार शामिल किए जाएंगे. यही कमेटी राष्ट्रपति पद का काम करेगी. वहीं कुछ दिनों बाद, हम एक नागरिक सरकार भी स्थापित करेंगे.'

फेल हुआ राष्ट्रपति का दांव

सेना द्वारा देश की कमान संभालने का ऐलान संसद के निचले सदन द्वारा राजोइलिना के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए मतदान के कुछ ही मिनट बाद हुआ. राष्ट्रपति ने संसद सत्र को किसी भी कानूनी आधार से रहित बताते हुए खारिज कर दिया था. राष्ट्रपति द्वारा नेशनल असेंबली को भंग करने के आदेश के बाद, देश की संसद में विपक्ष के नेता ने कहा कि ये फैसला कानूनी रूप से वैध नहीं है.

कुछ सैनिक प्रदर्शन में शामिल

मेडागास्कर में विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत बीते 25 सितंबर को हुई थी. शुरुआत में पानी और बिजली की भारी कमी के कारण लोगों की नाराजगी सड़कों पर दिखी, जो अचानक भ्रष्टाचार, कुशासन और बुनियादी सेवाओं की कमी के विरोध का प्रतीक बन गई. इस आंदोलन को नेपाल, मोरक्को और बांग्लादेश जैसे कई देशों में जेनरेशन जेड द्वारा संचालित ऐसे आंदोलनों का एक विस्तार बताया जा रहा है.

देश छोड़ भागे राष्ट्रपति

वीकेंड में विद्रोही सैनिकों और सुरक्षा बलों के प्रदर्शनकारियों में शामिल होने से विरोध प्रदर्शन अचानक से ही काफी तेज हो गया. प्रदर्शनकारी राजोइलिना और अन्य सरकारी मंत्रियों से पद छोड़ने की मांग कर रहे थे. हालांकि पिछले महीने ही राष्ट्रपति ने हालात शांत करने के लिए पूरी सरकार को बर्खास्त कर दिया था. लेकिन जनता का आक्रोश नहीं थमा था. इस बीच रेडियो फ्रांस इंटरनेशनेल के हवाले से दावा किया गया कि राजोइलिना वीकेंड पर एक फ्रांसीसी सैन्य विमान में सवार होकर देश छोड़कर भाग गए.