Advertisement
trendingNow12962022
Hindi Newsदुनिया

Madagascar Coup: मेडागास्कर में सेना के कर्नल ने संभाली सत्ता, तख्तापलट के बाद चुने गए अंतरिम राष्ट्रपति

Madagascar Coup: अफ्रीकी देश मेडागास्कर में मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर जेन जेडर्स की नाराजगी और सैनिक विद्रोह के बाद राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए. सेना ने एक विज्ञप्ति में बताया कि देश की सत्ता फिलहाल सेना के हवाले है.

 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 15, 2025, 01:31 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Madagascar Coup: मेडागास्कर में सेना के कर्नल ने संभाली सत्ता, तख्तापलट के बाद चुने गए अंतरिम राष्ट्रपति

Madagascar News: मेडागास्कर में राशन-पानी-महंगाई और बिजली को लेकर शुरू हुए प्रदर्शनों ने सरकार का तख्तापलट करा दिया. सेना ने देश की कमान अपने हाथों में लेते हुए जनता से शांति बहाल करने की अपील की है. इस बीच दावा किया जा रहा है कि मेडागास्कर के राष्ट्रपति नेपाली पीएम ओली की तरह अंडर ग्राउंड हो गए हैं या देश छोड़कर चले गए हैं. मेडागास्कर की नेशनल असेंबली ने मंगलवार (14 अक्टूबर) को राष्ट्रपति एंड्री राजोइलिना पर कर्तव्य निर्वहन से विमुख होने का महाभियोग चलाने के लिए मतदान किया. इसके बाद, एक विशिष्ट सैन्य इकाई ने पुष्टि की कि उसने देश की सत्ता अपने हाथ में ले ली है.

सेना ने संभाली कमान

अशांति के बीच राष्ट्रपति को पद से हटाने वाली वोटिंग रोकने की कोशिश नाकाम रही. संसद के निचले सदन में राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव 130 मतों से पास हुआ. इस दौरान 51 साल के नेता ने Gen Z के नेतृत्व में कई दिनों से चल रहे सरकार विरोधी आंदोलन के उग्र होने पर कुर्सी को छोड़ कर भागने में भलाई समझी. इस बीच सैन्य इकाई के प्रमुख कर्नल माइकल रैंड्रियनिरिना ने अपने बयान में न्यूज़ एजेंसी एएफपी को बताया, 'हमने सत्ता अपने हाथ में ले ली है. हमारी एक यूनिट, जेंडरमेरी और पुलिस के अधिकारियों की एक समिति बनाएगी. जिसमें आगे कुछ वरिष्ठ नागरिक सलाहकार शामिल किए जाएंगे. यही कमेटी राष्ट्रपति पद का काम करेगी. वहीं कुछ दिनों बाद, हम एक नागरिक सरकार भी स्थापित करेंगे.'

ये भी पढ़ें- पहले शहबाज शरीफ ने की जी हुजूरी, फिर भारत-PAK को लेकर क्या बोले ट्रंप? पीछे घूम गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री 

Add Zee News as a Preferred Source

फेल हुआ राष्ट्रपति का दांव

सेना द्वारा देश की कमान संभालने का ऐलान संसद के निचले सदन द्वारा राजोइलिना के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए मतदान के कुछ ही मिनट बाद हुआ. राष्ट्रपति ने संसद सत्र को किसी भी कानूनी आधार से रहित बताते हुए खारिज कर दिया था. राष्ट्रपति द्वारा नेशनल असेंबली को भंग करने के आदेश के बाद, देश की संसद में विपक्ष के नेता ने कहा कि ये फैसला कानूनी रूप से वैध नहीं है.

कुछ सैनिक प्रदर्शन में शामिल 

मेडागास्कर में विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत बीते 25 सितंबर को हुई थी. शुरुआत में पानी और बिजली की भारी कमी के कारण लोगों की नाराजगी सड़कों पर दिखी, जो अचानक भ्रष्टाचार, कुशासन और बुनियादी सेवाओं की कमी के विरोध का प्रतीक बन गई. इस आंदोलन को नेपाल, मोरक्को और बांग्लादेश जैसे कई देशों में जेनरेशन जेड द्वारा संचालित ऐसे आंदोलनों का एक विस्तार बताया जा रहा है.

देश छोड़ भागे राष्ट्रपति

वीकेंड में विद्रोही सैनिकों और सुरक्षा बलों के प्रदर्शनकारियों में शामिल होने से विरोध प्रदर्शन अचानक से ही काफी तेज हो गया. प्रदर्शनकारी राजोइलिना और अन्य सरकारी मंत्रियों से पद छोड़ने की मांग कर रहे थे. हालांकि पिछले महीने ही राष्ट्रपति ने हालात शांत करने के लिए पूरी सरकार को बर्खास्त कर दिया था. लेकिन जनता का आक्रोश नहीं थमा था. इस बीच रेडियो फ्रांस इंटरनेशनेल के हवाले से दावा किया गया कि राजोइलिना वीकेंड पर एक फ्रांसीसी सैन्य विमान में सवार होकर देश छोड़कर भाग गए.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Madagascar

Trending news

मेरा सिर शर्म से झुक गया... मुत्तकी के देवबंद जाने पर क्यों भड़के जावेद अख्तर?
DNA
मेरा सिर शर्म से झुक गया... मुत्तकी के देवबंद जाने पर क्यों भड़के जावेद अख्तर?
NDA में सीटों पर फंसा पेंच! BJP ने 71 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान
DNA
NDA में सीटों पर फंसा पेंच! BJP ने 71 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान
संघीय ढांचे का क्या होगा? ED पर भड़के CJI गवई; जांच पर लगा दी रोक
Supreme Court
संघीय ढांचे का क्या होगा? ED पर भड़के CJI गवई; जांच पर लगा दी रोक
Gen Z दे रहे डिजिटल पेमेंट्स को रफ्तार, जानें इस साल UPI पेमेंट में हुआ कितना इजाफा
Gen Z Generation
Gen Z दे रहे डिजिटल पेमेंट्स को रफ्तार, जानें इस साल UPI पेमेंट में हुआ कितना इजाफा
'सोनम वांगचुक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, हानिकारक गतिविधियों में शामिल थे'
Sonam Wangchuk
'सोनम वांगचुक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, हानिकारक गतिविधियों में शामिल थे'
जो मतदान से रहेगा दूर, वो भाजपा की करेगा मदद... सज्जाद लोन के बयान पर उमर का पलटवार
Jammu and Kashmir
जो मतदान से रहेगा दूर, वो भाजपा की करेगा मदद... सज्जाद लोन के बयान पर उमर का पलटवार
हलक में आ गई थी जान, लेकिन शेखी बघार रहे थे मुनीर; जानिए शौर्य का एक और किस्सा
operation sindoor
हलक में आ गई थी जान, लेकिन शेखी बघार रहे थे मुनीर; जानिए शौर्य का एक और किस्सा
'वोटों के लिए स्टालिन मुफ्त पत्नी भी दे देंगे', AIADMK नेता के बयान पर मचा बवाल
AIADMK
'वोटों के लिए स्टालिन मुफ्त पत्नी भी दे देंगे', AIADMK नेता के बयान पर मचा बवाल
भ्रष्ट पुलिसकर्मी थे IPS वाई पूरन... खुदकुशी से पहले ASI ने VIDEO में क्या-क्या कहा?
Sandeep Lather Suicide
भ्रष्ट पुलिसकर्मी थे IPS वाई पूरन... खुदकुशी से पहले ASI ने VIDEO में क्या-क्या कहा?
'चिल्लाओगी तो और मर्द बुला लेंगे', दुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता ने सुनाई खौफनाक दास्तां
Durgapur gangrape case
'चिल्लाओगी तो और मर्द बुला लेंगे', दुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता ने सुनाई खौफनाक दास्तां