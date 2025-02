हमने आपको बहुत याद किया, ट्रंप बोले- मोदी मुझसे बेहतर, मेरा उनसे कोई मुकाबला नहीं

Donald Trump with PM Modi: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दोनों देशों के बीच 'बहुत एकता और बहुत दोस्ती है.' पीएम मोदी के साथ अपनी मीटिंग के दौरान ट्रंप ने जोर देकर कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध और भी मजबूत होने जा रहे हैं. जब उनसे उनके और पीएम मोदी के बीच संबंधों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा,'किसी भी चीज़ से ज़्यादा, हमारे (पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप) बीच बहुत एकता है, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है - वह और मैं और हमारे देश. मुझे लगता है कि यह और भी करीब आने वाला है, लेकिन हमें देशों के रूप में एकजुट रहना चाहिए. हम दोस्त हैं और हम ऐसे ही बने रहेंगे.'

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन ने चार साल तक अमेरिकी लोगों के लिए शानदार काम किया है. उन्होंने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के प्रशासन को 'भयानक' कहा. जब उनसे पूछा गया कि अगर वे भारत के साथ व्यापार के मामले में सख्त रुख अपनाते हैं तो वे चीन से कैसे लड़ेंगे, तो ट्रंप ने जवाब दिया,'हम किसी को भी हराने के लिए बहुत अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन हम किसी को हराने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम वाकई अच्छा काम करना चाहते हैं. हमारे 4 साल बहुत अच्छे रहे और हमें एक भयानक प्रशासन ने बाधित किया. भयानक, उन्हें नहीं पता था कि वे क्या कर रहे हैं. अब हम इसे फिर से एक साथ रख रहे हैं. मुझे लगता है कि यह पहले की तुलना में बहुत मजबूत होने जा रहा है या पहले की तुलना में और भी ज्यादा मजबूत होने जा रहा है.'

एक सवाल का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा,'वह (पीएम नरेंद्र मोदी) मुझसे कहीं ज्यादा सख्त वार्ताकार हैं और वह मुझसे कहीं ज्यादा अच्छे वार्ताकार हैं. यहां तक ​​कि कोई मुकाबला नहीं है.'

#WATCH | Washington, DC: US President Donald Trump says, "He (PM Narendra Modi) is a much tougher negotiator than me and he is a much better negotiator than me. There is not even a contest."

