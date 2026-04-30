'ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे', US का सख्त संदेश; ट्रंप प्रशासन ने कांग्रेस से मांगा 1.5 ट्रिलियन का बजट

US threat to Iran: यूएस ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह ईरान को किसी भी सूरत में परमाणु बम नहीं बनाने देगा. इसके लिए उसने जंग आगे भी जारी रखने का संकेत दिया है. अपनी तैयारियों को मजबूत करने के लिए ट्रंप प्रशासन ने कांग्रेस से मांगा 1.5 ट्रिलियन डॉलर का बजट रिलीज करने की मांग की है.
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US military preparations against Iran: यूएस और ईरान के बीच पसरे तनाव के बीच अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि तेहरान को किसी भी सूरत में परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा. अमेरिकी कांग्रेस में बजट पर सुनवाई के दौरान हेगसेथ ने कहा कि ट्रंप में वह हिम्मत है, जो दूसरे राष्ट्रपतियों ने नहीं दिखाई. विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इस समय सबसे बड़ा विरोधी दुश्मन नहीं, बल्कि कांग्रेस डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकन नेताओं के गैर-जिम्मेदार, कमजोर और हार मानने वाले बयान हैं. हेगसेथ ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे. ट्रंप ने इस मुद्दे पर दूसरे राष्ट्रपतियों से ज्यादा सख्त रुख दिखाया है.
हेगसेथ ने कहा कि संघर्ष को अभी दो महीने ही हुए हैं और ऐसे समय में कमजोर संदेश देना गलत है. उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन का साफ रुख है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने या हासिल करने नहीं दिया जाएगा. यही वजह है कि ट्रंप प्रशासन देश की डिफेंस इंडस्ट्री को फिर युद्धकालीन मोड में ला रहा है. इसके लिए रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने और सैन्य तैयारी मजबूत करने पर तेजी से काम चल रहा है.
अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने कहा कि डिफेंस इंडस्ट्री को ऐसे स्तर पर लाया जा रहा है, जहां हथियार, गोला-बारूद और सैन्य उपकरणों का उत्पादन तेजी से हो सके.उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन की ओर से प्रस्तावित 1.5 ट्रिलियन डॉलर का रक्षा बजट मौजूदा समय की जरूरत है. यह बजट मौजूदा समय की जरूरत और सुरक्षा हालात की गंभीरता को दर्शाता है. हेगसेथ ने कांग्रेस में सुनवाई के दौरान कहा कि उन्हें इस बजट प्रस्ताव के समर्थन में गवाही देने का मौका मिलने की खुशी है.
उधर, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय (पेंटागन) के सीनियर अधिकारी जूल्स डब्ल्यू. हर्स्ट ने कहा कि ईरान युद्ध पर अब तक 25 अरब डॉलर खर्च कर चुका है. उन्होंने बताया कि इस खर्च का बड़ा हिस्सा हथियारों और गोला-बारूद पर गया है. हर्स्ट ने यह जानकारी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी की सुनवाई में दी.