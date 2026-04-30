Advertisement
trendingNow13198309
Hindi Newsदुनियाईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, US का सख्त संदेश; ट्रंप प्रशासन ने कांग्रेस से मांगा 1.5 ट्रिलियन का बजट

'ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे', US का सख्त संदेश; ट्रंप प्रशासन ने कांग्रेस से मांगा 1.5 ट्रिलियन का बजट

US threat to Iran: यूएस ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह ईरान को किसी भी सूरत में परमाणु बम नहीं बनाने देगा. इसके लिए उसने जंग आगे भी जारी रखने का संकेत दिया है. अपनी तैयारियों को मजबूत करने के लिए ट्रंप प्रशासन ने कांग्रेस से मांगा 1.5 ट्रिलियन डॉलर का बजट रिलीज करने की मांग की है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 30, 2026, 02:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे', US का सख्त संदेश; ट्रंप प्रशासन ने कांग्रेस से मांगा 1.5 ट्रिलियन का बजट

US military preparations against Iran: यूएस और ईरान के बीच पसरे तनाव के बीच अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि तेहरान को किसी भी सूरत में परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा. अमेरिकी कांग्रेस में बजट पर सुनवाई के दौरान हेगसेथ ने कहा कि ट्रंप में वह हिम्मत है, जो दूसरे राष्ट्रपतियों ने नहीं दिखाई. विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इस समय सबसे बड़ा विरोधी दुश्मन नहीं, बल्कि कांग्रेस डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकन नेताओं के गैर-जिम्मेदार, कमजोर और हार मानने वाले बयान हैं. हेगसेथ ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे. ट्रंप ने इस मुद्दे पर दूसरे राष्ट्रपतियों से ज्यादा सख्त रुख दिखाया है.

'रक्षा क्षमता बढ़ाने की तेज तैयारी'

हेगसेथ ने कहा कि संघर्ष को अभी दो महीने ही हुए हैं और ऐसे समय में कमजोर संदेश देना गलत है. उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन का साफ रुख है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने या हासिल करने नहीं दिया जाएगा. यही वजह है कि ट्रंप प्रशासन देश की डिफेंस इंडस्ट्री को फिर युद्धकालीन मोड में ला रहा है. इसके लिए रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने और सैन्य तैयारी मजबूत करने पर तेजी से काम चल रहा है. 

'1.5 ट्रिलियन डॉलर के रक्षा बजट की जरूरत'

अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने कहा कि डिफेंस इंडस्ट्री को ऐसे स्तर पर लाया जा रहा है, जहां हथियार, गोला-बारूद और सैन्य उपकरणों का उत्पादन तेजी से हो सके.उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन की ओर से प्रस्तावित 1.5 ट्रिलियन डॉलर का रक्षा बजट मौजूदा समय की जरूरत है. यह बजट मौजूदा समय की जरूरत और सुरक्षा हालात की गंभीरता को दर्शाता है. हेगसेथ ने कांग्रेस में सुनवाई के दौरान कहा कि उन्हें इस बजट प्रस्ताव के समर्थन में गवाही देने का मौका मिलने की खुशी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

'ईरान युद्ध पर 25 अरब डॉलर खर्च किए'

उधर, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय (पेंटागन) के सीनियर अधिकारी जूल्स डब्ल्यू. हर्स्ट ने कहा कि ईरान युद्ध पर अब तक 25 अरब डॉलर खर्च कर चुका है. उन्होंने बताया कि इस खर्च का बड़ा हिस्सा हथियारों और गोला-बारूद पर गया है. हर्स्ट ने यह जानकारी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी की सुनवाई में दी.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

us iran news

Trending news

सबरीमाला में एंट्री करने वाली महिला ने खुद को कहा शबरी, SC ने पूछा- God को मानती हो?
sabrimala
सबरीमाला में एंट्री करने वाली महिला ने खुद को कहा शबरी, SC ने पूछा- God को मानती हो?
वोटिंग डेटा या साइकोलॉजी का खेल... क्या है एग्जिट पोल? भारत में कब हुई इसकी शुरुआत
DNA
वोटिंग डेटा या साइकोलॉजी का खेल... क्या है एग्जिट पोल? भारत में कब हुई इसकी शुरुआत
बारिश में भरभरा कर ढही अस्पताल की दीवार, सहारा लिए खड़े 7 लोगों की मौत
Bengaluru wall collapse
बारिश में भरभरा कर ढही अस्पताल की दीवार, सहारा लिए खड़े 7 लोगों की मौत
देश के इस राज्य में सबसे अधिक नारियल का उत्पादन, विदेशों में भी है हाई डिमांड
coconut production
देश के इस राज्य में सबसे अधिक नारियल का उत्पादन, विदेशों में भी है हाई डिमांड
देश का इकलौता सर्वे, जो कह रहा ममता फिर देंगी BJP को शिकस्त; बंगाल में फिर आएगी TMC
West Bengal Exit Poll
देश का इकलौता सर्वे, जो कह रहा ममता फिर देंगी BJP को शिकस्त; बंगाल में फिर आएगी TMC
बंगाल-असम में BJP की आंधी, तमिलनाडु में DMK का डंका... क्या कहते हैं Poll of Polls
Assembly Election 2026
बंगाल-असम में BJP की आंधी, तमिलनाडु में DMK का डंका... क्या कहते हैं Poll of Polls
बराक वैली से अपर असम तक...किसके हिस्से जाएंगी कितनी सीटें,जानें एग्जिट पोल का आंकड़ा
Assam Election Exit Polls
बराक वैली से अपर असम तक...किसके हिस्से जाएंगी कितनी सीटें,जानें एग्जिट पोल का आंकड़ा
Tamil Nadu Exit Poll 2026: AIADMK और TVK का हो सकता है सूपड़ा साफ, किंग बनेगी DMK
Tamil Nadu assembly election 2026 exit poll
Tamil Nadu Exit Poll 2026: AIADMK और TVK का हो सकता है सूपड़ा साफ, किंग बनेगी DMK
पुडुचेरी में NDA गाड़ेगी झंडा या बनेगी नई सरकार? Zeenia ने बताया Exit Poll
Puducherry
पुडुचेरी में NDA गाड़ेगी झंडा या बनेगी नई सरकार? Zeenia ने बताया Exit Poll
Exit Polls: असम में महिलाएं और Gen Z किसके साथ? हिमंता-गोगोई-अजमल का क्या होगा होगा?
Zeenia Exit Poll 2026
Exit Polls: असम में महिलाएं और Gen Z किसके साथ? हिमंता-गोगोई-अजमल का क्या होगा होगा?