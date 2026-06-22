Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /हमने भय की दीवार तोड़ दी, टाला अस्तित्व का सबसे बड़ा खतरा, ईरान पर जमकर बरसे बेंजामिन नेतन्याहू

'हमने भय की दीवार तोड़ दी, टाला अस्तित्व का सबसे बड़ा खतरा', ईरान पर जमकर बरसे बेंजामिन नेतन्याहू

Benjamin Netanyahu on Iran: इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू रविवार रात एक कार्यक्रम में ईरान पर जमकर बरसे. उन्होंने कहा कि हमें यह कहकर डराया जाता था कि ईरान बहुत शक्तिशाली देश है. आप उसकी भूमि पर हमला नहीं कर सकते. लेकिन हमने भय की वह दीवार तोड़ दी. नेतन्याहू ने कहा कि उनके पद पर रहते हुए ईरान कभी भी परमाणु बम नहीं बना पाएगा.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 22, 2026, 05:22 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 05:22 AM IST
'हमने भय की दीवार तोड़ दी, टाला अस्तित्व का सबसे बड़ा खतरा', ईरान पर जमकर बरसे बेंजामिन नेतन्याहू

About the Author

Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कैच छोड़ो, मैच हारो! साउथ अफ्रीका से हार पर भड़कीं हरमनप्रीत, फील्डर्स को लगाई फटकार
Women's T20 World Cup 202643 min ago
2
West Bengal news44 min ago
3
Aaj Ka Career Rashifal53 min ago
4
India Interesting Facts1 hr ago
5
FIFA World Cup 20261 hr ago