Benjamin Netanyahu Latest Speech on Iran: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप के साथ अपने संबंधों और पिछले दिनों उनके साथ हुई खटपट पर रविवार रात खुलकर बात की. एक समिट में नेतन्याहू ने कहा, 'संयुक्त राज्य अमेरिका में लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप वो सब कुछ करते हैं जो मैं उनसे कहता हूं. और इजरायल में लोग कहते हैं कि मैं वो सब कुछ करता हूं जो वे चाहते हैं. अच्छा, दोनों ही बातें सच नहीं हैं. हम स्वतंत्र और गौरवशाली देशों के नेता हैं. हम अपने हितों के लिए खड़े होते हैं. मैं इजरायल के हितों और उसकी सुरक्षा के लिए खड़ा हूं. अक्सर हमारी सोच एक जैसी होती है. कभी-कभी नहीं भी होती. लेकिन हम एक-दूसरे की संप्रभुता, नेतृत्व और अपने लोगों के प्रति प्रतिबद्धता का सम्मान करते हैं.'
यरुशलम में आयोजित JNS समिट को संबोधित करते हुए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, 'मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने वाले कई लोगों ने मुझे रफाह में घुसने की सलाह नहीं दी थी. मैं रफाह में घुसा. मुझे हिजबुल्लाह पर हमला न करने की सलाह दी गई थी. हमने हिजबुल्लाह पर हमला किया. उन्होंने मुझे ईरान का सामना न करने को कहा. हमने ईरान का सामना किया और दुनिया ने देखा कि हमने क्या हासिल किया.'
नेतन्याहू ने कहा,'हमने ईरान को हमें नष्ट करने की योजना को अंजाम देने से रोक दिया और आज उनके पास ऐसा परमाणु हथियार होता जो उन्हें ऐसा करने में सक्षम बनाता. हमने उसे होने से रोक दिया. हमने एक अस्तित्वगत खतरे को दूर किया. अगर हमने ऑपरेशन राइजिंग लायन और फिर ऑपरेशन रोरिंग लायन में कार्रवाई नहीं की होती, तो ईरान के पास परमाणु बम होते. और मैं आपको एक बात बताता हूं, वे उनका इस्तेमाल भी करते. यही हमने रोका है.'
ईरान को पहुंचाए नुकसान की जानकारी देते हुए इजरायली पीएम बोले, 'हमने इतने सारे लक्ष्यों पर हमला किया कि IRGC की अर्थव्यवस्था को जो सामूहिक नुकसान पहुंचाया है, वह सैकड़ों मिलियन या सैकड़ों बिलियन में नहीं गिना जाता. वह सैकड़ों और सैकड़ों बिलियन डॉलर में गिना जाता है. उन्हें इसे उबरने में बहुत लंबा समय लगेगा. हमने उसके भविष्य के पतन की स्थितियां तैयार कर दी हैं. यही असली विजय होगी. जब ईरानी लोग अपनी किस्मत अपने हाथों में लेंगे और इस क्रूर शासन को ध्वस्त कर देंगे जो उन्हें आतंकित कर रहा है और बाकी दुनिया को भी आतंकित कर रहा है. लेकिन हमने सिर्फ ईरान का सामना ही नहीं किया. हमने ईरान के आतंक के ध्रुव को तोड़ दिया है. हमने गाजा में सुरक्षा क्षेत्र स्थापित किया है. हमने सीरिया और लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र स्थापित किया है. हम इसे उतने समय तक बनाए रखेंगे, जितना हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी होगा.'
ईरान को चेतावनी देते हुए नेतन्याहू ने कहा, 'हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि भय की दीवार को तोड़ना है. सालों तक लोगों ने हमें बताया कि आप ईरान की भूमि पर हमला नहीं कर सकते. लेकिन हमने इस कहावत को बदल दिया. हमने अपने बहादुर पायलटों को ईरान के आकाश में भेजा और उन्होंने शासन के लक्ष्यों, आतंक के लक्ष्यों, मिसाइल बैटरियों, मिसाइल उत्पादन स्थलों और परमाणु स्थलों को नष्ट कर दिया. हमने इजरायल की सुरक्षा नीति को बदल दिया. हम पहल करते हैं, सरप्राइज देते हैं और उन दुश्मनों पर हमला करते हैं जो हमारे विनाश की कोशिश करते हैं, हमें मारने की कोशिश करते हैं. हम उन पर हमला करते हैं, इससे पहले कि उन्हें ऐसा करने का मौका मिले.'
इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, 'बातचीत में चाहे जो भी हो, समझौते के साथ या बिना समझौते के, मैं आपको वादा करता हूं कि जब तक मैं प्रधानमंत्री हूं, ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं होगा. कभी नहीं. जब तक मैं इजरायल का प्रधानमंत्री हूं, मैं इसे होने नहीं दूंगा. जब तक हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी होगा, हम दक्षिण लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र में बने रहेंगे. किसी भी देश से इससे अलग व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती.'
#WATCH | Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says, "... No matter what happens in the talks, with an agreement, without an agreement, I pledge to you that Iran, as long as I'm Prime Minister, will never have a nuclear weapon. Never. As long as I am the Prime Minister of… pic.twitter.com/h4ytKMjRDF
— ANI (@ANI) June 21, 2026
यूएस का उदाहरण देते हुए नेतन्याहू ने दुनिया को समझाया, 'अब कल्पना कीजिए कि अमेरिका की सीमा के पार हजारों, हजारों आतंकवादियों की एक फौज है जो आपके शहरों और कस्बों पर रॉकेट, बैलिस्टिक मिसाइलें और किलर ड्रोन बरसा रही है. वे आपके सैनिकों को मार रहे हैं, आपके नागरिकों को मार रहे हैं, आपके बच्चों को मार रहे हैं और उन्हें हर दिन खतरे में डाल रहे हैं. अच्छा, अमेरिका क्या करेगा? क्या वह कहेगा कि हम कुछ नहीं कर सकते. आइए हम गोलीबारी रोक दें. क्या अमेरिका ऐसा कहेगा? नहीं. आप अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका क्या करेगा. वह सीमा पार करेगा, सुरक्षा क्षेत्र बनाएगा, आतंकवादियों को मार डालेगा और तब तक अपने लोगों की सुरक्षा करेगा जब तक खतरा समाप्त न हो जाए. ठीक यही हम कर रहे हैं.'
बताते चलें कि अमेरिका और ईरान के बीच हुए एमओयू के बाद दोनों के बीच संघर्ष थम गया है. हालांकि इजरायल और लेबनान में सक्रिय ईरान के प्रॉक्सी आतंकी गुट हिजबुल्लाह के बीच जोरदार झड़पें अब भी जारी हैं. हिजबुल्लाह जहां इजरायल पर रॉकेट और ड्रोन दागकर उसके नागरिकों की जान ले रहा है. वहीं इजरायल भी पलटवार करते हुए लेबनान में बने हिजबुल्लाह के ठिकानों को नष्ट कर रहा है. जिससे वहां पर भी मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है. इजरायल के हमलों से बौखलाए ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर ये हमले नहीं रुके तो वह भी अपने स्तर पर इसका जवाब देने के लिए मजबूर हो जाएगा.