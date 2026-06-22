ईरान को पहुंचाए नुकसान की जानकारी देते हुए इजरायली पीएम बोले, 'हमने इतने सारे लक्ष्यों पर हमला किया कि IRGC की अर्थव्यवस्था को जो सामूहिक नुकसान पहुंचाया है, वह सैकड़ों मिलियन या सैकड़ों बिलियन में नहीं गिना जाता. वह सैकड़ों और सैकड़ों बिलियन डॉलर में गिना जाता है. उन्हें इसे उबरने में बहुत लंबा समय लगेगा. हमने उसके भविष्य के पतन की स्थितियां तैयार कर दी हैं. यही असली विजय होगी. जब ईरानी लोग अपनी किस्मत अपने हाथों में लेंगे और इस क्रूर शासन को ध्वस्त कर देंगे जो उन्हें आतंकित कर रहा है और बाकी दुनिया को भी आतंकित कर रहा है. लेकिन हमने सिर्फ ईरान का सामना ही नहीं किया. हमने ईरान के आतंक के ध्रुव को तोड़ दिया है. हमने गाजा में सुरक्षा क्षेत्र स्थापित किया है. हमने सीरिया और लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र स्थापित किया है. हम इसे उतने समय तक बनाए रखेंगे, जितना हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी होगा.'