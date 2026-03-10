आप नहीं हम तय करेंगे जंग का अंत... ट्रंप के बयान पर ईरान का पलटवार; बोला- एक लीटर तेल नहीं जाने देंगे

Us Israel Iran War: ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जंग खत्म होने के दावों पर कड़ा जवाब दिया है और कहा है कि अमेरिकी और इजरायली टारगेट के खिलाफ मिलिट्री एक्शन का अंत तय करने का अकेला अधिकार उसी का होगा. ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने झगड़े के लिए वाशिंगटन की टाइमलाइन को खारिज कर दिया. इस एलीट फोर्स ने कहा कि इस इलाके का भविष्य अब अमेरिकी दखल के बजाय तेहरान की मिलिट्री स्ट्रैटेजी से तय होगा.

IRGC ने एक बयान में कहा,'हम ही जंग का अंत तय करेंगे, इलाके के इक्वेशन और भविष्य की स्थिति अब हमारी आर्म्ड फोर्स के हाथ में है; अमेरिकी फोर्स जंग खत्म नहीं करेगी.' IRGC के स्पोक्सपर्सन ने US प्रेसिडेंट पर आरोप लगाया कि तेहरान के मुताबिक शर्मनाक हार के बाद उन्होंने पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट करने के लिए चालाक और धोखे का इस्तेमाल किया. स्पोक्सपर्सन ने आगे आरोप लगाया कि इलाके में जहाजों के सेफ पैसेज के ट्रंप के दावे झूठे थे और कहा कि ईरानी हमलों से बचने के लिए अमेरिकी जहाज और फाइटर जेट इलाके से 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूर भाग गए हैं.

अमेरिका नेवी का ईरान ने उड़ाया मजाक

बयान में खास तौर पर US नेवी की मूवमेंट का मजाक उड़ाया गया, जिसमें दावा किया गया कि USS अब्राहम लिंकन पर मिसाइल दागे जाने के बाद 'डरपोक और डरपोक सैनिकों' ने अपनी दूरी बढ़ा दी. तेहरान ने कमजोर मिसाइल इन्वेंटरी की खबरों को भी खारिज कर दिया और दावा किया कि ईरानी हथियार अब युद्ध के शुरुआती दिनों की तुलना में ज्यादा पावरफुल हैं और कुछ वॉरहेड का वजन एक टन से जयादा है.

दुश्मनों को एक लीटर तेल भी नहीं ले जाने देंगे

जैसे-जैसे लड़ाई ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को रोक रही है, IRGC ने चेतावनी दी कि वह अगली सूचना तक इलाके से दुश्मन देशों को 'एक लीटर तेल के एक्सपोर्ट' की भी इजाजत नहीं देगा. ईरान का यह रुख सीधे तौर पर समुद्री व्यापार की रक्षा के लिए ट्रंप की हालिया धमकियों को चुनौती देता है. ट्रंप ने पहले कहा था कि ईरान के खिलाफ जंग कुछ बुराइयों से छुटकारा पाने के लिए एक शॉर्ट-टर्म सफर होगी. हालांकि उन्होंने इसके साथ ही सोशल मीडिया पर स्ट्रेटेजिक होर्मुज स्ट्रेट के बारे में एक सख्त चेतावनी भी दी.

डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था?

अमेरिकी राष्ट्रपति ने पोस्ट किया,'अगर ईरान ऐसा कुछ करता है जिससे होर्मुज स्ट्रेट के अंदर तेल का फ्लो रुक जाता है तो अमेरिका उन पर अब तक हुए हमलों से बीस गुना ज्यादा जोरदार हमला करेगा. ट्रंप ने आगे कहा कि US आसानी से खत्म किए जा सकने वाले टारगेट को टारगेट करेगा ताकि यह यकीनी हो सके कि ईरान के लिए एक देश के तौर पर फिर से खड़ा होना लगभग नामुमकिन हो. उन्होंने वॉटरवे की सुरक्षा को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से चीन और इस रास्ते पर निर्भर दूसरे देशों को तोहफा बताया.

पुतिन ने ट्रंप और पेजेशकियन से की बात

यह तनाव तब बढ़ा जब अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई को उनके स्वर्गीय पिता की जगह ईरान का सुप्रीम लीडर चुना गया. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब तेल की कीमतें 2022 के बाद सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गई हैं. एक डिप्लोमैटिक समाधान की कोशिश में रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कथित तौर पर सोमवार को ट्रंप के साथ एक टेलीफोन कॉल की. ​​क्रेमलिन के मुताबिक पुतिन ने क्षेत्रीय नेताओं और ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियन से सलाह करने के बाद जल्दी से राजनीतिक और डिप्लोमैटिक समाधान के बारे में कुछ विचार बताए.