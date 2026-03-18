हमसे कोई दुश्मन बचा नहीं है, आकाश-पाताल से खोजकर मोजतबा खामेनेई को भी मारेंगे, इजरायल ने अली लारिजानी को मारने के बाद किया ऐलान

Ali Larijani death Next Target Mojtaba Khamenei: मिडिल ईस्ट का युद्ध अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है. हालात इतने तनावपूर्ण हो गए हैं कि अब सिर्फ मिसाइल और ड्रोन ही नहीं, बल्कि नेताओं को सीधे निशाना बनाने की बातें खुलकर सामने आ रही हैं. इजरायल ने ईरान के शीर्ष सुरक्षा चेहरों में गिने जाने वाले Ali Larijani को एयरस्ट्राइक में मार डाला है. गिराने का दावा किया है. इसके बाद इजरायल का अगला बयान और भी ज्यादा सख्त और चौंकाने वाला है.

“आकाश-पाताल में भी छिपे तो नहीं बचोगे”

इजरायली सेना यानी Israel Defense Forces के प्रवक्ता Effie Defrin ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि अब कोई दुश्मन सुरक्षित नहीं है. उन्होंने कहा, “हमसे कोई दुश्मन बचा नहीं है. हम उसे कहीं से भी खोज निकालेंगे. चाहे वह जमीन पर हो, आसमान में या कहीं छिपा हो. हम उसका पीछा करेंगे, ढूंढेंगे और खत्म कर देंगे.” उनका यह बयान सीधे तौर पर ईरान के नए सुप्रीम लीडर Mojtaba Khamenei की ओर इशारा करता है, जिनको लेकर इजरायल अब खुलकर आक्रामक रुख दिखा रहा है.

लारिजानी की मौत से ईरान को बड़ा झटका

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इजरायल ने ओवरनाइट स्ट्राइक्स में लारिजानी को निशाना बनाया है. लारिजानी को ईरान की सत्ता का सबसे अनुभवी और प्रभावशाली चेहरा माना जाता था. वे सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के पूर्व सचिव रह चुके थे और सत्ता के भीतर संतुलन बनाए रखने में उनकी अहम भूमिका थी. इजरायल के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि इस हमले में बसीज कमांडर Gholamreza Soleimani भी मारे गए है. ईरान ने भी बाद में लारिजानी की मौत की पुष्टि की, जिसमें उनके बेटे मोर्तेजा और ऑफिस हेड अलिरेजा बयात समेत कई गार्ड्स मारे गए.

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खामेनेई कहां हैं? बना हुआ है सस्पेंस

ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर Ali Khamenei की मौत 28 फरवरी को US-इजरायलस्ट्राइक्स में हुई थी, जिसके बाद उनके बेटे मोजतबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर बनाया गया. लेकिन मोजतबा अब तक पब्लिक में नहीं दिखे हैं, जिससे अफवाहें तेज हैं कि वो छिपे हुए हैं या घायल हैं. इजरायल का कहना है कि उन्हें खामेनेई की लोकेशन की जानकारी नहीं है, लेकिन वह उन्हें ढूंढने की हर संभव कोशिश कर रहा है.

मिसाइल और ड्रोन हमलों से दहशत

इस बीच, इजरायल के शहर Tel Aviv और Jerusalem में फिर से सायरन गूंज उठे हैं. ईरान की तरफ से लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, जिससे आम लोगों में डर का माहौल है. इमरजेंसी सेवाएं लगातार सक्रिय हैं और कई जगहों पर नुकसान की खबरें भी सामने आ रही हैं.

बसीज फोर्स पर लगातार हमले

इजरायल ने साफ कर दिया है कि वह ईरान की पैरा-मिलिट्री फोर्स Basij को भी लगातार निशाना बना रहा है.उनका कहना है कि जो भी संगठन इजरायल के लिए खतरा बनेगा, उसे खत्म किया जाएगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बसीज से जुड़े कई ठिकानों पर हमले किए गए हैं और उनके नेताओं को टारगेट किया जा रहा है.

लंबी जंग के संकेत

इजरायल ने संकेत दिया है कि यह संघर्ष जल्दी खत्म होने वाला नहीं है. यहूदी त्योहार Passover के दौरान भी सैन्य अभियान जारी रहने की बात कही गई है. उधर इस जंग का असर अब पूरे मध्य पूर्व में दिखने लगा है.बहरीन ने दावा किया है कि उसने अब तक सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन को हवा में ही मार गिराया है. इससे साफ है कि यह संघर्ष अब दो देशों तक सीमित नहीं रहा.