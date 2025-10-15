Advertisement
trendingNow12962911
Hindi Newsदुनिया

'नाम बड़े पर दर्शन छोटे...', एशिया के इन देशों की सेना है सबसे कमजोर, लिस्ट में है भारत का पड़ोसी

Weakest Militaries in Asia: एशिया में कई अमीर देश हैं जबकि बहुत सारे गरीब देश भी हैं. किसी भी देश की पहचान उसके सैन्य शक्तियों से की जाती है. हालांकि हम आपको बताने जा रहे हैं एशिया के उन देशों के बारे में जिसकी सैन्य शक्ति काफी ज्यादा कमजोर है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 15, 2025, 04:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'नाम बड़े पर दर्शन छोटे...', एशिया के इन देशों की सेना है सबसे कमजोर, लिस्ट में है भारत का पड़ोसी

Weakest Army: किसी भी देश की पहचान उसकी सैन्य शक्तियों की वजह से होती है. जिस देश की सेना जितनी ज्यादा ताकतवर होती है उस देश की गणना उतने ही शक्तिशाली देशों में की जाती है. जब भी दुनिया में सैन्य शक्तियों की बात होती है तो भारत, चीन अमेरिका, रूस जैसे देशों के हथियारों की बात होती है. हालांकि जब हम एशिया की बात करते हैं तो कई ऐसे देश हैं जिसकी सैन्य शक्ति काफी कमजोर है. ऐसे ही हम आपको बताने चल रहे हैं एशिया के उन देशों के बारे में जिसकी सेना बहुत ही कमजोर है.

सबसे कमजोर सैन्य शक्ति
ग्लोबल फायरपावर इंडेक्स 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे कमजोर सैन्य शक्तियों के मामले में भूटान पहले स्थान पर है. इस देश की सेना बहुत ही ज्यादा कमजोर है. इस देश का ध्यान आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रतिक्रिया पर केंद्रित है, इस देश के पास कोई भी महत्वपूर्ण संसाधन नहीं है जिसके जरिए कहीं पर भी हमला किया जा सके. 

दूसरे स्थान पर ये देश
जबकि एशिया में दूसरे स्थान पर ताजिकिस्तान है, जबकि पूरे विश्व की बात करें तो ये 108वें स्थान पर है. इस देश में लगभग 9500 सैन्य कर्मचारी हैं. इतना ही नहीं इसके पास सीमित बख्तरबंद वाहन और विमान हैं. ताजिकिस्तान का रक्षा बजट काफी कम है और इसकी सेना मुख्य रूप से सीमा सुरक्षा और आंतरिक स्थिरता बनाए रखने पर केंद्रित है.

Add Zee News as a Preferred Source

तीसरे स्थान पर नेपाल
Wion की रिपोर्ट के मुताबिक एशिया में तीसरे स्थान पर नेपाल है, जबकि विश्व की बात करें तो विश्व में ये देश 104वें स्थान पर है. नेपाल की सेना काफी ज्यादा छोटी है और इनके पास उपकरण भी काफी कम हैं. हाल में ही नेपाल में तख्ता पलट भी हुआ था. यहां का रक्षा बजट भी बहुत कम है जिसके चलते  हथियारों की कमी लग रहती है. बता दें कि  इसकी सेना मुख्य रूप से आंतरिक सुरक्षा और विदेशों में शांति अभियानों में लगी रहती है. 

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Weakest Militaries in Asia

Trending news

जम्मू-कश्मीर: ड्रोन तस्करी की फिराक में आतंकी, कई जिलों में उड़ान पर लगा बैन
Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर: ड्रोन तस्करी की फिराक में आतंकी, कई जिलों में उड़ान पर लगा बैन
पति को लट्टू की तरह घुमाना ठीक नहीं... घर मेंहोती है लड़ाई तो पढ़ लें SC का फैसला 
Supreme Court News
पति को लट्टू की तरह घुमाना ठीक नहीं... घर मेंहोती है लड़ाई तो पढ़ लें SC का फैसला 
IPS अधिकारी सुसाइड केस पर प्रकाश अंबेडकर का विवादित बयान, सनातन को ठहराया दोषी
IPS
IPS अधिकारी सुसाइड केस पर प्रकाश अंबेडकर का विवादित बयान, सनातन को ठहराया दोषी
रणभूमि में तबाही, चिल्लाते हुए लोग...किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने छोड़ी थी तलवार?
Kalinga War History
रणभूमि में तबाही, चिल्लाते हुए लोग...किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने छोड़ी थी तलवार?
'देशभर में 9 प्लॉट- 20 फ्लैट खरीदे', CBI ने NHIDCL के डायरेक्टर को रिश्वत लेते पकड़ा
Guwahati
'देशभर में 9 प्लॉट- 20 फ्लैट खरीदे', CBI ने NHIDCL के डायरेक्टर को रिश्वत लेते पकड़ा
ना हाय-हाय करनी है, ना... नेहरू का हिंदी में एक भाषण कांग्रेस अब क्यों शेयर कर रही?
Congress News
ना हाय-हाय करनी है, ना... नेहरू का हिंदी में एक भाषण कांग्रेस अब क्यों शेयर कर रही?
श्रीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आतंकवादी सहयोगियों के ठिकानों पर मारे छापे
Jammu-Kashmir News
श्रीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आतंकवादी सहयोगियों के ठिकानों पर मारे छापे
गैस चैंबर बन रहे हैं दिल्ली-मुंबई, सिर पर बना प्रदूषण का छाता, स्टडी में खुलासा
Pollution
गैस चैंबर बन रहे हैं दिल्ली-मुंबई, सिर पर बना प्रदूषण का छाता, स्टडी में खुलासा
पूर्व सैनिकों और परिवार वालों के लिए सरकार ने खोला खजाना, अब डबल मिलेंगे पैसे
rajnath singh
पूर्व सैनिकों और परिवार वालों के लिए सरकार ने खोला खजाना, अब डबल मिलेंगे पैसे
जम्मू-कश्मीर में 3 कफ सिरप ब्रांड्स पर बैन, जहरीले केमिकल ने बढ़ाई बच्चों की चिंता
Cough Syrup
जम्मू-कश्मीर में 3 कफ सिरप ब्रांड्स पर बैन, जहरीले केमिकल ने बढ़ाई बच्चों की चिंता