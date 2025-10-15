'नाम बड़े पर दर्शन छोटे...', एशिया के इन देशों की सेना है सबसे कमजोर, लिस्ट में है भारत का पड़ोसी

Weakest Militaries in Asia: एशिया में कई अमीर देश हैं जबकि बहुत सारे गरीब देश भी हैं. किसी भी देश की पहचान उसके सैन्य शक्तियों से की जाती है. हालांकि हम आपको बताने जा रहे हैं एशिया के उन देशों के बारे में जिसकी सैन्य शक्ति काफी ज्यादा कमजोर है.
Weakest Army: किसी भी देश की पहचान उसकी सैन्य शक्तियों की वजह से होती है. जिस देश की सेना जितनी ज्यादा ताकतवर होती है उस देश की गणना उतने ही शक्तिशाली देशों में की जाती है. जब भी दुनिया में सैन्य शक्तियों की बात होती है तो भारत, चीन अमेरिका, रूस जैसे देशों के हथियारों की बात होती है. हालांकि जब हम एशिया की बात करते हैं तो कई ऐसे देश हैं जिसकी सैन्य शक्ति काफी कमजोर है. ऐसे ही हम आपको बताने चल रहे हैं एशिया के उन देशों के बारे में जिसकी सेना बहुत ही कमजोर है.
सबसे कमजोर सैन्य शक्ति
ग्लोबल फायरपावर इंडेक्स 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे कमजोर सैन्य शक्तियों के मामले में भूटान पहले स्थान पर है. इस देश की सेना बहुत ही ज्यादा कमजोर है. इस देश का ध्यान आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रतिक्रिया पर केंद्रित है, इस देश के पास कोई भी महत्वपूर्ण संसाधन नहीं है जिसके जरिए कहीं पर भी हमला किया जा सके.
दूसरे स्थान पर ये देश
जबकि एशिया में दूसरे स्थान पर ताजिकिस्तान है, जबकि पूरे विश्व की बात करें तो ये 108वें स्थान पर है. इस देश में लगभग 9500 सैन्य कर्मचारी हैं. इतना ही नहीं इसके पास सीमित बख्तरबंद वाहन और विमान हैं. ताजिकिस्तान का रक्षा बजट काफी कम है और इसकी सेना मुख्य रूप से सीमा सुरक्षा और आंतरिक स्थिरता बनाए रखने पर केंद्रित है.
तीसरे स्थान पर नेपाल
Wion की रिपोर्ट के मुताबिक एशिया में तीसरे स्थान पर नेपाल है, जबकि विश्व की बात करें तो विश्व में ये देश 104वें स्थान पर है. नेपाल की सेना काफी ज्यादा छोटी है और इनके पास उपकरण भी काफी कम हैं. हाल में ही नेपाल में तख्ता पलट भी हुआ था. यहां का रक्षा बजट भी बहुत कम है जिसके चलते हथियारों की कमी लग रहती है. बता दें कि इसकी सेना मुख्य रूप से आंतरिक सुरक्षा और विदेशों में शांति अभियानों में लगी रहती है.