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Hindi NewsदुनियाWeather Gone Crazy: एक ही दिन में मौसम के कितने रूप? कहीं बर्फ तो कहीं ओले और तूफान, पूरी दुनिया हैरान

Weather Gone Crazy: एक ही दिन में मौसम के कितने रूप? कहीं बर्फ तो कहीं ओले और तूफान, पूरी दुनिया हैरान

Global Weather Report: अमेरिका के इलिनोइस राज्य में ओलावृष्टि हो रही है, जहां कुछ जगहों पर बड़े ओले गिरे, जबकि केन काउंटी में छोटे-छोटे ओले देखने को मिले. सऊदी अरब के असीर प्रांत में भी ओलावृष्टि और असामान्य मौसम ने लोगों को हैरान कर दिया है. मई के महीने में दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में मौसम का यह उलटफेर सामान्य पैटर्न से हटकर है, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: May 06, 2026, 08:29 AM IST
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पूरी दुनिया में बदला मौसम का मिजाज! (Photo - Social Media Video Grab)
पूरी दुनिया में बदला मौसम का मिजाज! (Photo - Social Media Video Grab)

वैसे तो दुनिया के हर देश में मई के महीने में आमतौर पर गर्मी बढ़ने लगती है, लेकिन इस बार दुनिया के कई हिस्सों में मौसम ने हैरान कर देने वाला रूप दिखाया है. कहीं आसमान साफ है तो कहीं अचानक भारी बर्फबारी हो रही है. रूस, तुर्की और यहां तक कि सऊदी अरब जैसे गर्म इलाकों में भी बर्फ गिरने की खबरें सामने आई हैं. अमेरिका के रॉकी पहाड़ों में सर्दियों जैसे हालात बन गए हैं और तूफान की चेतावनी जारी की गई है. वहीं इलिनोइस में ओलावृष्टि ने लोगों को चौंका दिया. तुर्किए के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी के कारण चरवाहों को अपने पशु वापस गांव लाने पड़े. आइए आपको बताते हैं कि एक ही दिन में मौसम में किस देश में अपना कौन सा रूप दिखाया है.

कुल मिलाकर, एक ही समय में दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में मौसम के अलग-अलग रूप देखने को मिल रहे हैं, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है और यह संकेत देता है कि मौसम के पैटर्न तेजी से बदल रहे हैं. मई का महीना पूरी दुनिया में आमतौर पर गर्मी की दस्तक देने का वक्त होता है, लेकिन इस बार मौसम जैसे अपनी ही कहानी लिख रहा है एक ऐसी कहानी, जिसमें कहीं धूप है तो कहीं तेज हवाएं और तूफान तो कहीं बर्फ की मोटी चादर. एक ही दिन में मौसम में दुनिया के अलग-अलग देशों में अपनी अलग गतिविधि दिखाई है. 

 

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इंडोनेशिया में मई के पहले सप्ताह का कैसा रहा मौसम?

इंडोनेशिया में मई का महीना आमतौर पर गर्म और उमस भरा रहता है, लेकिन अच्छी बात ये है कि इस समय बारिश धीरे-धीरे कम होने लगती है. इंडोनेशिया का मौसम ट्रॉपिकल (उष्णकटिबंधीय) है, जहां साल को दो हिस्सों में बांटा जाता है- बरसात और सूखा मौसम. मई इन दोनों के बीच का ट्रांजिशन पीरियड माना जाता है. मौजूदा समय की बात करें तो इंडोनेशिया में मौसम बिलकुल साफ है आसमान में छिट-पुट बादल हैं और सूरज अपने ताप पर चमक रहा है. 

 

रूस में कैसा है मई के पहले सप्ताह का मौसम?

रूस में मई का मौसम जगह के हिसाब से काफी अलग-अलग होता है, क्योंकि यह दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है. पश्चिमी रूस में मई के महीने में ठंड कम होने लगती है और वसंत (Spring) का असर दिखता है. वहीं उत्तरी और साइबेरिया क्षेत्रों में मई के महीनों में भी ठंड बनी रहती है. वहीं मई के पहले सप्ताह में रूस के कामचटका क्राय के पेट्रोपावलोव्स्क इलाके में नजारा बिल्कुल उल्टा है. यहां मई के बीचों-बीच इतनी भारी बर्फबारी हो रही है कि लोग हैरान हैं जैसे सर्दी ने जाने से इनकार कर दिया हो.

 

मिडिल ईस्ट में कैसा रहा मई के महीने का मौसम?

मिडिल ईस्ट में भी हालात कुछ अलग नहीं हैं. सऊदी अरब के असीर प्रांत के रिज़ाल अलमा में बर्फ गिरना किसी अजूबे से कम नहीं लग रहा. आमतौर पर तपती गर्मी के लिए पहचाने जाने वाले इस इलाके में सफेद बर्फ की परत लोगों को चौंका रही है.

 

तुर्किए में कैसा रहा मई का मौसम?

उधर तुर्किए के उत्तर-पूर्वी हिस्से, बेयबर्ट प्रांत में 5 मई 2026, मंगलवार को बर्फबारी ने मौसम के मिजाज को पूरी तरह बदल दिया. ऊंचे इलाकों में तो जैसे सर्दी ने वापसी कर ली है. अफ्योनकाराहीसर के सिनान पाशा क्षेत्र में बर्फ गिरने के बाद चरवाहों को अपने पशुओं के झुंड वापस गांव की ओर ले जाने पड़े, क्योंकि पहाड़ों के चारागाह फिर से बर्फ से ढक गए.

अमेरिका में कैसा रहा मई के पहले सप्ताह का मौसम?

अमेरिका के रॉकी पहाड़ों में भी मौसम ने करवट ली है. यहां सर्दियों जैसे हालात बन गए हैं, और डेनवर समेत कई इलाकों में विंटर स्टॉर्म की चेतावनी जारी की गई है. मई के महीने में ऐसी तस्वीरें देखकर लोग हैरानी जता रहे हैं. जैसे मौसम ने कैलेंडर देखना ही छोड़ दिया हो.

 

इलिनोइस के केन काउंटी में मई महीने में बर्फबारी

इसी बीच इलिनोइस के केन काउंटी में मटर के दाने जितने ओले गिरे. कुछ जगहों पर तो ओलों का आकार 2 इंच तक पहुंच गया. जमीन पर गिरते ये ओले देखने में भले ही खूबसूरत लग रहे हों, लेकिन इनके पीछे छिपा खतरा भी कम नहीं है. मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि अभी और तूफान आने बाकी हैं, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है.

पूरी दुनिया के मौसम में अचानक कैसे आया बदलाव?

कुल मिलाकर, दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में मौसम इस वक्त एक अजीब सा खेल खेल रहा है. जहां गर्मी के मौसम में भी सर्दी का एहसास हो रहा है. ये बदलाव सिर्फ हैरान नहीं करते, बल्कि कहीं न कहीं ये सोचने पर मजबूर भी करते हैं कि आखिर प्रकृति किस ओर इशारा कर रही है. यह बदलाव सिर्फ अजीब नहीं लगता, बल्कि लोगों को सोचने पर भी मजबूर कर रहा है. मौसम का यह उलटफेर कहीं न कहीं इस बात का संकेत देता है कि प्रकृति के संतुलन में कुछ गड़बड़ जरूर है. वैज्ञानिक पहले ही जलवायु परिवर्तन को लेकर चेतावनी देते रहे हैं, और अब जो हालात दिख रहे हैं, वे उन आशंकाओं को और मजबूत करते हैं. सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ एक अस्थायी बदलाव है या फिर आने वाले समय की कोई बड़ी चेतावनी. फिलहाल इतना तय है कि मौसम का यह बदला हुआ मिजाज हमें सावधान रहने और प्रकृति के साथ अपने रिश्ते को समझने का इशारा जरूर दे रहा है.

यह भी पढ़ेंः दुनिया के लिए राहत भरी खबर! ईरान के साथ फाइनल एग्रीमेंट पर ट्रंप का ट्वीट

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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