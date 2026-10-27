/मिड टर्म इलेक्शन में एक हफ्ता बाकी, आखिरी पोल में ट्रंप के लिए आ गई सबसे बड़ी बैड न्यूज

मध्यावधि चुनावों से एक हफ्ते पहले जो जनमत सर्वेक्षण कराया गया है उससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी को निराशा जरूर होगी. ट्रंप डेमोक्रेट्स से पिछड़ते नजर आ रहे हैं. टैरिफ वॉर और ईरान संघर्ष के कारण अमेरिकी मतदाताओं को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है और पोल परिणाम इसी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं.
प्रमुख चुनाव विश्लेषकों का मानना है कि उनकी रिपब्लिकन पार्टी 'हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स' (प्रतिनिधि सभा) पर अपना नियंत्रण खो देगी, जबकि सीनेट के नतीजों को लेकर स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है.
ट्रंप के कार्यकाल के अगले दो साल इस बात पर निर्भर करेंगे कि कांग्रेस के दोनों सदनों में से किस एक पर, या दोनों पर, किस पार्टी का नियंत्रण होता है. अगर डेमोक्रेट्स किसी भी एक सदन पर कंट्रोल पा लेते हैं, तो वे ट्रंप की नीतियों और कामों में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं. वहीं, ट्रंप भी कड़ा विरोध कर सकते हैं, जिससे ऐसी गतिरोध की स्थिति बन सकती है जिसमें अदालती दखल की नौबत आ जाए.
कम से कम, अमेरिका में उनके पहले कार्यकाल जैसी स्थिति फिर से देखने को मिल सकती है, जब डेमोक्रेट्स के नियंत्रण वाले 'हाउस' ने उन पर महाभियोग चलाया था. ट्रंप ने अपने समर्थकों को चेतावनी भी दी है कि ऐसा दोबारा हो सकता है.
उनकी हताशा के संकेत इस बात से मिलते हैं कि उन्होंने वादा किया है कि अगर रिपब्लिकन मध्यावधि चुनाव जीतते हैं, तो हर अमेरिकी वयस्क को 5,000 डॉलर दिए जाएंगे. इसके अलावा, उन्होंने रूस पर यूक्रेन हमले के कारण लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने की बात कही है. जबकि, एक समय उन्होंने भारत पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया था और साथ ही, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ डीजल खरीदने का समझौता भी किया है.
ट्रंप ने इन मध्यावधि चुनावों को अपने दूसरे प्रशासन के शुरुआती 20 महीनों पर एक 'जनमत संग्रह' करार दिया है. उन्होंने नागरिकों से कहा है कि वे ऐसे वोट दें मानो वे खुद चुनाव मैदान में हों. हालांकि, अपनी कम रेटिंग के कारण कई रिपब्लिकन नेता अब उनसे दूरी बना रहे हैं.
उदाहरण के लिए, न्यू हैम्पशायर से रिपब्लिकन सीनेट उम्मीदवार जॉन सुनुनु ने एक विज्ञापन में कहा,'जब राष्ट्रपति की नीतियां न्यू हैम्पशायर के लिए खराब होंगी, तो मैं उनका विरोध करूंगा, ठीक वैसे ही जैसे मैंने ईरान में युद्ध और कनाडा के साथ ट्रेड वॉर का विरोध किया था.'
ऐसा लगता है कि ट्रंप ने मान लिया है कि उनकी पार्टी और खुद उनकी लोकप्रियता उनके मजबूत गढ़ों में भी कम हो रही है. यही वजह है कि वे अपना प्रचार उन 'रेड स्टेट्स' (रिपब्लिकन-समर्थक राज्यों) पर फोकस कर रहे हैं, जहां उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में जीत मिली थी. वे वहां रिपब्लिकन उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय इसके कि वे 'ब्लू स्टेट्स' (डेमोक्रेट-समर्थक राज्यों) में जाकर डेमोक्रेट्स को चुनौती दें.
हाल ही में अपनी रैलियों (जिन्हें वे 'ट्रंपापालूजा' कह रहे हैं) के बारे में बात करते हुए उन्होंने दावा किया, 'मैं जहां भी जाता हूं, जो लोग पहले कमजोर स्थिति में थे, वे अब जीत रहे हैं.' ये रैलियां उत्तर में अलास्का से लेकर दक्षिण में टेक्सास तक आयोजित की जा रही हैं. उनके न्याय विभाग ने अलास्का में सीनेट चुनाव के नतीजों की आधिकारिक घोषणा को रोकने के लिए एक मुकदमा दायर करने जैसा असामान्य कदम उठाया है.
ऐसा तब होगा अगर रिपब्लिकन उम्मीदवार डैन एस. सुलिवन चुनाव हार जाते हैं. ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि बैलेट पेपर पर 'डैनियल जे. सुलिवन' नाम का एक और उम्मीदवार भी है, जिससे मतदाता भ्रमित हो सकते हैं.
वोटिंग पहले ही चल रही है. सोमवार तक, लगभग 30 मिलियन नागरिकों ने या तो पोस्टल बैलेट के जरिए या फिर मतदान केंद्रों पर जाकर अपना वोट डाल दिया था.
कुल 217 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर्स हैं. मध्यावधि चुनावों (मिडटर्म इलेक्शन) में आमतौर पर मतदान प्रतिशत कम रहता है; 2022 में यह 46.2 प्रतिशत और 2018 में 50 प्रतिशत दर्ज किया गया था.
अगर डेमोक्रेट्स 'हाउस' (प्रतिनिधि सभा) में बहुमत हासिल कर लेते हैं, तो यह उस ऐतिहासिक चलन के मुताबिक होगा, जिसमें राष्ट्रपति की पार्टी अक्सर मध्यावधि चुनाव हार जाती है. हालांकि, इस बहुमत का आकार काफी मायने रखेगा.
विभिन्न जनमत सर्वेक्षणों के आंकड़ों को एक साथ पेश करने वाले 'रियलक्लियर पॉलिटिक्स' (आरसीपी) की रिपोर्ट के मुताबिक, संभावित मतदाताओं में से केवल 38.2 प्रतिशत ही ट्रंप के कामकाज से खुश हैं, जबकि 60.2 प्रतिशत लोग उनके काम से असंतुष्ट हैं.
इसके अलावा, 57 प्रतिशत लोगों का कहना है कि ट्रंप की नीतियों की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो गई है.
यह ईरान के साथ उस संघर्ष (जिसे ट्रंप ने इजरायल के साथ मिलकर शुरू किया था) और 'टैरिफ वॉर' के वैश्विक प्रभावों को दिखाया है, लेकिन ट्रंप के लिए यह उनके अपने देश में एक बड़ी चुनौती बन गया है.
पिछले महीने महंगाई दर 3.7 प्रतिशत थी (जो अगस्त में 3.4 प्रतिशत थी). लेकिन पेट्रोलियम, खासकर डीजल की बढ़ती कीमतों और रोजमर्रा की अन्य जरूरी चीजों पर इसके व्यापक असर के कारण, आम ग्राहकों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है. इसके साथ ही, रोजमर्रा की कई वस्तुओं पर लगाए गए टैरिफ (शुल्क) का भी लोगों पर असर पड़ा है.
यह बात इसलिए भी चुभती है क्योंकि 2024 के चुनाव प्रचार के दौरान, ट्रंप ने दावा किया था कि वे पेट्रोल की कीमत घटाकर 2 डॉलर प्रति गैलन (53 सेंट प्रति लीटर) कर देंगे. लेकिन अभी पेट्रोल की औसत कीमत 4.28 डॉलर प्रति गैलन (1.13 डॉलर प्रति लीटर) है, और डीजल की कीमत 6.28 डॉलर प्रति गैलन (1.66 डॉलर प्रति लीटर) तक पहुंच गई है.
इस स्थिति में, आरसीपी ने 435 सदस्यों वाले हाउस में डेमोक्रेट्स को 227 सीटों के साथ बहुमत दिया है. इसमें 25 सीटें ऐसी भी हैं जिन्हें 'टॉस-अप कैटेगरी' (अनिश्चित श्रेणी) में रखा गया है, जहां किसी भी पार्टी को स्पष्ट बढ़त नहीं है और परिणाम किसी भी तरफ जा सकते हैं.
निष्पक्ष विश्लेषण के लिए एक विश्वसनीय स्रोत, 'कुक पॉलिटिकल रिपोर्ट' का अनुमान है कि डेमोक्रेट्स को 220 सीटें मिल सकती हैं, जबकि 17 सीटें अभी भी अनिश्चित (टॉस-अप) बनी हुई हैं.
हाउस चुनावों के लिए इनकी संपादक, एरिन कोवे ने नतीजों को लेकर स्पष्ट रूप से कहा,'हाउस पर अपना कंट्रोल बनाए रखने का रिपब्लिकन्स का रास्ता लगभग खत्म हो चुका है.'
सीबीएस न्यूज के अनुसार, डेमोक्रेट्स को 229 और रिपब्लिकन्स को 206 सीटें मिल सकती हैं. हालांकि, पिछले चुनावों के गलत अनुमानों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह भी जोड़ा, 'रिपब्लिकन्स के पास अभी भी बहुमत बनाए रखने का एक बहुत ही संकरा रास्ता बचा हो सकता है.'
सीबीएस न्यूज का मानना है कि 'कोई बड़ी (डेमोक्रेटिक) लहर नहीं दिख रही है' और 'जो मतदाता अभी भी तय नहीं कर पाए हैं या अनिश्चित हैं, उनका झुकाव रिपब्लिकन्स की तरफ अधिक है.' सीनेट की स्थिति में कोई साफ विजेता नहीं दिख रहा है.
इस साल केवल 35 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं. सीनेट की 100 सीटों में से लगभग एक तिहाई सीटों पर हर दो साल में चुनाव होते हैं, क्योंकि सीनेटरों का कार्यकाल छह साल का होता है.
सीबीएस न्यूज ने उन सीटों को भी ध्यान में रखा है जिन पर इस बार चुनाव नहीं हो रहे हैं; इसके अनुसार डेमोक्रेट्स के पास 46 और रिपब्लिकन्स के पास 44 सीटें हैं.