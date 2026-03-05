1700 किलो वजन, 120 की स्पीड, कैसा है वो अमेरिकी टॉरपीडो, जिसने ईरानी युद्धपोत को हिंद महासागर में दी जलसमाधि?

US Submarine Attack on Iran Warship: अमेरिकी नौसेना ने 80 साल बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए किसी दुश्मन युद्धपोत को टॉरपीडो से समंदर में डुबो दिया. उस टॉरपीडो का वजन 1700 किलो और स्पीड 120 किमी प्रति घंटे की है. वह 45 किमी तक मार कर सकता है.
Features of Mark-48 Torpedo Who Sink Iran Warship: यूएस नेवी ने हिंद महासागर में ईरान के युद्धपोत पर टॉरपीडो दागकर डुबो दिया. ऐसी घटना सेकंड वर्ल्ड वॉर के 80 साल बाद पहली बार हुई है. परमाणु पनडुब्बी से किए गए इस हमले में ईरान के करीब 80 नौसैनिक भी मारे गए. ऐसे में ये घटना निश्चित तौर पर बड़े विनाश का संकेत दे रही है.
ईरानी वॉरशिप IRIS डेना श्रीलंका के पास हिंद महासागर में डूबो दिया गया. कुछ दिन पहले तक ये वॉरशिप भारत में आयोजित हुए युद्धाभ्यास मिलन 2026 में शामिल होने आया था. अमेरिका ने न सिर्फ इस वॉरशिप को डुबोने की जिम्मेदारी ली बल्कि टॉरपीडो से हमले का वीडियो भी जारी किया. हालांकि अमेरिकी रक्षा मंत्री ने इसका खुलासा नहीं किया कि किस सबमरीन से ईरानी वॉरशिप को निशाना बनाया गया.
अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा, 'अमेरिकी सबमरीन ने एक ईरानी वॉरशिप को डुबो दिया. उसे लगा कि वो अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में सुरक्षित है. इसके बजाय, उसे एक टॉरपीडो से डुबो दिया गया. एक शांत मौत.'
'मार्क-48' ने युद्धपोत को दी जलसमाधि
बताया जा रहा है कि अमेरिका ने ईरानी शिप को तबाह करने के लिए मार्क-48 नाम के टॉरपीडो का इस्तेमाल किया. जिसे 1972 में अमेरिकी नौसेना में शामिल किया था. अमेरिकी सबमरीन ने ईरानी युद्धपोत पर हमले में जिस टॉरपीडो का इस्तेमाल किया. उसे समंदर का सबसे घातक शिकारी माना जाता है. उसे मार्क-48 टॉरपीडो के नाम से जाना जाता है.
इसकी ताकत और खासियत की बात करें तो इस टॉरपीडो का वजन 1700 किग्रा होता है. इसमें 300 किलोग्राम विस्फोटक भरा होता है. ये पानी के भीतर 120 किमी/घंटे की रफ्तार से चलता है. यह 45 किमी दूर तक का टारगेट हिट कर सकता है. ये Active और Passive सोनार तकनीक से लैस होता है.
एक्टिव सोनार से ये अपने टारगेट का पता लगाता है. जबकि पैसिव सोनार से टारगेट की आवाज सुनकर उसे ट्रैक करता है. ये टॉरपीडो जहाज से टकराकर नहीं बल्कि उसके ठीक नीचे फटकर उसे दो हिस्सों में तोड़ देता है. यही वजह है कि IRIS डेना बीच से टूटकर दो टुकड़ों में बंटकर डूब गया.