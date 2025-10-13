युवती ने पहले पोते फिर उसके बाप को प्रेम जाल में फंसाया, भड़के दादू बोले- इसे थप्पड़ लगाने वाले को दूंगा...

mistress trapped son and father in love trap: एकाउंटेंसी से ग्रेजुएट एक लड़की कंपनी में अकाउंटेंट की पोस्ट पर आती है. वो करियर में आगे बढ़ने के लिए कंपनी के मालिक के पोते पर डोरे डालती है. एक नौजवान लड़के को प्रेम के जाल में फंसाकर वो तरक्की की सीढ़ियां तेजी से चढ़ने लगती है. आगे उसका मन जब उससे भर जाता है तब वो और पैसे कमाने के साथ करियर में तरक्की का नया शॉर्टकट मारने का फैसला लेती है. उसी दौरान उसकी नजर अपनी कंपनी के मालिक के बेटे यानी पहले कथित बॉयफ्रेंड के पिता पर पड़ती है. वो भी बहुत जल्द उसके रूप का दीवाना होकर बहक जाता है. वो अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करके अकाउंटेंट के नखरे उठाने के साथ उसपर पैसों की बारिश करने लगता है.

बाप रे बाप

इस अजीबोगरीब और झूठी प्रेम कहानी में सबसे बुरी बात ये भी रही कि लव सेक्स और धोखे के इस खुल्ला खेल फर्रुखाबादी में अकाउंटेट के प्यार में फंसा कंपनी का उत्तराधिकारी यानी सीईओ का बेटा अपनी पत्नी को गन दिखाकर धमका देता है. इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते इस मामले का पता कानाफूसी के जरिए पूरे दफ्तर को हो जाता है. अचानक ये बात कंपनी के बुजुर्ग मालिक को पता चलती है. उसे कंपनी की अकाउंटेट के चरित्र के बारे में जानकर बहुत गुस्सा आता है. पहले वो उसे समझाता है लेकिन जब वो उनके बेटे का पीछा छोड़ने के लिए राजी नहीं होती तो वो ऐलान करते हैं कि थाना-पुलिस कोर्ट सब वो देख लेंगे, बस कोई उस युवती को एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दे तो वो थप्पड़ लगाने वाले को करीब एक लाख रुपये का इनाम देंगे.