Ex-Husband On Sale: महिला ने घर के साथ की Ex-पति को बेचने की पेशकश, करेगा झाड़ू-पोछा

Ex-Husband On Sale With House: अमेरिका (US) से एक अजीबोगरीब मामला (Strange Case) सामने आया है. दरअसल यहां एक महिला ने घर के साथ अपने Ex-पति को बेचने की पेशकश की है. महिला का कहना है कि अगर कोई उसका घर खरीदना चाहता है तो उसे अपने साथ उसके Ex-पति को भी ले जाना होगा. वो अपने नए मालिक के लिए घर की सफाई करेगा और खाना भी बना देगा.

महिला ने किया Ex-पति को बेचने का फैसला

डेली स्टार में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, अपना घर बेचने की पेशकश करने वाली महिला का नाम क्रिस्टल बॉल (Crystal Ball) है. उन्होंने घर के साथ अपने Ex-पति रिचर्ड (Richard) को भी बेचने का फैसला किया है. क्रिस्टल ने घर के साथ अपने Ex-पति को बेचने के लिए विज्ञापन भी दे दिया है.

घर के साथ Ex-पति को क्यों बेचना चाहती है महिला?

क्रिस्टल ने बताया कि वो अपने Ex-पति रिचर्ड से 7 साल पहले तलाक ले चुकी हैं, लेकिन अभी भी कई प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिनमें वो दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं. इसी वजह से उन्होंने घर बेचने के पैकेज में अपने Ex-पति रिचर्ड को भी शामिल किया है. वो चाहती हैं कि घर बिकने के बाद भी रिचर्ड के पास रहने के लिए एक जगह रहे.

बिजनेस पार्टनर हैं महिला और उसका Ex-पति

जान लें कि क्रिस्टल और रिचर्ड बिजनेस पार्टनर भी हैं. उनका एक बेटा है. क्रिस्टल ने बताया कि उन्होंने घर बेचने की डील को आकर्षक बनाने के लिए भी ऐसा किया है. हालांकि घर बेचने वाले कुछ ब्रोकर घर के साथ Ex-पति को बेचने का विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि ऐसा करना कानून के खिलाफ है.

क्रिस्टल ने आगे बताया कि वेबसाइट से उनके घर बेचे जाने वाला विज्ञापन हटा दिया गया है, क्योंकि कुछ लोग पैकेज में Ex-पति को शामिल करने का विरोध कर रहे हैं. लेकिन उनका मानना है कि उनका घर काफी अच्छा है, कोई न कोई उनके घर को जरूर खरीद लेगा और साथ में उनके Ex-पति को भी अपने साथ ले जाएगा.

