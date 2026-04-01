Middle East Crisis: 'डील नहीं, फिर भी जीत!' डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, बताया- ईरान से निकलने का समय

अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव को लेकर एक अहम संकेत सामने आया है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा किया है कि यह संघर्ष अब ज्यादा लंबा नहीं खिंचेगा और अगले 2-3 सप्ताहों के भीतर खत्म हो सकता है. व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपने अधिकांश सैन्य लक्ष्यों को हासिल कर चुका है. उनके मुताबिक, अब हालात ऐसे हैं जहां इस टकराव को जारी रखने की कोई बड़ी वजह नहीं बची है. ट्रंप के इस बयान को संभावित तनाव-समाप्ति के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है, हालांकि जमीन पर हालात किस दिशा में जाते हैं, इस पर दुनिया की नजर बनी हुई है.

डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से जुड़े मौजूदा तनाव पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने साफ संकेत दिए कि अमेरिका इस संघर्ष से बिना किसी औपचारिक समझौते के भी बाहर निकल सकता है. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास लंबे समय तक इस स्थिति में बने रहने का कोई ठोस कारण नहीं है. उन्होंने समयसीमा का जिक्र करते हुए कहा, 'संभव है कि हम दो से तीन हफ्तों के भीतर ही इस स्थिति से बाहर आ जाएं.' हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस दौरान ईरान के साथ समझौते की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. ट्रंप के मुताबिक, अगर तेहरान चाहे तो इस अवधि में कोई डील हो सकती है, लेकिन युद्ध खत्म करने के लिए समझौता अनिवार्य नहीं है. ट्रंप के के इस बयान से यह संकेत मिलता है कि अमेरिका फिलहाल लचीला रुख अपनाते हुए हालात के अनुसार फैसला ले सकता है, चाहे वह कूटनीतिक समझौता हो या बिना किसी औपचारिक डील के पीछे हटना.

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर क्या बोले ट्रंप?

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर भी ट्रंप ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने इसे दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक बताया, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका नहीं उठाएगा. उनके अनुसार, यह जिम्मेदारी उन देशों की होनी चाहिए जो इस जलमार्ग का इस्तेमाल करते हैं. ट्रंप ने अपने सहयोगी देशों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे अमेरिका के प्रयासों में पर्याप्त सहयोग नहीं कर रहे हैं. उनका मानना है कि वैश्विक सुरक्षा से जुड़े ऐसे मामलों में जिम्मेदारी साझा होनी चाहिए, न कि केवल अमेरिका पर निर्भर रहना चाहिए.

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ईरान युद्ध पर क्या बोले बेंजामिन नेतन्याहू?

इस बीच, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि US और इजरायल का यह संयुक्त अभियान ईरान को कमजोर कर रहा है और इस क्षेत्र के समीकरणों को बदल रहा है. देश को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि यह अभियान ईरान की सरकार को 'योजनाबद्ध तरीके से कुचल रहा है' और इजरायल इस क्षेत्र के अहम देशों के साथ नए गठबंधन बना रहा है. उन्होंने कहा कि ईरान ने अपनी सैन्य महत्वाकांक्षाओं पर बहुत बड़ी रकम खर्च की है, लेकिन उसका कोई खास नतीजा नहीं निकला है. नेतन्याहू ने कहा, 'अब यह कहा जा सकता है- 'उसके खरबों डॉलर पानी में चले गए' ईरान अब पहले से ज़्यादा कमजोर हो गया है, जबकि इजरायल ज्यादा मजबूत होकर उभरा है, हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है.

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