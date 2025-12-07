Advertisement
अफ्रीकी देश में तख्तापलट की LIVE घोषणा! सुबह होते ही कहानी में आया नया ट्विस्ट

Benin coup News: अफ्रीका के बेनिन में सुरक्षाबलों ने रविवार को सरकार समाचार चैनल के जरिए तख्तापलट की घोषणा कर दी. इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पैट्रिस टैलोन को पद से हटा दिया है. लेकिन इस पर राष्ट्रपति के साथियों ने कहा कि वो बिल्कुल सुरक्षित हैं और कोई तख्तापलट नहीं हुआ है और मुख्य आर्मी नियंत्रण वापस ले रही है. इस पूरे नाटकीय घटनाक्रम के पीछे की कहानी बड़ी रोचक है.

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Dec 07, 2025, 07:48 PM IST
Benin Military coup: दरअसल, खुद को सैन्य पुनर्वास समिति कहने वाले सैनिकों ने बेनिन के टेलीविजन पर बताया कि उन्होंने मीटिंग में फैसला लेने के बाद पैट्रिस टैलोन को गणराज्य के राष्ट्रपति पद से हटा दिया है. इस छोटी सैन्य टुकड़ी की तरफ से यह घोषणा तब की गई है जब हाल ही के कुछ महीनों में गिनी और बिसाऊ में तख्तापलट हुए हैं. बेनिनन की उत्तरी सीमा नाइजर और बुर्किनो फासो से लगती है, जहां हाल ही में सैन्य तख्तापलट हुआ था. फ्रांसीसी दूतावास की तरफ से बेनिन की आर्थिक राजधानी में राष्ट्रपति आवास के पास गोलीबारी की सूचना जारी करते हुए अपने नागरिकों को घर के अंदर रहने की अपील की थी. 

राष्ट्रपति कार्यालय ने नकारा 
इस पूरे मामले में दिलचस्प मोड़ तब आया, जब टैलोन के साथियों ने पूरी घटना का खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि टैलोन पिछले 10 साल से पश्चिमी अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति हैं और अगले साल अप्रैल में वो अपना पद छोड़ेंगे. राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से बताया गया कि टीवी पर घोषणा करने वाले एक छोटे समूह का हिस्सा है,उन्होंने टीवी को अपने कंट्रोल में लिया हुआ है. इस नियंत्रण को मुख्य आर्मी वापस लेने की कोशिश कर रही है. साथ कार्यालय की तरफ से शहर और देश के सुरक्षित होने का भी दावा किया गया है. आपको बता दें कि बेनिन का इतिहास तख्तापलट और तख्तापलट की कोशिशों के लिए जाना जाता है. 

तख्तापलट की कोशिश नाकाम

बेनिन के गृह मंत्री असासेन सेइदो ने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए तख्तापलट की कोशिश को नाकाम करने की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि 7 दिसंबर को सुबह सैनिकों का एक छोटा समूह राज्य और संस्थाओं को कमजोर करने के इरादे से विद्रोह कर रहा था, जिसको दबाने के लिए बेनिन की आर्मी ने उनके प्रतिनिधित्व में नाकाम कर दिया है. वो बेनिन गणतंत्र प्रति अपनी शपथ को लेकर प्रतिबद्ध हैं. बेनिन के मौजूदा राष्ट्रपति 67 साल के पूर्व कारोबारी टैलोन का दूसरा कार्यकाल 2026 में पूरा होगा. उनका यह कार्यकाल बेनिन के संविधान अनुसार अधिकतम है. टैलोन को कोटनोउ के कपास का राजा कहा जाता है. बेनिन के आर्थिक विकास के लिए जाना जाता है, जबकि उनके विरोधी अकसर उन्हें तानाशाही करने वाला नेता करार देते हैं.

