ट्रंप को जिसका डर वही करने वाला है ईरान... सीजफायर के बीच तेहरान ने यूरेनियम के साथ किया 'खेला'? एटम बम बनाने से बस...

West Asia Conflict: पश्चिम एशिया में भले ही कुछ समय के लिए जंग रुक गई हो, लेकिन वहां तनाव अभी भी कम नहीं हुआ है. ईरान और अमेरिका के बीच समझौता नहीं होते दिखाई दे रहा है. वहीं अब ईरान ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका-इजरायल की सेना उसपर दोबारा हमला करती है तो वह अपने यूरेनियम भंडार को 90 प्रतिशत की शद्धता के साथ एनरिच कर सकता है यानी इससे हथियार बनाने की क्षमता बढ़ा सकता है. तेहरान की यह धमकी ऐसे समय पर आई है जब मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के खिलाफ नई सैन्य कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं.

यूरेनियम एनरिचमेंट बढ़ाएगा ईरान?

ईरानी संसदीय आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट में कहा,' ईरान के पास एक और हमले की स्थिति में 90 प्रतिशत संवर्धन का विकल्प हो सकता है. हम संसद में इसकी समीक्षा करेंगे.' बता दें कि ट्रंप ने ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट को उसके खिलाफ जंग का मुख्य कारण बताया है. उन्होंने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

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लाइफ सपोर्ट पर है सीजफायर: ट्रंप

ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिका, ईरान को परमाणु हथियार रखने नहीं देंगा. उन्होंने बीते दिनों पत्रकारों से कहा कि अमेरिका ईरान के परमाणु भंडार पर करीबी से नजर रख रहा है और अगर कोई भी उस जगह के पास आता है तो वाशिंगटन को इसका पता चल जाएगा और फिर उसे उड़ा दिया जाएगा. ईरान ने हाल ही में एक नया प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें उसने कहा था कि तेहरान की सेना किसी भी तरह की आक्रामकता का जवाब देने के लिए तैयार है. ट्रंप ने भी कहा था कि पश्चिम एशिया में सीजफायर फिलहाल लाइफ सपोर्ट पर है.

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लगातार यूरेनियम एनरिचमेंट बढ़ा रहा ईरान

'न्यूयॉर्क टाइम्स' की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 8 सालों में जब ट्रंप ने वाशिंगटन को तेहरान के साथ परमाणु समझौते से बाहर निकाल लिया था तभी से ईरान ने 11,000 किलोग्राम तक यूरेनियम एनरिच कर लिया है. ईरान ने साल 2006 में इंडस्ट्रीयल लेवल पर यूरेनियम एनरिचमेंट शुरू किया था, जो साल दर साल बढ़ता रहा. साल 2010 में उसने ऐलान किया की वह एक रिसर्च रिएक्टर के लिए फ्यूल बनाने के मकसद से 20 प्रतिशत तक यूरेनियम संवर्धन शुरू करेगा. अब वह 60 प्रतिशत तक यूरेनियम एनरिचमेंट पूरा कर चुका है. साल 2021 में ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति हसन रूहानी ने स्वीकार किया था कि अगर तेहरान को न्यूक्लियर रिएक्टरों की जरूरत होगी तो वह 90 प्रतिशत तक यूरेनियम का संवर्धन कर सकता है.