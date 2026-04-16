10 दिन तक खामोश रहेगा बारूद, इजरायल और लेबनान के बीच सीजफायर, ट्रंप बोले- नेतन्याहू और जोसेफ व्हाइट हाउस आओ

पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच इजरायल और लेबनान के बीच 10 दिनों के सीजफायर पर सहमति बनी है. लेबनान और इजरायल के नेता वाशिंगटन में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की. करीब 34 साल इजरायल और लेबनान के नेता भी मिले हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ने दोनों देशों के नेताओं को व्हाइट हाउस आने का न्योता दिया है.
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West Asia Conflict: पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच एक और बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है. लेबनान और इजरायल के बीच 10 दिनों का सीजफायर हुआ है. इस युद्धविराम की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है. इससे पहले ईरान और अमेरिका के बीच कुल दो हफ्तों के अस्थायी सीजफायर पर बात बनी थी.
डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा कि लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन और इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मेरी बात हुई. दोनों नेताओं ने 10 दिनों के युद्धविराम पर सहमति जताई है. वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आगे लिखा कि इन दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई है कि अपने देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए औपचारिक रूप से 10 दिनों के युद्धविराम की शुरुआत करेंगे. ट्रंप ने बताया कि यह सीजफायर अमेरिकी समयानुसार शाम 5 बजे से लागू हो गया है.
इस बीच सबसे खास बात है कि लेबनान और इजरायल के प्रतिनिधि वाशिंगटन डीसी में करीब 34 साल बाद मिले. उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात की. ट्रंप ने यह भी बताया कि उन्होंने अमेरिका के उप राष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री रूबियो को ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन के साथ मिलकर इजरायल और लेबनान के साथ मिल काम करने का निर्देश दिया. ट्रंप ने बताया कि इसका मकसद दोनों देशों के बीच स्थायी शांति की राह आसान करना है.
दोनों देशों के बीच अस्थायी सीजफायर पर बात तब बनी है, जब लेबनान में इजरायली हमले के कारण कम से कम 2196 लोगों की जान जा चुकी है. इस बीच ट्रंप ने दोनों देशों के बीच अस्थायी शांति के लिए इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन व्हाइट हाउस आने का न्योता दिया है. माना जा रहा है कि दोनों देशों के नेताओं के बीच साल 1983 के बाद पहली बार सार्थक बातचीत हो सकती है. ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष शांति चाहते हैं और यह काफी जल्द होने वाला है.
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गौरतलब है कि इस सीजफायर के ऐलान के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन के बीच फोन कॉल पर बात हुई. लेबनान के राष्ट्रपति कार्यालय ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि आज दोपहर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और लेबनानी राष्ट्रपति जोसेफ आउन के बीच फोन पर बातचीत हुई. इस बातचीत के दौरान राष्ट्रपति आउन ने लेबनान में संघर्ष-विराम कराने और स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा किए जा रहे प्रयासों के लिए एक बार फिर उनका आभार व्यक्त किया.
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