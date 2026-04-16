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Hindi Newsदुनिया10 दिन तक खामोश रहेगा बारूद, इजरायल और लेबनान के बीच सीजफायर, ट्रंप बोले- नेतन्याहू और जोसेफ व्हाइट हाउस आओ

10 दिन तक खामोश रहेगा बारूद, इजरायल और लेबनान के बीच सीजफायर, ट्रंप बोले- नेतन्याहू और जोसेफ व्हाइट हाउस आओ

पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच इजरायल और लेबनान के बीच 10 दिनों के सीजफायर पर सहमति बनी है. लेबनान और इजरायल के नेता वाशिंगटन में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की. करीब 34 साल इजरायल और लेबनान के नेता भी मिले हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ने दोनों देशों के नेताओं को व्हाइट हाउस आने का न्योता दिया है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 16, 2026, 10:16 PM IST
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10 दिन तक खामोश रहेगा बारूद, इजरायल और लेबनान के बीच सीजफायर, ट्रंप बोले- नेतन्याहू और जोसेफ व्हाइट हाउस आओ

West Asia Conflict: पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच एक और बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है. लेबनान और इजरायल के बीच 10 दिनों का सीजफायर हुआ है. इस युद्धविराम की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है. इससे पहले ईरान और अमेरिका के बीच कुल दो हफ्तों के अस्थायी सीजफायर पर बात बनी थी.  

डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा कि लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन और इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मेरी बात हुई. दोनों नेताओं ने 10 दिनों के युद्धविराम पर सहमति जताई है. वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आगे लिखा कि इन दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई है कि अपने देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए औपचारिक रूप से 10 दिनों के युद्धविराम की शुरुआत करेंगे. ट्रंप ने बताया कि यह सीजफायर अमेरिकी समयानुसार शाम 5 बजे से लागू हो गया है. 

34 साल बाद मिले दोनों देशों के नेता 

इस बीच सबसे खास बात है कि लेबनान और इजरायल के प्रतिनिधि वाशिंगटन डीसी में करीब 34 साल बाद मिले. उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात की. ट्रंप ने यह भी बताया कि  उन्होंने अमेरिका के उप राष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री रूबियो को ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन के साथ मिलकर इजरायल और लेबनान के साथ मिल काम करने का निर्देश दिया. ट्रंप ने बताया कि इसका मकसद दोनों देशों के बीच स्थायी शांति की राह आसान करना है. 

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ट्रंप ने दिया व्हाइट हाउस आने का न्योता 

दोनों देशों के बीच अस्थायी सीजफायर पर बात तब बनी है, जब लेबनान में इजरायली हमले के कारण कम से कम 2196 लोगों की जान जा चुकी है. इस बीच ट्रंप ने दोनों देशों के बीच अस्थायी शांति के लिए इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन व्हाइट हाउस आने का न्योता दिया है. माना जा रहा है कि दोनों देशों के नेताओं के बीच साल 1983 के बाद पहली बार सार्थक बातचीत हो सकती है. ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष शांति चाहते हैं और यह काफी जल्द होने वाला है. 

यह भी पढ़ें: इजरायल-लेबनान वार्ता के बीच गालिबाफ गरजे, बोले- हिज्बुल्ला महान! ईरान और ‘Axis of Resistance’ दो जिस्म एक जान

लेबनान के राष्ट्रपति से ट्रंप की मुलाकात 

गौरतलब है कि इस सीजफायर के ऐलान के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन के बीच फोन कॉल पर बात हुई. लेबनान के राष्ट्रपति कार्यालय ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि आज दोपहर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और लेबनानी राष्ट्रपति जोसेफ आउन के बीच फोन पर बातचीत हुई. इस बातचीत के दौरान राष्ट्रपति आउन ने लेबनान में संघर्ष-विराम कराने और स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा किए जा रहे प्रयासों के लिए एक बार फिर उनका आभार व्यक्त किया. 

यह भी पढ़ें: लाहौर में आतंकी अमीर हमजा पर हमला, हाफिज सईद के करीबी को अज्ञात हमलावरों ने दिनदहाड़े मारी गोली

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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