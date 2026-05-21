ट्रंप और नेतन्याहू के बीच क्यों हुई तू-तू, मैं-मैं? ईरान को लेकर फोन कॉल पर क्या-क्या हुआ?

West Asia Conflict: इजरायल और अमेरिका की ओर से ईरान पर किए गए हमले के बाद से पश्चिम एशिया में तनाव जारी है. वहीं इसको लेकर अब खबर आई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान जंग को आगे बढ़ाने के तरीके पर एकमत नहीं हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों नेताओं के बीच लगभग 1 घंटे तक तनावपूर्ण बातचीत हुई, जिसमें नेतन्याहू ने ईरान पर फिर से हवाई हमले फिर से शुरू करने पर जोर दिया, जबकि ट्रंप ने हथियारों का इस्तेमाल करने से पहले डिप्लोमैसी को मौका देने पर फोकस किया.

ट्रंप-नेतन्याहू के बीच मतभेद

'एक्सियोस' की रिपोर्ट के मुताबिक, इस तीखी बहस ने नेतन्याहू को बेहद परेशान कर दिया. उन्हें शांति वार्ता को लेकर काफी संशय है. साथ ही वह तेहरान की सैन्य क्षमताओं और उसके अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को और कमजोर करने के लिए फिर से जंग शुरू करना चाहते हैं, ताकि ईरानी शासन को और भी अधिक कमजोर किया जा सके. इसके विरुद्ध ट्रंप बातचीत को एक मौका देना चाहते हैं. उन्हें लगता है कि तेहरान के साथ समझौता हो सकता है. हालांकि, उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अगर ऐसा नहीं होता है तो वह फिर से जंग शुरू करने के लिए तैयार हैं.

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समझौते पर नहीं बनी बात

'एक्सियोस' के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू को बताया कि तनाव को लेकर मध्यस्थ बने कतर और पाकिस्तान एक इंटेंट लेटर पर काम कर रहे हैं, जिस पर अमेरिका और ईरान दोनों जंग को ऑफिशियली समाप्त करने के लिए हस्ताक्षर करेंगे. इसके 30 दिन बाद शांति वार्ता शुरू होगी, जिसमें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और होर्मुज स्ट्रेट को वापस खोलने पर जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. हालांकि, रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सूत्रों का कहना है कि नेतन्याहू ट्रंप की स्ट्रैटजी से सहमत नहीं थे. उन्होंने निराशा जाहिर करते हुए ट्रंप से कहा कि उन्हें लगता है कि हमले पर देरी एक गलती थी. उन्होंने जोर देकर कहा कि हमले प्लानिंग के मुताबिक जारी रहने चाहिए.

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ट्रंप से मिलेंगे बीबी?

रिपोर्ट के मुताबिक, वाशिंगटन में इजरायल के राजदूत ने अमेरिकी सांसदों को बताया कि नेतन्याहू उस फोन कॉल को लेकर चिंतित थे. हालांकि, एंबेसी ने इस दावे की कोई पुष्टि नहीं की है. नेतन्याहू इसलिए परेशान हैं, क्योंकि इससे पहले के कोई भी समझौते पूरे नहीं हुए हैं. बताया जा रहा है कि नेतन्याहू अब आने वाले हफ्तों में ट्रंप से मुलाकात करने और इस मुद्दे पर पर्सनली चर्चा करने के लिए वाशिंगटन का दौरा करना चाहते हैं.