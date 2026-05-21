Advertisement
trendingNow13224579
Hindi Newsदुनियाट्रंप और नेतन्याहू के बीच क्यों हुई तू-तू, मैं-मैं? ईरान को लेकर फोन कॉल पर क्या-क्या हुआ?

ट्रंप और नेतन्याहू के बीच क्यों हुई तू-तू, मैं-मैं? ईरान को लेकर फोन कॉल पर क्या-क्या हुआ?

Trump-Netanyahu Talks: पश्चिम एशिया जंग को लेकर एक तरफ जहां ईरान और अमेरिका के बीच तनाव जारी है, तो वहीं अब इसमें इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी शामिल हो गए हैं. बताया जा रहा है कि बीबी और ट्रंप के बीच जंग को लेकर असहमति बनी हुई है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: May 21, 2026, 12:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रंप और नेतन्याहू के बीच क्यों हुई तू-तू, मैं-मैं? ईरान को लेकर फोन कॉल पर क्या-क्या हुआ?

West Asia Conflict: इजरायल और अमेरिका की ओर से ईरान पर किए गए हमले के बाद से पश्चिम एशिया में तनाव जारी है. वहीं इसको लेकर अब खबर आई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान जंग को आगे बढ़ाने के तरीके पर एकमत नहीं हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों नेताओं के बीच लगभग 1 घंटे तक तनावपूर्ण बातचीत हुई, जिसमें नेतन्याहू ने ईरान पर फिर से हवाई हमले फिर से शुरू करने पर जोर दिया, जबकि ट्रंप ने हथियारों का इस्तेमाल करने से पहले डिप्लोमैसी को मौका देने पर फोकस किया. 

ट्रंप-नेतन्याहू के बीच मतभेद

'एक्सियोस' की रिपोर्ट के मुताबिक, इस तीखी बहस ने नेतन्याहू को बेहद परेशान कर दिया. उन्हें शांति वार्ता को लेकर काफी संशय है. साथ ही वह तेहरान की सैन्य क्षमताओं और उसके अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को और कमजोर करने के लिए फिर से जंग शुरू करना चाहते हैं, ताकि ईरानी शासन को और भी अधिक कमजोर किया जा सके. इसके विरुद्ध ट्रंप बातचीत को एक मौका देना चाहते हैं. उन्हें लगता है कि तेहरान के साथ समझौता हो सकता है. हालांकि, उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अगर ऐसा नहीं होता है तो वह फिर से जंग शुरू करने के लिए तैयार हैं. 

ये भी पढ़ें- पानी नहीं इन 5 जगहों पर बरसती है आग, गर्मी इतनी की AC-कूलर भी पिघल जाएंगे; इंसानों के लिए एक पल भी टिकना मुश्किल 

Add Zee News as a Preferred Source

 

समझौते पर नहीं बनी बात 

'एक्सियोस' के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू को बताया कि तनाव को लेकर मध्यस्थ बने कतर और पाकिस्तान एक इंटेंट लेटर पर काम कर रहे हैं, जिस पर अमेरिका और ईरान दोनों जंग को ऑफिशियली समाप्त करने के लिए हस्ताक्षर करेंगे. इसके 30 दिन बाद शांति वार्ता शुरू होगी, जिसमें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और होर्मुज स्ट्रेट को वापस खोलने पर जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. हालांकि, रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सूत्रों का कहना है कि नेतन्याहू ट्रंप की स्ट्रैटजी से सहमत नहीं थे. उन्होंने निराशा जाहिर करते हुए ट्रंप से कहा कि उन्हें लगता है कि हमले पर देरी एक गलती थी. उन्होंने जोर देकर कहा कि हमले प्लानिंग के मुताबिक जारी रहने चाहिए.   

ये भी पढ़ें- 'रोम में आपका स्वागत है, मेरे दोस्त...' इटली पहुंचे पीएम मोदी का खास वेलकम, जॉर्जिया मेलोनी ने शेयर की सेल्फी 

ट्रंप से मिलेंगे बीबी? 

रिपोर्ट के मुताबिक,  वाशिंगटन में इजरायल के राजदूत ने अमेरिकी सांसदों को बताया कि नेतन्याहू उस फोन कॉल को लेकर चिंतित थे. हालांकि, एंबेसी ने इस दावे की कोई पुष्टि नहीं की है. नेतन्याहू इसलिए परेशान हैं, क्योंकि इससे पहले के कोई भी समझौते पूरे नहीं हुए हैं. बताया जा रहा है कि नेतन्याहू अब आने वाले हफ्तों में ट्रंप से मुलाकात करने और इस मुद्दे पर पर्सनली चर्चा करने के लिए वाशिंगटन का दौरा करना चाहते हैं. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

जहां रहती हैं ममता, वहीं की जनता ने फेरा मुंह! कालीघाट से क्यों धराशायी हो गई TMC?
suvendu adhikari
जहां रहती हैं ममता, वहीं की जनता ने फेरा मुंह! कालीघाट से क्यों धराशायी हो गई TMC?
Essel@100: मील के पत्‍थर से निकले नए प्रतिमान, जिनको वक्‍त की कसौटी पर मिला सम्‍मान
Essel Group
Essel@100: मील के पत्‍थर से निकले नए प्रतिमान, जिनको वक्‍त की कसौटी पर मिला सम्‍मान
यूं ही नहीं बन जाता कोई नंबर 1, Essel ने जब सेट किए मार्केट के नए ट्रेंड्स
100 years of Essel Group
यूं ही नहीं बन जाता कोई नंबर 1, Essel ने जब सेट किए मार्केट के नए ट्रेंड्स
पंजाब के लिए वरदान साबित हो रही है 'CM सेहत योजना', कैसे कर सकते हैं 10 लाख की बचत
Bhagwant Mann
पंजाब के लिए वरदान साबित हो रही है 'CM सेहत योजना', कैसे कर सकते हैं 10 लाख की बचत
पापा, मजबूत भारत का सपना साकार करूंगा...राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर इमोशनल हुए राहुल
EX PM Rajiv Gandhi Death Anniversary
पापा, मजबूत भारत का सपना साकार करूंगा...राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर इमोशनल हुए राहुल
4 दिनों में ही 11 मिलियन फॉलोअर्स... सरकार को टक्कर दे रही कॉकरोच जनता पार्टी
Cockroach Janta Party
4 दिनों में ही 11 मिलियन फॉलोअर्स... सरकार को टक्कर दे रही कॉकरोच जनता पार्टी
इस 'रेड मैप' से संभलकर! गर्मी का रिकॉर्ड टूटेगा? अगले 72 घंटे मानसून की चाल जानिए
Monsoon 2026
इस 'रेड मैप' से संभलकर! गर्मी का रिकॉर्ड टूटेगा? अगले 72 घंटे मानसून की चाल जानिए
पश्चिम बंगाल के सभी मदरसों में गूंजेगा 'वंदे मातरम', सुवेंदु सरकार ने जारी किया आदेश
Vande Mantram
पश्चिम बंगाल के सभी मदरसों में गूंजेगा 'वंदे मातरम', सुवेंदु सरकार ने जारी किया आदेश
विजय बनकर किया निकाह, जबरन गोमांस खिलाने की... हिंदू युवती से धोखे की इंतिहा
Love Jihad
विजय बनकर किया निकाह, जबरन गोमांस खिलाने की... हिंदू युवती से धोखे की इंतिहा
मई-जून में ही क्यों पड़ती है सबसे ज्यादा गर्मी? समझिए लू का पूरा गणित
india heatwave
मई-जून में ही क्यों पड़ती है सबसे ज्यादा गर्मी? समझिए लू का पूरा गणित