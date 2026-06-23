फंड को लेकर अभी तक कई तरह के सवाल खड़े हैं. हालांकि, प्रशासन के अधिकारियों के बयानों से पता चलता है कि यह पैसा अमेरिकी सरकार के बदले विदेशी सरकारों, प्राइवेट इन्वेस्टर्स और इंटरनेशनल व्यवसायों से आने की उम्मीद है. अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि अगर संबंध सुधरते हैं और प्रतिबंधों में ढील दी जाती है, तो खाड़ी देशों और उससे बाहर के देशों की ईरान में इन्वेस्ट करने में काफी दिलचस्पी है. 'पॉलिटिफैक्ट' ने वेंस के हवाले से कहा'अगर ईरान सही तरीके से व्यवहार करता है, तो अरब वर्ल्ड और इसके बाहर से भी ईरान में हस्तक्षेप करने की इच्छा है.' उन्होंने UAE का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर अमेरिकी प्रतिबंधों से इस तरह के इन्वेस्टमेंट ब्लॉक नहीं होते हैं, तो अमीराती संस्थाएं पावर प्लांट्स जैसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं.