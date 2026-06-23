World News: पश्चिम एशिया में संघर्ष के बाद अब ईरान-अमेरिका शांति समझौते के लिए आगे बढ़ रहे हैं. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ईरान के साथ शांति समझौते को लेकर खाड़ी देशों की यात्रा के दौरान एक बड़ा प्रस्ताव रखा है, जिसमें तेहरान के लिए 300 अरब डॉलर का पुनर्निर्माण और डेवलपमेंट फंड जारी किया है. इसको लेकर सवाल है कि इसे फंड कौन करेगा?
अमेरिका में आलोचकों का मानना है कि ने इस प्रस्ताव से अमेरिका की ओर से ईरान को भारी मात्रा में फंडिंग दी जाएगी. हालांकि, ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह पैसा मुख्य रूप से खाड़ी देशों और प्राइवेट इन्वेस्टर्स से आएगा, न कि अमेरिकी टैक्सपेयर्स की ओर से.
इस फंडिंग को लेकर विवाद इतना ज्यादा इसलिए भी है, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि इससे ईरान अधिक समृद्ध हो जाएगा, जिससे वह अपना क्षेत्रीय प्रभाव और सैन्य क्षमताओं का विस्तार कर सकता है. वहीं अमेरिका में डेमोक्रेटिक सांसदों ने भी इसकी खुलकर आलोचना की है. सीनेटर एमी क्लोबुचर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X'पर लिखा,' 300 अरब डॉलर से हम बेघरपन को खत्म कर सकते हैं, 40 साल तक कैंसर रिसर्च के लिए धन उपलब्ध करा सकते हैं और हर बच्चे को 7 सालों से ज्यादा समय तक मुफ्त प्री के शिक्षा प्रदान कर सकते हैं. इसके बदले, ट्रंप इसे ईरान को भेज रहे हैं.'
With $300 billion, we could end homelessness, fund cancer research for 40 years, and give every child free pre-K for over 7 years. Instead, Trump is sending it to Iran. This is not America First. Not even close.
— Amy Klobuchar (@amyklobuchar) June 16, 2026
राष्ट्रपति ट्रंप ने इस दावे को खारिज कर दिया है कि वाशिंगटन की ओर से तेहरान को अरबों डॉलर सौंपे जाएंगे. उन्होंने 18 जून 2026 को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा की अमेरिका की ओर से ईरान को 300 अरब डॉलर नहीं सौंपे गए हैं.
“There is no 300 Billion Dollar payment to Iran by the U.S. That’s Fake News! All there is for the U.S. is Success, Lower Oil Prices, and Victory. Check out the Stock Market. Dumocrat propaganda at play!!!” - President Donald J. Trump pic.twitter.com/ivJDcNkzWz
— The White House (@WhiteHouse) June 18, 2026
उन्होंने लिखा,' यह फर्जी खबर है. अमेरिका के लिए केवल सफलता, तेल की कम कीमतें और विक्ट्री ही मायने रखती है.'
फंड को लेकर अभी तक कई तरह के सवाल खड़े हैं. हालांकि, प्रशासन के अधिकारियों के बयानों से पता चलता है कि यह पैसा अमेरिकी सरकार के बदले विदेशी सरकारों, प्राइवेट इन्वेस्टर्स और इंटरनेशनल व्यवसायों से आने की उम्मीद है. अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि अगर संबंध सुधरते हैं और प्रतिबंधों में ढील दी जाती है, तो खाड़ी देशों और उससे बाहर के देशों की ईरान में इन्वेस्ट करने में काफी दिलचस्पी है. 'पॉलिटिफैक्ट' ने वेंस के हवाले से कहा'अगर ईरान सही तरीके से व्यवहार करता है, तो अरब वर्ल्ड और इसके बाहर से भी ईरान में हस्तक्षेप करने की इच्छा है.' उन्होंने UAE का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर अमेरिकी प्रतिबंधों से इस तरह के इन्वेस्टमेंट ब्लॉक नहीं होते हैं, तो अमीराती संस्थाएं पावर प्लांट्स जैसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं.