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ईरान के पुनर्निर्माण पर 300 अरब डॉलर खर्च होंगे; ईरान को मिलेगी राहत, लेकिन भुगतान करेगा कौन?

US-Iran MoU: पश्चिम एशिया में शांति समझौते के बीच ईरान के लिए 300 अरब डॉलर की फंडिंग का प्रस्ताव रखा गया है, जिसको लेकर माना जा रहा है कि यह पैसा अमेरिका फंड करेगा. इस खबर के सामने आते ही अमेरिकी इसकी आलोचना करने लगे हैं.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 23, 2026, 04:12 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 04:31 PM IST
ईरान के पुनर्निर्माण पर 300 अरब डॉलर खर्च होंगे; ईरान को मिलेगी राहत, लेकिन भुगतान करेगा कौन?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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