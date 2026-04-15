'फिर कोई नहीं कर पाएगा व्यापार...', ट्रंप के होर्मुज खोलने के ऐलान के बीच IRGC ने US नेवी को धमकाया

Donald Trump Vs IRGC: पश्चिम एशिया में भले ही कुछ दिनों के लिए युद्धविराम लगा हो, लेकिन होर्मुज स्ट्रेट को लेकर तनाव बढ़ रहा है. पिछले दिनों इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच शांतिवार्ता हुई थी, लेकिन उसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकल सका. इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा था कि अब अमेरिकी नेवी होर्मुज स्ट्रेट पर नाकाबंदी करेगी.

इस नाकाबंदी पर ईरान ने पलटवार किया और इस्लामिक रिवोल्यूशरी गार्ड कॉर्प्स की ओर से कहा गया कि अगर कोई भी नाकाबंदी होर्मुज पर की जाती है, तो ईरान खाड़ी और ओमान सागर में किसी भी तरह की निर्यात या आयात गतिविधि की अनुमति नहीं देगा. इधर बुधवार को ट्रंप की ओर से अब नया ऐलान किया गया और होर्मुज स्ट्रेट को खोलने की बात कही गई.

IRGC ने दी यूएस को चेतावनी

आईआरजीसी की ओर से एक बयान में कहा गया कि अगर अमेरिका किसी भी प्रकार की नाकाबंदी होर्मुज स्ट्रेट के पास करने की कोशिश करता है, तो इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है. आईआरजीसी ने कहा कि नाकाबंदी के जवाब में ईरान खाड़ी और ओमान सागर में किसी भी तरह की निर्यात या आयात गतिविधि की अनुमति ही नहीं देगा. आईआरजीसी ने कहा कि यही अमेरिकी नौसेना नाकाबंदी जारी रखती है, तो हमारी सशस्त्र सेनाएं लाल सागर के रास्ते व्यापार के प्रवाह की अनुमति नहीं देंगी.

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डोनाल्ड ट्रंप हटे पीछे?

इधर, बुधवार को चीन पर दरियादिली दिखाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया ऐलान कर दिया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा कि अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट चीन के लिए खोल रहा है. उन्होंने यह भी कहा जब वह चीन की यात्रा पर जाएंगे, उस स्थिति में जिनपिंग जोरदार तरीके से उनका स्वागत करेंगे और इस फैसले के बाद वह उन्हें गले भी लगाएंगे.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने पोस्ट में दावा किया कि चीन ईरान को कोई हथियार नहीं भेजेगा. हालांकि, इससे पहले बीजिंग ने पहले ही उन रिपोर्ट्स को खारिज किया था, जिसमें कहा गया था कि चीन ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम के साथ कई रक्षा उपकरण भेजने की तैयारी है. ट्रंप ने पोस्ट में लिखा कि चीन के साथ पूरी दुनिया के लिए खोला जा रहा है.

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