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ईरान-इजरायल के हमलों में फंसे 24 भारतीय नाविक, इंडियन नेवी से लगाई मदद की गुहार; वीडियो वायरल

पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर एक जहाज पर हमला हुआ है. इस जहाज में 24 भारतीय नाविक फंसे हुए हैं. इन नाविकों ने भारतीय नौसेना से मदद की गुहार लगाई है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 08, 2026, 04:06 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 04:24 PM IST
ईरान-इजरायल के हमलों में फंसे 24 भारतीय नाविक, इंडियन नेवी से लगाई मदद की गुहार; वीडियो वायरल
Image Credit: स्क्रीनग्रैब

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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