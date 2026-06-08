/ईरान-इजरायल के हमलों में फंसे 24 भारतीय नाविक, इंडियन नेवी से लगाई मदद की गुहार; वीडियो वायरल

West Asia Crisis: पश्चिम एशिया में तनाव कब खत्म होगा, इसको लेकर कुछ भी कह पाना लगभग मुश्किल सा हो गया है. अप्रैल में ईरान और अमेरिका में अस्थायी संघर्ष विराम के बाद कुछ समय तक हमले रुके हुए थे, लेकिन एक बार फिर से इजरायल की ओर से ईरान पर मिसाइल अटैक किया गया, जिसके बाद अब युद्ध के संकेत मिले हैं. बता दें कि भले ही अस्थायी संघर्ष विराम जारी था, लेकिन ईरान ने अमेरिकी प्रतिष्ठानों पर हमले जारी रखे हुए थे.
सोमवार (08 जून) को इजरायल की ओर से हुए इस हमले की आग होर्मुज पर भी नजर आने लगी है. बताया जा रहा है कि होर्मुज से गुजर रहे एक जहाज पर हमला हुआ है और उस जहाज पर 24 भारतीय नाविक फंसे हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया ने एक वीडियो साझा करते हुए दावा किया कि ओमान तट के पास यह 24 भारतीय नाविक इंडियन नेवी से फौरन मदद की गुहार लगा रहे हैं.
Indian Navy in Harmouz 24 Indian Seafarers seeking urgent assistance at 2057.07N 059 degree 0813 off coast Oman onboard @IndiannavyMedia @MEAIndia @DrSJaishankar @shipmin_india @ITFglobalunion pic.twitter.com/PljHOhTGVv
— FSUI (@FSUIINDIA) June 8, 2026
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया ने एक पोस्ट में लिखा कि ओमान तट के पास यह 24 भारतीय नाविक भारतीय नौसेना से फौरन मदद मांग रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि जहाज से काला धुआं उठ रहा है. गौरतलब है कि दुनिया में तेल का व्यापार सबसे अधिक अहम माना जाता है. होर्मुज स्ट्रेट से दुनिया के तेल व्यापार का 20 प्रतिशत हिस्सा गुजरता है.
हैरान करने वाली बात है कि इस पोस्ट में हमले के प्रकार, पोत का नाम या चालक दल की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई हैं. वहीं, ईरान या इजरायल की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी इस हमले को लेकर नहीं दी गई है. वहीं, भारतीय नौसेना या विदेश मंत्रालय की ओर से भी इस वीडियो या हमले पर आधिकारिक बयान का इंतजार है. ऐसे में इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि कर पाना संभव नहीं है. हालांकि, सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से प्रसारित हो रहा है.
इजरायल और ईरान के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ा है. इसको देखते हुए भारत की ओर से तेहरान में रहने वाले निवासियों के लिए भारत ने सलाह जारी की है. तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीयों से इस समय ईरान की यात्रा न करने को कहा है. इसके अलावा जो लोग ईरान में मौजूद हैं, उन्हें वहां से बाहर निकलने को कहा गया है.