Israel and Hezbollah Ceasefire: ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते पर पिछले दिनों हस्ताक्षर हो गया था. दोनों देशों के बीच MoU पर हुए हस्ताक्षर के बाद पश्चिम एशिया में शांति स्थापित होने का रास्ता खुलने लगा है. अब इसके बाद पश्चिम एशिया से एक और राहतभरी खबर सामने आई है. शुक्रवार (19 जून) को स्थानीय समयानुसार शाम 4 बजे से इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच सीजफायर पर सहमति बन गई.
दरअसल, पिछले दिनों ईरान और अमेरिका के बीच हुए शांति समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने हस्ताक्षर किए थे. इस शांति समझौते के बावजूद इजरायल की ओर से दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा था. इधर, इजरायली रक्षा मंत्री ने बताया कि यरुशलम को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है.
समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, एक सीनियर अमेरिकी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि इज़राइल और हिजबुल्लाह शुक्रवार (19 जून) को स्थानीय समयानुसार शाम 4 बजे से सीजफायर (युद्धविराम) के लिए सहमत हो गए हैं. अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि हिजबुल्लाह और इजरायल सीजफायर के लिए सहमत हैं.
बता दें कि अधिकारी ने कहा कि अमेरिका और कतर के बातचीत करने वालों ने ईरान की मदद से यह समझौता किया. हमें पता चला है कि आज हुई गोलीबारी के बाद, इजरायल और हिजबुल्लाह अब सीजफायर की स्थिति में हैं.
भले ही इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच सीजफायर पर बात बनी हो, लेकिन इसके बाद भी पश्चिम एशिया में तनाव कम होने के संकेत नहीं है. इजरायली डिफेंस फोर्स ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी, तो इजरायल किसी भी मोर्चे पर तुरंत जबरदस्त लड़ाई शुरू करने के लिए तैयार है.
बता दें इससे पहले इजरायल की ओर दक्षिण लेबनान पर जमकर हवाई हमले किए गए हैं. इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्विर ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि पूरे लेबनान को जला देना चाहिए. उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय पर आई है, जब पिछले 24 घंटे से अधिक समय से इजरायल की ओर से लेबनान पर हमले किए जा रहे हैं.
उधर, लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एक हालिया बयान में बताया गया कि पिछले 24 घंटों में इजरायल की ओर से किए गए अलग-अलग हमलों में कम से कम 18 लोगों की जान गई है. वहीं, 30 से अधिक लोग घायल हैं. टाइम्स ऑफ इजरायल की एक रिपोर्ट के अनुसार, दावा किया गया कि आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के हमलों के जवाब में एक्शन लिया है और लेबनान पर मिसाइल बरसाएं हैं.