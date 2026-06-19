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US-ईरान के बाद अब इजरायल और हिजबुल्लाह में बनी बात, सीजफायर हुआ लागू; क्या तेहरान ने भी निभाई भूमिका?

अमेरिका-ईरान के बाद अब इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच सीजफायर पर बात बनी है. दोनों पक्ष सीजफायर पर सहमत हुए हैं. इससे पहले इजरायल ने दक्षिणी लेबनान पर कई बड़े हमले किए थे.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 19, 2026, 07:25 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 07:44 PM IST
US-ईरान के बाद अब इजरायल और हिजबुल्लाह में बनी बात, सीजफायर हुआ लागू; क्या तेहरान ने भी निभाई भूमिका?

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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