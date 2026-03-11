Advertisement
Hindi News

ट्रंप ने ईरान से लड़ाई तो छेड़ दी, लाख टके का सवाल- अंजाम क्‍या होगा? 5 विकल्प हैं

ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच लड़ाई लंबी खिंच रही है. कई देश टेंशन में हैं कि अब क्या होगा. ट्रंप ने इजरायल के साथ मिलकर लड़ाई तो छेड़ दी अब अंत कैसे होगा. इस पर 5 विकल्प सामने दिखते हैं. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Mar 11, 2026, 12:49 PM IST
जिस तरह से दुनियाभर के देशों में तेल और गैस का संकट पैदा हो रहा है, सबसे बड़ा सवाल यही है- पश्चिम एशिया में लड़ाई कब खत्म होगी? ट्रंप कभी कहते हैं कि सबसे बड़ा हमला करेंगे, फिर कहते हैं कि जल्द लड़ाई खत्म हो जाएगी. ईरान की लीडरशिप मैसेज दे रही है कि वे धैर्य के साथ लड़ रहे हैं और इजरायल ही नहीं, आसपास के देशों में भी अमेरिका के अड्डों पर हमले करते रहेंगे. वैसे, ट्रंप ईरान में सत्ता परिवर्तन करना चाहते थे, जो फिलहाल होता नहीं दिख रहा है. इसके उलट खामेनेई के बेटे के साथ सेना और देश एकजुट खड़ा दिख रहा है. ऐसे में अब आगे क्या विकल्प हैं?

हाल में रूस और यूक्रेन की लड़ाई भी दुनिया ने देखी है. अमेरिका को पता है कि मेनलैंड तक ईरान की मिसाइलें नहीं पहुंचने वाली हैं, वह वेनेजुएला जैसा सीन तेहरान में देख रहा है. इधर, खाड़ी के देश टेंशन में आ गए हैं. जिस तरह से आसपास मिसाइलें और ड्रोन गिर रहे हैं उससे उनकी अर्थव्यवस्था का नुकसान होना शुरू हो गया है. वे चाहते हैं कि जल्द से जल्द तनाव खत्म हो. पश्चिम एशिया मामलों की एक्सपर्ट जेन किन्नीमोंट ने एक लेख में ईरान और अमेरिका-इजरायल की लड़ाई खत्म होने की 5 संभावनाएं टटोली हैं.  

1. सत्ता बची रहे और रूस-यूक्रेन जैसा हाल

सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के मारे जाने के बाद नई लीडरशिप के नेतृत्व में ईरान फिर उठ खड़ा हुआ है. अमेरिका और इजरायल के हमलों से कमजोर जरूर हुआ लेकिन राजनीतिक सिस्टम बचा है. ऐसा लगता है कि पावर का अंदरूनी बैलेंस अब इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के हाथों में है. सबसे बड़ा सिग्नल मोजतबा खामेनेई का सुप्रीम लीडर बनना है. 

हां, क्योंकि धार्मिक योग्यता के हिसाब से मोजतबा ईरान के सबसे सीनियर मौलवी नहीं हैं बल्कि उनकी ताकत IRGC और इंटेलिजेंस सर्विस के साथ करीबी जुड़ाव से है. उनके नेतृत्व में अगर सिस्टम बना रहता है तो भी ईरान पड़ोसियों से अलग-थलग हो जाएगा. भारी पाबंदी होगी. लड़ाई चलती रहेगी और ईरान अलग-अलग तरीकों से अमेरिका और इजरायल से बदला लेने के तरीके ढूंढेगा. खबर भी है कि उसने दुनियाभर में स्लीपर सेल एक्टिव कर दिए हैं. 

2. अमेरिका के साथ डील हो जाए

इस स्थिति में ईरान की सत्ता बनी रहेगी और अमेरिका के साथ सहमति बन जाएगी. वैसे भी लड़ाई सबके लिए महंगी है. अमेरिका भी अब करीब दो हफ्ते बाद यह महसूस करने लगा है. संभावना यह भी है कि अरब और इस्लामिक देश (जैसे ओमान, इंडोनेशिया और शायद पाकिस्तान) मिलकर लड़ाई रोकने के लिए बीच-बचाव की कोशिश करें. US और ईरान भी खुद आम सहमति बनाने का रास्ता निकाल सकते हैं. 

पढ़ें: होर्मुज बनेगी डेथ वैली! अपने युद्धपोत भेज रहा भारत? माइंस बिछाने पर ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम

अगर नई ईरानी लीडरशिप बची रहती है तो समझौते की गुंजाइश कम है. ऐसे में अमेरिका जीत की घोषणा कर देगा और यह कहते हुए निकल जाएगा कि ईरान की ताकत हमने खत्म कर दी है. अब कोई खतरा नहीं है. हालांकि ईरान में मौजूद यूरेनियम पर जवाब अब भी स्पष्ट नहीं मिलेगा. ऐसे में भविष्य में लड़ाई की आशंका बनी रहेगी. 

3. कई पावर सेंटर बन जाएं

ईरानी सिस्टम के अंदर कुछ मतभेद की संभावना है. कुछ दरार के संकेत मिल भी रहे हैं. दिसंबर में पूर्व प्रेसिडेंट रूहानी ने कहा था कि ईरान के कुछ जिम्मेदार लोग अपनी क्षमता का गलत अंदाजा लगा रहे हैं. कुछ और लोग भी हो सकते हैं जो मानें कि IRGC ने देश के हितों को ठीक से नहीं संभाला और भविष्य की आर्थिक संभावनाओं को बर्बाद कर दिया. इस तरह के मतभेद से देश टूट सकता है. 

4. नए संविधान और लोकतंत्र के लिए बदलाव

ईरान में सुधारवादियों की चले तो यह भी संभव है. वे चाहेंगे कि नेता युद्ध विरोधी तत्वों के साथ गठबंधन करें. हालांकि IRGC के प्रभाव को देखते हुए इस तरह की संभावना मुश्किल है. पहले ईरान में प्रदर्शन हो रहे थे लेकिन जब से बमबारी शुरू हुई तो प्रदर्शन बंद हो गए. उलटे देश एकजुट दिख रहा है. 

5. गृह युद्ध

इसकी संभावना इसलिए बन सकती है क्योंकि अमेरिका ने हाल में कुर्द समूहों को हथियार देने की डील की थी. तुर्किये ने इसका कड़ा विरोध किया. खबर आई थी कि अमेरिका के सपोर्ट से ये कुर्द लड़ाके ईरान में घुसेंगे और अपने प्रभाव वाले इलाके में अपनी सरकार बनाएंगे. यह समूह काफी समय से अलग देश की मांग करता रहा है. इस बात का भी खतरा है कि ISIS अपने हमले तेज कर सकता है. सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले से नई लीडरशिप को सरकार चलाने में मुश्किल होगी.

Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं.

West Asia crisis

