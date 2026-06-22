Iran Military Power: पश्चिम एशिया में हालिया संघर्ष में ईरान ने साहस का परिचय दिया. कई दशकों से अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को झेल रहे ईरान ने सीमित संसाधनों के बावजूद एक बड़ी सैन्य क्षमता हासिल किया. साल 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद तेहरान ने कई प्रकार के अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को झेला. इन प्रतिबंधों के कारण तेहरान को आधुनिक हथियारों और तकनीक तक पहुंच में मुश्किलों की सामना करना पड़ा.
हालांकि, इन प्रतिबंधों के बावजूद भी ईरान ने अपनी रक्षा नीति को पूरी तरीके से बदल दिया और स्वदेशी तकनीकों का विकास करना शुरू कर दिया. तेहरान ने कुछ इस तरीके से खुद को बदला कि वह आज पश्चिम एशिया में एक महत्वपूर्ण सैन्य शक्ति बन चुका है. प्रतिबंधों के कारण सरकार को अपनी घरेलू क्षमताएं विकसित करके सैन्य ताकत हासिल करने का रास्ता खोजना पड़ा.
पश्चिम एशिया के हालिया संघर्ष में ईरान ने अमेरिका और इजरायल को अपनी स्वदेशी तकनीक का एहसास करा दिया है. तेहरान पर भले ही पिछले कई वर्षों से अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हो, लेकिन उसने अपनी स्वदेशी रक्षा शक्तियों को ऐसा विकसित किया है, जिसकी झलक दुनिया ने हालिया संघर्षों में देखी.
अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों को कारण ईरान ने अपना रास्ता ही अलग चुना. अमेरिका और पश्चिमी देशों की तरह महंगे युद्धक विमानों और अत्याधुनिक हथियारों की दौड़ में शामिल होने की बजाए, ईरान ने कम लगात वाले और प्रभावशाली हथियारों पर फोकस किया. इसी रणनीति को अपनाते हुए ईरान ने ड्रोन विकसित करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया.
ईरान ने एक खास प्लान के तहत शाहेद-136 जैसे ड्रोन बनाए. इसका उद्दश्य था कि इन्हें बनाने में ईरान को कम लागत आती थी, लेकिन उन्हें मार गिराने के लिए इस्तेमाल होने वाली मिसाइलें कई गुना महंगी होती हैं। तेहरान का उद्देश्य था कि वह विरोधियों पर आर्थिक दबाव बनाने का काम करे.
विदेशी प्रतिबंधों को कारण ईरान को शुरुआत में हथियार खरीदना काफी मुश्किल होने लगा, इसके बाद ईरान ने अपना रक्षा उद्योग विकसित किया। अपने इस फैसले के कारण आज के समय में वह मिसाइल, ड्रोन, नौसेनिक हथियार और कई सैन्य हथियारों को घरेलू स्तर पर तैयार करने में सक्षम है. अपनी तकनीक विकसित करने के कारण ईरान को किसी भी देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है.
ईरान ने समुद्री सुरक्षा का खास ध्यान रखते हुए व्यावसायिक जहाजों का रूपांतरण करना शुरू कर दिया. तेहरान ने विमानवाहक पोत समूह पर आने वाले खर्च को बचाते हुए नौसेना की ताकत बढ़ाने का फैसला किया. ईरान ने व्यावसायिक जहाजों को बदलकर "ड्रोन कैरियर पोत" बनाए हैं. इसमें 'IRIS शाहिद बघेरी' शामिल है, जिसपर UAV और एंटी-शिप मिसाइलें तैनात करने की क्षमता है.
जानकार बताते हैं कि ईरान की सैन्य रणनीति मुख्य रूप से तीन स्तंभों पर टिकी हुई है। इसमें पहली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं. दूसरी होर्मुज जलडमरूमध्य में रणनीतिक बढ़त और तीसरी क्षेत्रीय सहयोगी समूह शामिल हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान ने पश्चिम एसिया के सबसे बड़े मिसाइल नेटवर्क में से एक तैयार किया है. ईरान की कई मिसाइलों की मारक क्षमता 2,000 KM तक है.
वहीं, दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में शामिल होर्मुज स्ट्रेट की भौगलिक स्थिति का भी ईरान भरपूर इस्तेमाल करता है. ईरान छोटी नावों, समुद्री बारूदी सुरंगों और एंटी-शिप मिसाइलों के जरिए बड़े नौसैनिक बेड़ों को चुनौती देने की रणनीति अपनाने का काम करता है.
इसके साथ ही ईरान ने पिछले कई वर्षों में क्षेत्रीय संगठनों और सहयोगी समूहों के साथ संबंध बनाएं, इससे उसे पूरे क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखने में मदद मिलती है.
हालिया युद्ध के दौरान जब भी शांति समझौते की बात आई है, ईरान ने लेबनान मे सीजफायर का मुद्दा जरूर उठाया है. ऐसा इसलिए, क्योंकि ईरान की विदेश और सुरक्षा नीति में लेबनान का अहम रोल है. जानकार मानते हैं कि लेबनान ईरान के क्षेत्री प्रभाव को मजबूत करने की दिशा में एक अहम केंद्र है.
तेहरान का यह भी मानना है कि लेबनान में उसका प्रभाव बना रहना, पश्चिम एशिया में उसकी रणनीतिक स्थिति के लिए काफी अहम है. तेहरान का यह मानना है कि क्षेत्री मामलों में उसकी भूमिका बनी रहे और पश्चिम एशिया की राजनीति में उसका प्रभाव किसी भी कारण कम न हो.
पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण ईरान को अर्थव्यवस्था में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा. बावजूद इसके ईरान ने रक्षा क्षेत्र में अपनो खर्चों को कम नहीं किया. कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान की जीडीपी लगभग 430 से 460 डॉलर के बीच है. तेहरान का रक्षा बजट अमेरिका, इजरायल, सऊदी अरब समेत कई देशों से काफी कम है. इसके बावजूद भी तेहरान ने मिसाइलों और ड्रोन क्षमताओं को मजबूत बनाए रखा है.
कई बड़े प्रतिबंधों के बावजूद भी तेल निर्यात ईरान की आय का सबसे प्रमुख स्रोत है. वहीं, प्राकृतिक गैस, पेट्रोकेमिकल उत्पाद, लोहा औक कृषि उत्पादों का निर्यात भी उसको राजस्व कमाने में काफी मदद करता है. पिछले कुछ वर्षों में ईरान की सरकार ने तेल पर निर्भरता कम करने के लिए संग्रह बढ़ाने की भी कोशिश की है. इसके साथ ही ऊर्जा, निर्माण, बंदरगाह और शिपिंग जैसे क्षेत्रों में सरकारी संस्थाओं ने अहम भूमिका निभाई है.
दुनिया के कई देशों में प्रतिदिन बड़ी मात्रा में कच्चा तेल पहुंचा, जो होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते गुजरता है. दावा किया जाता है कि इस संकरे रास्ते से दुनिया के करीब 20 प्रतिशत कच्चे तेल की सप्लाई की जाती है. यही कारण है कि यह समुद्री मार्ग कई मायनों में खास माना जाता है. ईरान की भौगोलिग स्थिति इस क्षेत्र में उसको अतिरिक्त रणनीति महत्व देती है.