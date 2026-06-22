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प्रतिबंधों के बाद भी तेहरान ने नहीं मानी हार, ईरान ने कैसे अपनी सेना को बनाया मजबूत; लोहा मानती है दुनिया

1979 की क्रांति के बाद ईरान पर कई पश्चिमी प्रतिबंध रखें. इनसे डरने की बजाए ईरान ने अपनी सैन्य ताकत विकसित करने का फैसला लिया. ईरान ने एक खास रणनीति अपनाई जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में की जाती है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 22, 2026, 07:26 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 07:33 PM IST
प्रतिबंधों के बाद भी तेहरान ने नहीं मानी हार, ईरान ने कैसे अपनी सेना को बनाया मजबूत; लोहा मानती है दुनिया

About the Author

abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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