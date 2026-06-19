Iran New Rule on Hormuz Strait: अमेरिका और ईरान के बीच भले ही शांति समझौता को लेकर हस्ताक्षर हो गए हों, लेकिन पश्चिम एशिया में तनाव कम होते नजर नही आ रहे. शांति समझौता से संबंधित मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने पिछले दिनों हस्ताक्षर किए. माना जा रहा था कि शुक्रवार (19 जून) को दोनों नेताओं की मुलाकात जिनेवा में हो सकती है, लेकिन इस कार्यक्रम को टाल दिया गया.
इन सबके बीच ईरान ने एक अहम ऐलान कर दिया है. तेहरान की ओर से होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों के लिए नया नियम जारी किया गया. तनाव के बीच ईरान ने कहा कि होर्मुज से गुजरने वाले सभी जहाजों को कम से कम 48 घंटे यानी दो दिन पहले अपनी ट्रांजिट (आवागमन) संबंधी जानकारी तेहरान के अधिकारियों से साझा करनी होगी.
माना जा रहा है कि जहां एक ओर पश्चिम एशिया में तनाव को कम करने की कोशिश जारी है, तो दूसरी ओर ईरान के नए फरमान से फिर एक बार क्षेत्र में तनाव बढ़ने की संभावना है. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जहाजों को अपने स्वामित्व, बीमा, कार्गो और तय किए गए रास्ते से जुड़ी जानकारी ईरानी अधिकारियों को देनी होगी. ऐसा नहीं करने पर जहाज को होर्मुज पार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
पिछले दिनों अमेरिका और ईरान के बीच समझौते के बाद होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों का आवागमन सामान्य हो रहा था. इस बीच ईरान की ओर से क्षेत्र में नई व्यवस्था लागू करने की बात कही गई है, जिससे फिर एक बार चिंता गहराने लगी है. ईरान का कहना है कि समुद्री खतरों को देखते हुए इस व्यवस्था को लागू किया गया है. हालांकि, इस बात की जानकारी अधिकारियों की ओर से नहीं दी गई कि यह व्यवस्था हमेशा लागू रहेगी या फिर केवल कुछ समय के लिए है.
हालिया जानकारी के अनुसार, ईरान होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने की प्लानिंग कर रहा है. हालांकि, बताया गया है कि अमेरिका के साथ शांति समझौते के अंर्तगत अगले 60 दिनों तक होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से सुरक्षा, पर्यावरण और अन्य सेवाओं से जुड़े टैक्स नहीं लिए जाएंगे, लेकिन जहाजों को तय प्रक्रिया और नियमों का पालन करना होगा.
गौरतलब है कि होर्मुज स्ट्रेट वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए काफी अहम माना जाता है. दुनिया के 20 प्रतिशत तेल की सप्लाई इसी रास्ते से की जाती है. जंग के दौरान ईरान की ओर से होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया गया था, जिस कारण दुनिया के कई देशों में तेल संकट गहरा गया, जिसमें भारत भी शामिल है. महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग होने के कारण यहां पर नए नियम या किसी भी प्रकार के प्रतिबंध के कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा बाजाकों पर सीधा असर पड़ता है.
ईरान के इस ऐलान पर अभी अमेरिका या किसी अन्य देश की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. हालांकि, यह माना जा रहा है कि तेहरान के इस फैसले का गहरा असर पड़ सकता है और एक बार फिर से पश्चिम एशिया में तनाव की स्थिति देखने को मिल सकती है. फिलहाल राहत की खबर है कि शांति समझौता पर हस्ताक्षर होने के बाद से होर्मुज से गुजरने वाली किसी भी शिप को निशाना नहीं बनाया गया है.