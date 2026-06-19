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'48 घंटे पहले देनी होगी जानकारी...', शांति समझौते के बाद होर्मुज पर ईरान का बड़ा ऐलान; तेहरान ने क्यों बनाए नए नियम?

अमेरिका संग शांति समझौता पर हस्ताक्षर होने के कुछ घंटे बाद ही तेहरान ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर नया नियम जारी किया है. ईरान की ओर से जारी नए नियम के अनुसार, इस रास्ते से गुजरने वाली किसी भी जहाज को कम से कम 48 घंटे पहले जानकारी देनी होगी.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 19, 2026, 10:18 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 10:23 PM IST
'48 घंटे पहले देनी होगी जानकारी...', शांति समझौते के बाद होर्मुज पर ईरान का बड़ा ऐलान; तेहरान ने क्यों बनाए नए नियम?

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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