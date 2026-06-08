थम गया गोला-बारूद का शोर! इजरायल ने ईरान पर रोके हमले, नेतन्याहू ने बताया- What Next?

West Asia Conflict: कुछ दिनों की शांति के बाद पश्चिम एशिया में एक बार फिर जंग की आहट देखने को मिली. इजरायल की ओर से लेबनान की राजधानी बेरूत पर एयरस्ट्राइक की गई, जिसके बाद ईरान भड़क उठा और उसने इजरायल पर मिसाइलों की बारिश कर दी. इसके जवाब में इजरायली सुरक्षाबलों ने ईरान के चार बड़े शहरों को निशाना बनाया और एयरस्ट्राइक की. इस बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेत्याहू ने एक बड़ा ऐलान किया है.
दरअसल,इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वह फिलहाल ईरान के साथ जंग रोक रहे हैं, लेकिन उन्होंने संकल्प लिया कि अगर भविष्य में कोई भी हमला ईरान की ओर से किया जाता है, तो उनके देश की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी जाएगी. साथ ही उन्होंने इजरायल के आत्मरक्षा के अधिकार पर भी जोर दिया.
इजरायली प्रधानमंत्री का यह ऐलान ऐसे समय पर आया है, जब अमेरिका की ओर से तेहरान के साथ दो महीने पहले हुए युद्धविराम के बाद पहली बार इजरायल और ईरान के बीच हमले हुए. हालांकि, इसके कुछ समय बाद ईरानी सेना की ओर से कहा गया कि वह आक्रामक अभियान रोक रही है क्योंकि नए सिरे से शुरू हुई शत्रुता से मध्य पूर्व में फिर से पूर्ण युद्ध छिड़ने का खतरा है.
कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि फिर एक बार शुरू हुए हमले के बीच अमेरिका ने ईरान से कहा कि अगर वह मिसाइल रोक देता है, तो इजरायल की ओर से और हमले नहीं किए जाएंगे. अब ठीक वैसा ही होता नजर आ रहा है. हालांकि, व्हाइट हाउस और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने टिप्पणी के अनुरोध पर तत्काल कोई जवाब नहीं दिया.
इजरायली पीएम नेतन्याहू के इस ऐलान के बाद माना जाने लगा है कि पश्चिम एशिया में शांति स्थापित होने की ओर कदम बढ़ रहे हैं. पिछले दो महीनों से ईरान और अमेरिका के बीच अस्थायी युद्धविराम लागू है. हालांकि, आज एक बार फिर से मिसाइलों की शोर सुनाई दी, लेकिन पहले ईरान की ओर से दावा किया गया कि वह इजरायल पर हमले रोक रहा है. इसके कुछ घंटे बाद इजरायली पीएम ने भी वही ऐलान किया. जिसके बाद माना जा रहा है कि पश्चिम एशिया में शांति का रास्ता खुलने लगा है.