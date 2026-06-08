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थम गया गोला-बारूद का शोर! इजरायल ने ईरान पर रोके हमले, नेतन्याहू ने बताया- What Next?

ईरान के साथ जारी संघर्ष के बीच इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि वह ईरान पर हमले रोक रहे हैं, लेकिन उन्होंने भविष्य के हमलों का 'ताकत के साथ' जवाब देने का भी संकल्प लिया.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 08, 2026, 09:59 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 10:27 PM IST
थम गया गोला-बारूद का शोर! इजरायल ने ईरान पर रोके हमले, नेतन्याहू ने बताया- What Next?
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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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