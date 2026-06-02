युद्ध की आग में जल रहा मिडिल ईस्ट, लेकिन सऊदी अरब की हो गई चांदी; तपती रेत में गड़ा मिला खजाने का भंडार

Saudi Arabia: पश्चिम एशिया में जंग के बादल मंडरा रहे हैं. जिस वक्त दुनिया यह सोचने में उलझी है कि ईरान और अमेरिका के बीच जारी युद्ध की समाप्ति कब होगी, इस बीच सऊदी अरब से एक बड़ी खबर सामने आई है. जहां एक ओर पश्चिम एशिया में जारी तनाव लगातार बढ़ रही है, तो दूसरी ओर सऊदी अरब के तपते रेगिस्तान ने एक ऐसा राज उगला है, जिसने दुनिया को चौंका दिया है.

दरअसल, पुरातत्वविदों को रेत के नीचे एक मिट्टी के घड़े में बंद 1200 साल पुराना दीरिया खजाना मिला है. अब्बासिद काल के सोने-चांदी के सिक्कों और बेशकीमती रत्नों से भरा ये जादुई खजाना आखिर यहां कैसे आया, आइए आपको इसके बारे में बताते हैं.

जंग के बादल के बीच सऊदी अरब में अलग नजारा

बता दें कि गल्फ देशों में इस वक्त चारों तरफ जंग के बादल मंडरा रहे हैं. चारों ओर हथियारों और मिसाइलों की गूंज सुनाई दे रही है. पश्चिम एशिया में जंग का असर सऊदी अरब में भी देखने को मिला है. ईरान ने वहां पर मौजूद अमेरिकी ठिकानों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया.

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इन सबके बीच सऊदी अरब के तपते रेगिस्तान में एक ऐसा चौंकाने वाला राज निकला है, जिसने दुनिया के होश उड़ा दिए. वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के हाथ मरुस्थल की रेत के नीचे दबा हआ एक प्राचीन खजाना लगा है, जो मिट्टी के एक पुराने घड़े में बंद था. जैसे ही सदियों से बंद पुराने इस घड़े को खोला गया, उसके अंदर की चमक देखकर सभी की आंखें फटी लग गईं. घड़े से करीब 1200 साल पुराने बेशकीमती रत्नों और गहने बरामद हुए हैं. सऊदी हेरिटेज कमीशन ने सोशल मीडिया पर इस जादुई खोज की आधिकारिक घोषणा की है, जिसे वैज्ञानिको ने दीरिया ट्रेजर नाम दिया है.

कैसे इस रेगिस्तान में आया खजाना?

पुरातत्वीय कलाकृतियों के संरक्षक की ओर से कहा गया कि ये टुकड़े धूरिया साइट से आए हैं, हम रिस्टोर कर रहे हैं, ताकि इनकी ऐतिहासिक जानकारी बनी रहे. धूरिया प्राचीन हज मार्ग पर महत्वपूर्ण स्टेशन था. पूर्व-इस्लामिक और इस्लामी युग की कलाकृतियां मिलती हैं. उनके बयान के बाद अब सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि आखिर इस बियाबान रेगिस्तान में ये खजाना आया कहां से, इतिहासकारों और वैज्ञानिकों ने इसका जो सिरा ढूंढा है, वो बेहद दिलचस्प है और ये जादुई खोज से कम नहीं है.

कहां मिला यह खजाना?

जहां यह खजाना मिला है, वह सऊदी अरब की राजधानी रियाद के पास मौजूद दीरिया नाम की ऐतिहासिक जगह है. ये इलाका प्राचीन काल में इराक के बसरा शहर से सऊदी अरब के मक्का जाने वाले हज यात्रियों के लिए रुकने का एक बहुत ही खास और मुख्य पड़ाव हुआ करता था.

इतिहासकारों का मानना है कि आज से करीब 1200 साल पहले मक्का की पवित्र यात्रा पर निकला कोई बेहद अमीर तीर्थयात्री या व्यापारी इस रास्ते से गुजर रहा था, रास्ते में दुश्मनों और लुटेरों के डर से उसने अपने इस बेशकीमती खजाने को बचाने के लिए इसे जमीन के नीचे सुरक्षित छुपा दिया होगा. माना जाता है कि वह यात्री तो दोबारा लौटकर वापस नहीं आया है, लेकिन उसका छुपाया राज आज सदियों बाद दुनिया के सामने आ गया है.

6 साल चली खोज

गौरतलब है कि ये ऐतिहासिक धरोहर वैज्ञानिकों को कोई रातोंरात नहीं मिली है, पुरातत्वविद पिछले छह सालों से इस ऐतिहासिक जगह पर दिन-रात खुदाई का काम कर रहे थे. हाल ही में रिसर्चर्स को जमीन के नीचे प्राचीन रिहायशी इमारतों की दीवारें और खंडहर मिले थे. इन्हीं खंडहरों के बीच काम करते हुए वैज्ञानिकों को मिट्टी के बर्तनों और कांच के कुछ टुकड़े दिखाई दिए। जब वहां और गहराई से खुदाई की गई, तो मिट्टी का वो घड़ा बाहर आ गया, जिसके अंदर सदियों पुराना ये कीमती खजाना बिल्कुल सुरक्षित सोया हुआ था.

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क्या कहते हैं इतिहासकार?

इतिहासकारों का अनुमान है कि इस खजाने को सन 750 ईसवी के आसपास अब्बासिद खिलाफत के शुरुआती सालों में जमीन के नीचे दबाया गया था। मटके के अंदर से मिले सोने के टुकड़ों पर फूलों के जो बारीक डिजाइन बने हैं, वो ये साफ बताते हैं कि उस दौर के कारीगर कितने बेजोड़ हुआ करते थे। इन शानदार डिजाइनों को सोने की परतों को उभारकर और उनके बीच में कीमती रत्न जड़कर तैयार किया गया था. फिलहाल, सोने-चांदी से भी ज्यादा कीमती इतिहास के इन पन्नों को लैब में आगे की रिसर्च के लिए बेहद सुरक्षित रख दिया गया है. (रिपोर्ट- ज़ी मीडिया ब्यूरो)

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