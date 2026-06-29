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'ईरान की मांग पर दोहा में होगी अगली बैठक', ट्रंप ने किया नया दावा; तेहरान ने कहा- सब झूठ है

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और अमेरिका के बीच फिर से एक बैठक होने जा रही है. उन्होंने बताया कि कल यानी 30 जून को यह बैठक होनी है. हालांकि, ईरान की ओर से इस दावे का खंडन किया गया है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 29, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 05:55 PM IST
'ईरान की मांग पर दोहा में होगी अगली बैठक', ट्रंप ने किया नया दावा; तेहरान ने कहा- सब झूठ है
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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