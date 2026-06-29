'ईरान की मांग पर दोहा में होगी अगली बैठक', ट्रंप ने किया नया दावा; तेहरान ने कहा- सब झूठ है

US and Iran Ceasefire: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया ऐलान किया. उन्होंने दावा किया कि ईरान की ओर से एक बार फिर अमेरिकी अधिकारियों के साथ बैठक करने की इच्छा जताई गई है. सबसे खास बात है कि ईरान ने इस दावे को नकार दिया है और कहा कि ऐसी कोई डिमांड अमेरिका के सामने नहीं रखी गई.
अमेरिकी राष्ट्रपति ने यहां तक ऐलान कर दिया कि यह बैठक मंगलवार (30 जून) को दोहा में होगी. इस बात की जानकारी ट्रंप की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर दी गई.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर इस बात की जानकारी दी है. उन्होंने सोमवार शाम को एक पोस्ट में कहा कि ईरान ने अमेरिकी अधिकारियों संग एक बैठक की मांग की है, जो कल दोहा में होगी.
गौर करने वाली बात है कि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से यह दावा ऐसे समय पर किया गया है, जब हाल में ही दोनों देशों ने 60 दिनों में शांतिवार्ता करने के लिए एक MoU पर हस्ताक्षर किया था. हालांकि, दोनों देशों की ओर से MoU पर साइन होने के बाद भी तनाव चरम पर है.
दोनों देशों बीच बढ़ते तनाव का सीधा असर होर्मुज स्ट्रेट पर देखने को मिलता है. अगर यहां पर किसी भी प्रकार कि रुकावट होती है, तो संभव है कि दुनिया के कई देशों में तेल की कीमतें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं. माना यह भी जा रहा है कि होर्मुज पर कोई भी रुकावट आती है, तो ट्रंप का मतदाताओं के सामने किया गया यह दावा कमजोर पड़ सकता है कि अमेरिका में महंगाई कम हो रही है.