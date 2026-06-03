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Hindi Newsदुनियामैं नहीं होता, इजरायल का अस्तित्व भी नहीं होता..., ईरान से जंग के बीच ये क्या बोल गए ट्रंप; अब क्या करेंगे नेतन्याहू?

'मैं नहीं होता, इजरायल का अस्तित्व भी नहीं होता...', ईरान से जंग के बीच ये क्या बोल गए ट्रंप; अब क्या करेंगे नेतन्याहू?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया दावा कर सभी को हैरान कर दिया है. ट्रंप ने एक साक्षात्कार के दौरान दावा किया कि अगर मैं न होता तो आज इजराइल नहीं होता. हालांकि, उन्होंने उन दावों को खारिज किया, जिसमें कहा जा रहा था कि बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें ईरान के साथ जंग में धकेल कर फंसा दिया है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Jun 03, 2026, 08:50 PM IST
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'मैं नहीं होता, इजरायल का अस्तित्व भी नहीं होता...', ईरान से जंग के बीच ये क्या बोल गए ट्रंप; अब क्या करेंगे नेतन्याहू?

Donald Trump: पश्चिम एशिया में एक बार फिर युद्ध के हालात बनते नजर आ रहे हैं. अमेरिका और ईरान के बीच पहले से ही तनाव चरम पर है. आज ईरान ने कुवैत एयरपोर्ट पर हमला किया, इसके बाद माना जाने लगा है कि आने वाले वक्त में फिर से युद्ध और हमलों का सिलसिला शुरू हो सकता है. इन सबके बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा कर दिया है. ट्रंप ने कहा कि वह अगर वह न होते, तो इजरायल का अस्तित्व भी नहीं होता. 

अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका को बाहर निकालने के अपने फैसले को इजराइल की सुरक्षा के लिए अहम बताया. खास बात है कि ट्रंप ने यहा दावा ऐसे समय पर किया है, जब पिछले दिनों इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप के बीच फोन कॉल पर बहस की खबरे आईं थीं. रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ट्रंप और नेतन्याहू में फोन कॉल में ईरान और पश्चिम एशिया के हालात को लेकर बहस हुई. 

ट्रंप के नए दावे के मायने क्या हैं? 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोसट को दिए एक साक्षात्कार में ट्रंप ने उन दावों को खारिज किया है, जिसमें कहा गया कि पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें ईरान के साथ युद्ध में धकेल दिया. फरवरी के आखिरी में शुरू हुआ ये संघर्ष पिछले तीन महीनों से अधिक समय से जारी है. 

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पहले जानिए ट्रंप ने क्या कहा? 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर मैं नहीं होता, तो आज इजरायल का अस्तित्व नहीं होता. उन्होंने यह भी कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया था. ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि वह मैंने यह इसलिए शुरू किया, क्योंकि बम उन्हें (तेहरान) को परमाणु हथियार नहीं लेने दे सकते हैं. 

उन्होंने यहां तक दावा किया कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आता है, तो वह सबसे पहले इजरायल को ही निशाना बनाते. आगे उन्होंने कहा कि अगर मैं नहीं होता, तो इजरायल नहीं होता और यह सब उस वक्त शुरू हुआ, जब मैंने बराक हुसैन ओबामा के उस भयानक परमाणु डील को खत्म किया. 

जब ट्रंप ने ईरान को किया था बाहर 

गौरतलब है कि ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान साल 2018 में अमेरिका ने ईरान परमाणु समझौते से खुद को बाहर किया था. यह समझौता साल 2015 में ओबामा प्रशासन के समय ईरान और विश्व की प्रमुख शक्तियों के बीच हुआ था. बता दें कि अगर यह डील पहले से रहती, तो ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर कुछ पाबंदियां स्वीकार करने के बदले प्रतिबंधों में राहत पाता. हालांकि, ट्रंप ने इसके दोषपूर्ण करार दिया और इस समझौते से ईरान को अंततः परमाणु हथियार बनाने से नहीं रोक पाता और ईरान क्षेत्रीय गतिविधियों पर भी पर्याप्त अंकुश नहीं लगाता है. 

यह भी पढ़ें: mpox वायरस को शीशियों में चुराकर लाए, दो अमेरिकी वैज्ञानिकों ने पैदा कर दी दहशत

यह भी पढ़ें: जिंदा हैं मोजतबा खामेनेई? ईरान के सुप्रीम लीडर के हालात पर क्या बोले मार्को रुबियो?

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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