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'उनको जो चाहिए था मिल गया, हम हार गए....,' जंग के बीच क्या सोच रही इजरायली और ईरानी जनता?

इजरायल और ईरान के बीच लगभग हवाई हमले बंद हो गए. हालांकि, इजरायल के लोगों का पूछना है कि इस युद्ध से हासिल क्या हुआ. हाल में ही इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा कि यरुशलम की ओर से तेहरान पर आगे हमले नहीं किए जाएंगे.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 09, 2026, 11:07 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 11:12 PM IST
'उनको जो चाहिए था मिल गया, हम हार गए....,' जंग के बीच क्या सोच रही इजरायली और ईरानी जनता?

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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