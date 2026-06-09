'उनको जो चाहिए था मिल गया, हम हार गए....,' जंग के बीच क्या सोच रही इजरायली और ईरानी जनता?

West Asia Tension: मिडिल ईस्ट में जारी अस्थायी सीजफायर के बावजूद सोमवार (08 जून) को ईरान और इजरायल के बीच कुछ घंटों तक मिसाइलों की बौछार हुई. हालांकि, कुछ समय बाद ईरान ने कहा कि वह अब हमला नहीं करेगा. वहीं, इसके कुछ देर बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया कि इजरायल अब ईरान पर हमला नहीं करेगा.
दरअसल, अस्थायी सीजफायर के बीच इजरायल ने लेबनान पर हमला किया, जिसके बाद ईरान ने इजरायल पर मिसाइलों की बारिश कर दी. इसके जवाब में इजरायल की ओर से भी हमले किए गए. इन हमलों के कुछ समय बाद भले दोनों देशों की सरकार ने तत्काल टकराव से पीछे हटने का संकेत दिया है, लेकिन इजरायल और ईरान के निवासियों का कहना है कि हमलों और धमकियों का यह सिलसिला उनके दैनिक जीवन पर भारी असर डाल रहा है.
भले ही दोनों देशों की सरकारों ने तत्काल किसी भी हमले से परहेज करने की बात कही हो, लेकिन दोनों देशों के नागरिकों ने सवाल खड़ा किया है कि आखिर इस युद्ध से वास्तव में हासिल क्या हुआ. इजरायल के तेलअवीव के निवासियों का कहना है कि रात में मिसाइल अलर्ट और सुरक्षित स्थानों से भागने से की डरावनी तस्वीर के परिणाम क्या हुए.
एक रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय मीडिया से बात करते हुए इजरायल के बिजनेसमैन गैल नकाश ने तर्क दिया है कि हालिया मिसाइल हमलों के कारण इजरायलियों को बहुत कम फायदा हुआ है. आगे उन्होंने कहा कि मिसाइलों के यह हमले हमारे लिए समय की बर्बादी रहे. हमें इसमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ. उनका दावा है कि इस स्थिति ने इजरायल को कई मोर्चों पर सीमित कर दिया है. गैल नकाश ने कहा कि इजरायल अब लेबनान और ईरान दोनों के मामले में फंस गया है.
इधर, इजरायल के एक निवासी का कहना है कि निश्चित रूप से हम नहीं जीते, लेकिन हम लगभग दो-तीन साल से नहीं जीत रहे हैं. उन्होंने कहा कि हर छह महीने में ईरान से थोड़ी-थोड़ी मिसाइलें आती रहती हैं. इसके अलावा अन्य एक निवासी अलोन शानी ने बताया कि वह वह ईरान की ओर से दागी जा रहे मिसाइलों और इजरायल की प्रतिक्रिया से थोड़ा निराश महसूस कर रहे हैं.
युद्ध के दौरान जहां इजरायल के लोग हवाई हमले की चेतावनी पर प्रतिक्रिया देने में घंटों समय बिता रहे थे, तो वहीं ईरान का माहौल काफी अलग था. एक रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी राजधानी के कुछ हिस्सों में कैफे खुले रहे और शहर का जीवन काफी हद तक जारी रहा, लेकिन लोगों के चेहरे पर डर का भाव भी नजर आया. तेहरान की एक लेखाकार मरियम का कहना है कि आपको नहीं पता कि युद्ध होगा या नहीं और न ही आपको पता है कि शांति समझौता टिकेगा या नहीं.
गत दिनों इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि यरुशलम अब ईरान पर कोई हमला नहीं करेगा, लेकिन भविष्य में तेहरान की ओर से कुछ भी किया जाता है, तो उसका पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा. कुछ ऐसा ही संदेश ईरानी अधिकारियों की ओर से भी दिया गया. ईरान की ओर से कहा गया कि सभी सैन्य अभियान फिलहाल रोके जा रहे हैं, लेकिन अगर इजरायल लेबनान में अपनी कार्रवाई को समाप्त नहीं करता है, तो फिर तेहरान की ओर से हमले शुरू किए जाएंगे.