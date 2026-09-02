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मिडिल ईस्‍ट में महायुद्ध @2.0: US हमलों पर तेहरान का पलटवार; 4 देशों में अलर्ट के बीच ट्रंप ने दी बड़ी धमकी

अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर जंग शुरू होने के बाद पूरा पश्चिम एशिया प्रभावित हो गया है. अमेरिकी हवाई हमले के बाद ईरान की ओर से भी पलटवार किया गया है. इधर, ट्रंप ने तेहरान पर बड़े हमले की धमकी दी है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 02, 2026, 07:42 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 08:00 AM IST
मिडिल ईस्‍ट में महायुद्ध @2.0: US हमलों पर तेहरान का पलटवार; 4 देशों में अलर्ट के बीच ट्रंप ने दी बड़ी धमकी

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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