गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच करीब 1 महीने बाद शुरू हुई जंग ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है. दोनों देशों के बीच शुरू हुई जंग का दायरा फिर से पश्चिम एशिया के अधिकांश देशों में बढ़ने लगा है. यही कारण है कि दुनिया में फिर तेल और एलपीजी की कीमतों में इजाफा होने की संभावना जताई जा रही है. पहले ही फरवरी में शुरू हुई इस युद्ध के कारण दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी. इस बीच अगर ट्रंप अपनी धमकी पर कामय रहते हैं और वास्तव में अमेरिकी सेना की ओर से ईरान पर कोई बड़ा हमला किया जा है, तो जंग की आग बुझने में वक्त लगेगा.