West Asia Crisis: कुछ दिनों की शांति के बाद पश्चिम एशिया में एक बार फिर जंग भड़क गई है. अमेरिकी सेना की ओर से ईरान के अंदर मौजूद इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के ठिकानों पर हमला किया गया. लगातार दो दिन हुए हमले का जवाब ईरान की ओर से भी दिया गया. उधर, अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिर से तेहरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बदला लेने की सोचे भी, तो अंजाम काफी बुरा होगा.
दरअसल, अमेरिका ने आईआरजीसी के ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके जवाब में ईरान की ओर से भी हमले किए गए. ईरान ने करीब 4 देशों में बने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन अधिकांश जगहों पर खास नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है.
ईरान ने सबसे पहले जॉर्डन में मौजूद प्रिंस हसन एयरबेस और वहां मौजूद अमेरिकी मरीन ठिकाने पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी. इसके बाद बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर भी तेहरान की ओर से हमले किए गए. वहीं, कुवैत ने भी दावा किया है कि उसके कुछ हिस्सों में ड्रोन से हमले हुए. जॉर्डन की ओर से बताया गया कि उसके एयर डिफेंस ने अपनी सीमा में घुसे 13 में से 10 बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में मार गिराया. इसके अलावा तीन मिसाइलें दूर कहीं जाकर गिरीं. इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है.
फिर से शुरू हुई जंग के बीच एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी जारी की है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान को इन हमलों का बदला लेने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, वरना इसका अंजाम काफी बुरा है. बताया जा रहा है कि अमेरिकी सेना के हमले में ईरान के दक्षिणी प्रांत होर्मोजगान एक समारोह में शादी समारोह में अमेरिकी मिसाइल जा गिरी. इस हमले में कम से कम चार लोगों की मौत हुई और 50 से अधिक घायल हैं.
अमेरिकी हमले और तेहरान के पलटवार के बाद आईआरजीसी की ओर से एक बयान जारी किया गया है. आईआरजीसी ने अपने बयान में हमला करने वालों को तेहरान ने एक अफसोसनाक जवाब दिया है. इस संगठन का दावा है कि हमले के जवाब में हुई कार्रवाई में बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, हालांकि, अमेरिका की ओर से इस दावे की पुष्टि नहीं की गई है.
IRGC के इस दावे को एक अमेरिकी अधिकारी ने झूठा करार दिया है और कहा कि सेंट्रल कमांड यामी CENTCOM के बयान में किसी भी सैनिक के हतात होने की जानकारी नहीं दी गई है. ईरानी मीडिया की ओर से बताया गया कि बहरीन के एयरबेस पर हमले में रडार सिस्टम और उन जगहों को निशाना बनाया, जहां अमेरिकी सैनिक मौजूद थे.
दोनों देशों के बीच एक बार फिर से टकराव तब शुरू हुआ, जब अमेरिका ने मंगलावर को होर्मुज स्ट्रेट के पास आईआरजीसी के ठिकानों पर हमला किया. अमेरिकी सेना की ओर से बताया गया कि यह कार्रवाई मंगलवार शाम को शुरू हुई. इन हमलों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक पोस्ट किया.
उन्होंने लिखा कि यह ईरान के होर्मुज में समुद्री माइनें बिछाने की नाकाम कोशिश और जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर मिसाइल हमले का जवाब है. इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान की ओर से पलटवार किया जाता है, तो उसको और बड़े हमले से गुजरना पड़ सकता है. वहीं, पश्चिम एशिया में एक बार फिर से बिगड़ते हालात के बीच अमेरिका ने अपने देश के नागरिकों के लिए ट्रैवेल एडवाइजरी जारी की है.
अमेरिकी सेना की ओर से IRGC के ठिकाने को बनाए गए निशाने के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर मोजतबा खामानेई की ओर से एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा कि उनकी सेना के पास वॉशिंगटन के लिए ऐसे सबक हैं जो कभी भुलाए नहीं जा सकेंगे. मोजतबा खामेनेई की ओर से दी गई चेतावनी में कहा गया कि अमेरिका आगे कोई भी हमला करता है, उसको अंजाम के लिए तैयार रहना होगा.
गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच करीब 1 महीने बाद शुरू हुई जंग ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है. दोनों देशों के बीच शुरू हुई जंग का दायरा फिर से पश्चिम एशिया के अधिकांश देशों में बढ़ने लगा है. यही कारण है कि दुनिया में फिर तेल और एलपीजी की कीमतों में इजाफा होने की संभावना जताई जा रही है. पहले ही फरवरी में शुरू हुई इस युद्ध के कारण दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी. इस बीच अगर ट्रंप अपनी धमकी पर कामय रहते हैं और वास्तव में अमेरिकी सेना की ओर से ईरान पर कोई बड़ा हमला किया जा है, तो जंग की आग बुझने में वक्त लगेगा.