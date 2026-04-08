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Hindi Newsदुनियाबिना परमिशन निकले, तो उड़ा देंगे, सीजफायर के बाद भी ईरान के तेवर तल्ख; होर्मुज में फंसे जहाजों को अल्टीमेटम

'बिना परमिशन निकले, तो उड़ा देंगे', सीजफायर के बाद भी ईरान के तेवर तल्ख; होर्मुज में फंसे जहाजों को अल्टीमेटम

पश्चिम एशिया में जारी तनाव भले ही कुछ दिनों के लिए थम गया हो, लेकिन ईरान का रुख अभी भी सख्त बना हुआ है. ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट के पास फंसे जहाजों को सीधा संदेश भेजा है कि बिना तेहरान की अनुमति के कोई भी जहाज वहां से नहीं निकलेगा. अगर एक भी जहाज बिना किसी परमिशन के गुजरता है, तो उसको नष्ट कर दिया जाएगा. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 08, 2026, 07:39 PM IST
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'बिना परमिशन निकले, तो उड़ा देंगे', सीजफायर के बाद भी ईरान के तेवर तल्ख; होर्मुज में फंसे जहाजों को अल्टीमेटम

Iran on Hormuz Strait: पश्चिम एशिया में जारी युद्ध पर दो हफ्तों के लिए विराम लग गया है. अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी सीजफायर पर बात बनी है. दोनों देश 10 अप्रैल से इस्लामाबद में समझौतों पर चर्चा करेंगे. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के खोलने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन ईरान अभी भी इस समुद्री जलमार्ग को लेकर सख्ती अपनाए हुए है. 

दरअसल, ईरानी नौसेना ने बुधवार (08 अप्रैल) को होर्मुज स्ट्रेट के पास मौजूद जहाजों को सूचित किया जो भी शिप इस रास्ते को पार करना चाहते हैं, उन्हें तेहरान की अनुमित लेनी होगी. वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार, ईरान की नौसेना ने रेडियो मैसेज के जरिए जहाजों को इस संबंध में सख्त चेतावनी दी है. तेहरान ने कहा कि अगर कोई जहाज बिना अनुमति के वहां से गुजरता है, तो उसको नष्ट कर दिया जाएगा. 

ईरान ने क्या कहा? 

रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की ओर से समुद्र में फंसे जहाजों को लिए जारी मैसेज में कहा गया कि होर्मुज स्ट्रेट से  गुजरने के लिए आपको ईरानी सेपाह नौसेना से अनुमति लेनी होगी। यदि कोई भी पोत बिना अनुमति के पारगमन करने का प्रयास करता है, तो उसे नष्ट कर दिया जाएगा. 

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गौर करने वाली बात है कि ईरान की यह चेतावनी ऐसे समय पर आई है, जब अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्ते के युद्धविराम (सीजफायर) की घोषणा की गई है. बुधवार सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरीके से खोल दिया जाए, तो केवल दो हफ्ते के लिए अमेरिका की ओर से हमलों को रोक दिया जाएगा. 

(यह भी पढ़ें: सीजफायर पर 'चौधरी' बन रहा पाकिस्तान, लेकिन रातोंरात ईरान-अमेरिका का 'महायुद्ध' किसी और ने रुकवाया)

बड़ी संख्या में फंसे जहाज 

वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बड़ी संख्या में होर्मुज स्ट्रेट के पास अलग-अलग देशों के जहाज फंसे हैं, जिनमें अधिकांश ईरान की अनुमति मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं. हालांकि, युद्ध के बीच भी ईरान ने केवल अपने पांच मित्र देशों के जहाजों को इस रूट से जाने की अनुमति दी थी, जिसमें भारत और चीन के दहाज शामिल रहे. बता दें कि ईरान का कहना है कि वह इस समुद्री मार्ग पर अपना एकाधिकार रखना चाहता है, लेकिन जब तक सीजफायर लागू है, उस वक्त तक इसका नियंत्रण ओमान के पास रहेगा. 

ईरान होर्मुज पर वसूलेगा टैक्स 

गौरतलब है कि इन सबके बीच दावा किया जा रहा है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज से गुजरने वाले तेल टैंकरों पर प्रति बैरल  1 डॉलर टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है. सबसे खास बात है कि यह राशि चीनी युआन या क्रिप्टोकरेंसी से भुगतान करने की डिमांड रखी जा रही है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में ईरान के IRGC से जुड़े मध्यस्थतों के माध्यम से यह व्यवस्था चल रही है. 

(यह भी पढ़ें: 'हमारी उंगलियां ट्रिगर पर, दुश्मन की गलती का देंगे करारा जवाब', सीजफायर के एलान के बाद क्या बोला ईरान?)

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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