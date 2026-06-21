सर्वे के इन निष्कर्षों से नेतन्याहू के नेतृत्व में लोगों के विश्वास में आई भारी गिरावट का भी संकेत मिलता है. लगभग 72.5 प्रतिशत लोगों का मानना है कि ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन की उपलब्धियों को लेकर वे पीएम के दावों पर विश्वास नहीं करते हैं. वहीं सर्वे में शामिल आधे से ज्यादा यानी 56.4 प्रतिशत लोगों ने नेतन्याहू के कॉनफ्लिक्ट मैनेजमेंट को या तो असफल या खराब बताया, जो संकट के दौरान सरकार के बर्ताव को लेकर बढ़ती सार्वजनिक असंतोष को दर्शाता है. बता दें कि इस राजनीतिक उथल-पुथल का असर नेतन्याहू की लोकप्रियता पर भी पड़ता दिख रहा है. सर्वे के मुताबिक, प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी लोकप्रियता में मार्च 2026 की शुरुआत में 40.5 प्रतिशत से घटकर जून में 29.4 प्रतिशत की गिरावट आई है.