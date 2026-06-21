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नेतन्याहू से मुंह मोड़ रही इजरायली जनता? 92% ने ईरान को माना विजेता; पश्चिम एशिया जंग पर सामने आया सर्वे

Iran-Israel Conflict: पश्चिम एशिया जंग को लेकर एक सर्वे सामने आया है, जिसमें कई लोगों ने माना हा कि इस संघर्ष में ईरान मजबूत बनकर उभरा है. वहीं कई लोगों ने अमेरिका-ईरान समझौते के बाद नेतन्याहू सरकार के लिए निराशा जाहिर की है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 21, 2026, 04:22 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 04:37 PM IST
नेतन्याहू से मुंह मोड़ रही इजरायली जनता? 92% ने ईरान को माना विजेता; पश्चिम एशिया जंग पर सामने आया सर्वे

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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