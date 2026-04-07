'इंशाहअल्लाह कल...', सभ्यता मिटाने वाली ट्रंप की धमकी के बाद ईरान का पलटवार; कहा- अब नहीं देंगे तेल

ट्रंप की सभ्यता मिटा देने वाले बयान पर ईरान ने पलटवार किया है. ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ट्रंप की धमकी के बाद सीधा जवाब दिया और कहा कि अब संयम खत्म. वहीं, जिम्बाब्वे में ईरानी दूतावास ने ट्रंप की धमकी पर तंज कसा है.
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Iran Reply on Trump Threat: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार (07 अप्रैल) को कड़ी चेतावनी दी है. ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान होर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोलता है, तो आज की रात ईरान की आखिरी रात होगी और एक पूरी सभ्यता समाप्त हो जाएगी. गत रविवार को ट्रंप ने ईरान को कुल 48 घंटों का वक्त दिया था कि वह तेल के सबसे महत्वपूर्ण रास्ते हार्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोल दे.
ट्रंप के इस अल्टीमेटम की समय सीमा अब से कुछ घंटों में समाप्त होने वाली है. इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर से ईरान को चेताया है. हालांकि, ईरान ने कहा कि अब समयसीमा पूरा होने तक अमेरिका के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार की बातचीत करेगा.
मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये आधुनिक इतिहास के सबसे अहम पलों में से एक है. अगर ईरान नहीं माना, तो काफी बड़ा नुकसान होगा, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि कुछ बहुत अच्छा भी हो सकता है. ट्रंप की इस नई चेतावनी पर ईरान ने जवाब भी दिया है.
ईरान के जवाबों से सीधा लग रहा है कि वह ट्रंप की धमकियों को सीरियस नहीं ले रहा है. दक्षिण अफ्रीका में ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रंप के पोस्ट का जबाब देते हुए लिखा कि आप और आपके सहयोगी ईरान की प्राचीन सभ्यता से ऐसा हमला सहेंगे जो कभी नहीं भूल पाएंगे.
Tomorrow Inshallah.
— Iran Embassy in Zimbabwe (@IRANinZIMBABWE) April 7, 2026
इसके अलावा जिम्बाब्वे में ईरानी दूतावास ने ट्रंप के इस पोस्ट पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि ये शब्द आपके मुंह के लिए बहुत बड़े हैं. अपने लोगों को शर्मिंदा करना बंद करो. वहीं, उन्होंने आगे लिखा कि कल इंशाअल्लाह!
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गौरतलब है कि 28 फरवरी 2026 से शुरू हुए युद्ध के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है. हमले के बाद ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया, जिसके बाद वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की सप्लाई में बाधा पहुंची. अमेरिका लगातार कह रहा है कि ईरान को होर्मुज स्ट्रेट खोलना होगा. इससे पहले तेहरान की ओर से कहा गया है कि वह मित्र देशों के लिए होर्मुज स्ट्रेट खोले हुए हैं, लेकिन अमेरिका और इजरायल का साथ देने वाले देशों को इस समुद्री रास्ते से गुजरने की अनुमति नहीं होगी.
ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ट्रंप की धमकी के बाद सीधा जवाब दिया और कहा कि अब संयम खत्म. हम बिना किसी विचार के जवाब देंगे. अमेरिका और उसके सहयोगियों को कई सालों तक तेल और गैस से वंचित रखेंगे.
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