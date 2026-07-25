/न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पिता से चार कदम ज्यादा आक्रामक हैं मोजतबा खामेनेई, तेज किया परमाणु मिशन; इस रिपोर्ट में खुलासा

West Asia War: अमेरिका की खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई अपने पिता दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के मुकाबले परमाणु हथियार बनाने को लेकर ज्यादा तैयार हैं.
'द न्यूयॉर्क टाइम्स' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, युद्ध शुरू होने से पहले जुटाई गई खुफिया जानकारीसे पता चलता है कि मोजतबा परमाणु हथियार बनाने को लेकर अली खामेनेई के मुकाबले कम हिचकिचाहट दिखाते हैं. अली खामेनेई को आम तौर पर इस मामले में अधिक संकोच करने वाला माना जाता था. अमेरिकी अधिकारियों ने साफ किया है कि यह आकलन मोजतबा के सत्ता संभालने के बाद मिली नई खुफिया जानकारी के बदले पहले की जानकारी के विश्लेषण पर आधारित है.
एक तरफ पश्चिमी खुफिया एजेंसियां तेहरान के इस दावे को लगातार खारिज करती रही हैं कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह शांतिपूर्ण है, तो वहीं इजरायल ने बार-बार कहा है कि ईरान ने हाल के सालों में परमाणु हथियार बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं. वॉशिंगटन का अब मानना है कि ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने वाले गुटों को काफी समर्थन मिला है. 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' के मुताबिक, इजरायली खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान ने हजारों सेंट्रीफ्यूज को नतांज के पास एक बेहद सुरक्षित जमीन के नीचे बने कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट कर दिया है, जिसे 'पिकएक्स माउंटेन' कहा जाता है. यहां हवाई बमबारी का अधिक असर नहीं होगा.
तेहरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (IAEA) के निरीक्षकों को इस जगह पर जाने की इजाजत नहीं दी है और वहां हो रही एक्टिविटी के बारे में बेहद कम जानकारी दी है. हालांकि, ईरानी अधिकारियों ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है. 22 जुलाई 2026 को ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई के एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसका इशारा देखा गया. IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी ने पहले ही बताया था कि तेहरान ने साल 2021 में ही जमीन के नीचे बनी इस जगह पर न्यूक्लियर ऑपरेशन करने का इरादा जाहिर कर दिया था.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरानी कमांडरों का मानना है कि इस ठिकाने पर अमेरिकी हवाई हमलों का कोई असर नहीं होगा और उन्होंने स्पेशल फोर्स के जमीनी हमले से बचाने के लिए इसके चारों ओर मजबूत सुरक्षा घेरा भी बना लिया है. थोड़े समय के लिए हुई सीजफायर के टूटने और जून में लड़ाई रोकने के लिए हुए डिप्लोमैटिक समझौते के नाकाम होने के बाद वॉशिंगटन और तेहरान के बीच क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया है. अमेरिका ने अपने हवाई हमलों का दायरा बढ़ा दिया है, जबकि ईरान ने पूरे इलाके में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं. साल 2025 में, अमेरिकी फोर्स ने फोर्डो, इस्फहान और नतांज में ईरान के अहम न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए. ये सभी जगहें यूरेनियम संवर्धन में अहम भूमिका निभाती थे.
ईरान का कहना है कि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम का मकसद शांतिपूर्ण है. हालांकि, IAEA के डेटा से पता चलता है कि जंग शुरू होने से पहले ईरान ने 60 प्रतिशत शुद्धता तक संवर्धित 440 किलोग्राम से अधिक यूरेनियम जमा कर लिया था. यह स्तर हथियार बनाने लायक शुद्धता (वेपन्स-ग्रेड) के बेहद करीब है और इसे और प्रोसेस करके कई न्यूक्लियर वॉरहेड के लिए जरूरी मटीरियल हासिल किया जा सकता है.