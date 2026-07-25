/न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पिता से चार कदम ज्यादा आक्रामक हैं मोजतबा खामेनेई, तेज किया परमाणु मिशन; इस रिपोर्ट में खुलासा

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरानी कमांडरों का मानना ​​है कि इस ठिकाने पर अमेरिकी हवाई हमलों का कोई असर नहीं होगा और उन्होंने स्पेशल फोर्स के जमीनी हमले से बचाने के लिए इसके चारों ओर मजबूत सुरक्षा घेरा भी बना लिया है. थोड़े समय के लिए हुई सीजफायर के टूटने और जून में लड़ाई रोकने के लिए हुए डिप्लोमैटिक समझौते के नाकाम होने के बाद वॉशिंगटन और तेहरान के बीच क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया है. अमेरिका ने अपने हवाई हमलों का दायरा बढ़ा दिया है, जबकि ईरान ने पूरे इलाके में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं. साल 2025 में, अमेरिकी फोर्स ने फोर्डो, इस्फहान और नतांज में ईरान के अहम न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए. ये सभी जगहें यूरेनियम संवर्धन में अहम भूमिका निभाती थे.