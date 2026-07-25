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न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पिता से चार कदम ज्यादा आक्रामक हैं मोजतबा खामेनेई, तेज किया परमाणु मिशन; इस रिपोर्ट में खुलासा

Iran-US War: अमेरिका के विरोध करने के बावजूद ईरान परमाणु हथियार बनाने से बिल्कुल पीछे नहीं हट रहा है. अब खबर है कि नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई इसको लेकर और भी ज्यादा गंभीर हैं. इसको लेकर एक रिपोर्ट में दावा किया गया है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 25, 2026, 10:02 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 10:02 PM IST
न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पिता से चार कदम ज्यादा आक्रामक हैं मोजतबा खामेनेई, तेज किया परमाणु मिशन; इस रिपोर्ट में खुलासा

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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