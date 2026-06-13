West Asia War: पश्चिम एशिया संघर्ष का अबतक कोई समाधान नहीं निकला है. एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार-बार ईरान पर समझौते को लेकर दबाव बना रहे हैं, तो वहीं ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है. इसके चलते अबतक शांतिवार्ता की कोई संभावना नजर नहीं आई है. हालांकि, अब पहले से ही दोनों देशों के बीच असफल शांति वार्ता का क्रेडिट ले चुके पाकिस्तान की एक टिप्पणी आई है.
मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे पाकिस्तान ने शनिवार ( 13 जून 2026) को कहा कि अमेरिका और ईरान पश्चिम एशिया जंग को समाप्त करने के लिए 24 घंटों के अंदर एक समझौते को अंतिम रूप दे सकते हैं, क्योंकि दोनों पक्षों ने समझौते को पूरा करने की संभावनाओं के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाया है.
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा,' हम शांति समझौते के पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं. अगले 24 घंटों में इसके फाइनल होने की उम्मीद है, जिसके तुरंत बाद पाकिस्तान शांति समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हस्ताक्षर करने की तैयारी कर रहा है और उसके बाद अगले हफ्ते तकनीकी स्तर की बातचीत होगी.'
We are closer to a peace deal than ever before. With finalisation likely expected in the next 24 hours, Pakistan is preparing for the electronic signing of the peace deal immediately after, followed by technical level talks next week.
We would like to thank United States of…
— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 13, 2026
उन्होंने आगे कहा,' हम बातचीत के दौरान लगातार प्रतिबद्धता दिखाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का धन्यवाद करना चाहते हैं और इस क्षेत्र में अपने भाइयों के समर्थन के लिए हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं. हमें भरोसा है कि यह ऐतिहासिक शांति समझौता स्थायी शांति के लिए एक मजबूत आधार बनेगा.' उन्होंने इस पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, स्टीव विटकॉफ, अमेरिकी विदेश मंत्री अब्बास अराघची और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान को टैग किया.
बता दें कि शुक्रवार ( 12 जून 2026) को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अपने अपने 'X'हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा,' इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने में अब पहले से कहीं अधिक करीब है. इसके अंतिम रूप दिए जाने तक मीडिया को इसके बारे में अटकलें लगाने से बचना चाहिए.'
The Islamabad Memorandum of Understanding has never been closer. Pending its finalization, the media should refrain from entering speculation about its content.
In line with our responsible and transparent approach, all details will be shared with the public in due course.
— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 12, 2026
उन्होंने आगे लिखा,' हमारी जिम्मेदार और पारदर्शी नीति के मुताबिक, सभी डीटेल्स समय आने पर जनता के साथ शेयर किए जाएंगे.'
बता दें कि अमेरिका-ईरान लंबे समय से समझौते को लेकर अटके हुए हैं. ईरान यूरेनियम संवर्धन करने और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नियंत्रण बनाए रखने के अपने अधिकार पर लगातार जो रहा है, जो वॉशिंगटन की लंबे समय से चली आ रही 'रेड लाइन' के बिल्कुल विपरीत है. अमेरिका की मांग है कि ईरान इन दोनों ही चीजों से पीछे हटे. वहीं शनिवार ( 13 जून 2026) को होर्मुज स्ट्रेट पर फिर झड़प शुरू हुई, जिसमें अमेरिका ने बताया कि उसने कमर्शियल जहाजों को टारगेट करने वाले कई ईरानी ड्रोन को मार गिराया है. अराघची ने भी ईरानी सरकारी मीडिया से कहा कि, जब तक सभी मुद्दों पर पूरी तरह समझौता नहीं हो जाता, तब तक निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि कोई सहमति बन गई है.'