बता दें कि अमेरिका-ईरान लंबे समय से समझौते को लेकर अटके हुए हैं. ईरान यूरेनियम संवर्धन करने और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नियंत्रण बनाए रखने के अपने अधिकार पर लगातार जो रहा है, जो वॉशिंगटन की लंबे समय से चली आ रही 'रेड लाइन' के बिल्कुल विपरीत है. अमेरिका की मांग है कि ईरान इन दोनों ही चीजों से पीछे हटे. वहीं शनिवार ( 13 जून 2026) को होर्मुज स्ट्रेट पर फिर झड़प शुरू हुई, जिसमें अमेरिका ने बताया कि उसने कमर्शियल जहाजों को टारगेट करने वाले कई ईरानी ड्रोन को मार गिराया है. अराघची ने भी ईरानी सरकारी मीडिया से कहा कि, जब तक सभी मुद्दों पर पूरी तरह समझौता नहीं हो जाता, तब तक निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि कोई सहमति बन गई है.'