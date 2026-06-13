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46 साल की दुश्मनी खत्म होने की उल्टी गिनती? US-ईरान डील अगले 24 घंटों में; शहबाज ने किया पोस्ट

Iran-US Peace Deal: पाकिस्तानी राष्ट्रपति शहबाज शरीफ ने पश्चिम एशिया जंग को लेकर जल्द शांति समझौता होने की उम्मीद जताई है. इसको लेकर उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट भी शेयर किया.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 13, 2026, 06:03 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 06:22 PM IST
46 साल की दुश्मनी खत्म होने की उल्टी गिनती? US-ईरान डील अगले 24 घंटों में; शहबाज ने किया पोस्ट

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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