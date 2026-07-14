/DNA: US-ईरान आपस में लड़ें, लेकिन मुसीबत बाकी देश झेले... पश्चिम एशिया जंग से कैसे पीड़ित हो रही दुनिया?

West Asia War: ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद के मोसाद एजेंट होने की खबर सामने आने के बाद ईरानी कह रहे हैं कि हमें तो अपनों ने ही लूट लिया, लेकिन अब मोसाद से लुटा ईरान और उस पर मिसाइलें बरसा रहा अमेरिका दुनिया को लूटने की तैयारी मे हैं और ये लूट होर्मुज में शुरू होने वाली है. अमेरिका और ईरान दोनों होर्मुज से टोल वसूलना चाहते हैं. पहले होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को कोई टैक्स नहीं देना था फिर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, तो ईरान ने जहाजों से वसूली शुरू कर दी और अब ईरान के हमलों से दुनिया के जहाजों को बचाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से वसूली करने का एलान कर दिया है .
ट्रंप कह रहे हैं कि अब ईरान नहीं अमेरिका होर्मुज से वसूली करेगा यानी ये दोनों मुल्क बाकी दुनिया को चैन से रहने देना नहीं चाहते. अमेरिका और ईरान में दुनिया की जेब काटने की होड़ लगी है. अमेरिका और ईरान के बीच शुरू युद्ध कितना और कहां कहां तक फैला है. अमेरिका और ईरान एक दूसरे के किन बड़े ठिकानों को निशाना बनाने जा रहे हैं और फिर से शुरू हुए युद्ध का दुनिया पर असर पड़ना किस तरह शुरू हो गया है.
कुछ दिनों पहले तक ईरान से समझौते के लिए तैयार दिख रहा अमेरिका अब ईरान की पिटाई करने की बात कर रहा है. ट्रंप ने समझौते के बाद जो नाकेबंदी हटाई थी उसको फिर लगाने का एलान कर दिया है. हॉर्मुज़ पार करने के बाद ईरानी जहाज अरब सागर की तरफ जाते हैं. यहां पर अमेरिकी नौसेना मौजूद रहेगी और ईरान और उससे व्यापार करने वाले जहाजों को यहां रोक दिया जाएगा. दूसरी तरफ ईरान ने दुनिया के लिए होर्मुज बंद करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन डॉनल्ड ट्रंप कह रहे हैं. वो सबके जहाजों की सुरक्षा करेंगे और इसकी कीमत भी वसूलेंगे
ट्रंप ने अपने बयान में हर कार्गो से वसूली की बात कही है, लेकिन खाड़ी देशों से सबसे बड़ी वसूली करने का संकेत दिया है. सुरक्षा के लिए भुगतान की मांग करते हुए अमेरिका ने कहा है, उनके पास दुनिया में सबसे ज्यादा तेल है, इसलिए उनको मिडिल ईस्ट के तेल की जरूरत नहीं है. वो बस यहां पर सऊदी अरब, UAE, कतर, बहरीन, कुवैत और इजरायल की सुरक्षा के लिए हैं. इसलिए अब अमेरिका को इनसे सुरक्षा का शुल्क भी चाहिए और वो भी हर जहाज के हिसाब से 20 परसेंट, लेकिन ट्रंप की ये योजना ना सहयोगियों को पसंद आ रही है ना ही दुश्मनों को. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने ट्रंप के प्रस्ताव का मजाक उड़ाया है.
अब ईरान और अमेरिका के बीच होर्मुज से टोल वसूली की जंग शुरू होने वाली है. ईरान को 10 प्रतिशत टोल वसूली करनी है. अमेरिका को 20 प्रतिशत. ईरान कहता है वो अमेरिका को टोल नहीं वसूलने देगा. अमेरिका कहता है वो ईरान को टोल नहीं लेने देगा, लेकिन अगर टोल वसूला जाएगा तो ये सारी रकम दुनिया भर के लोगों की जेब से काटी जाएगी. होर्मुज से व्यापार करने वाले देश ये टोल देंगे. दुनिया भर के देशों को अमेरिका और ईरान इस वक्त समुद्री लुटेरे नजर आ रहे हैं. ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने ये बात सार्वजनिक मंच से दोहराई है. एक तरफ अमेरिका दो दुगना टोल वसूलना है तो दूसरी ईरान होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर हमला कर रहा है. कल रात UAE के दो तेल टैंकरों एमटी अल बहियाह और एमटी मोम्बासा पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया. इसमें एक भारतीय की मौत हो गई।विदेश मंत्रालय ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया.
दोनों जहाजों में 46 क्रू मेंबर्स थे जिसमें कुल 30 भारतीय थे. मंत्रालय के मुताबिक एमटी अल बहियाह पर सवार 12 भारतीयों में से एक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया. वहीं, एमटी मोम्बासा पर मौजूद 18 भारतीयों में से 9 घायल हुए हैं. इनमें 2 की हालत गंभीर बताई गई है. इस हमले के बाद भारत ने आज सुबह ईरान के उप राजदूत मोहम्मद जवाद हुसैनी समेत ईरानी डिप्लोमेट्स को तलब किया और इन हमलों के खिलाफ भारत का कड़ा विरोध दर्ज कराया है. ईरान और अमेरिका के बीच जारी युद्ध में 28 फरवरी से अब तक लगभग 13 भारतीयों की मौत हुई है, जबकि 3 लापता हैं. विदेश मंत्रालय ने इस घटना पर गंभीर चिंता जताई. भारत ने कहा है कि होर्मुज में मुक्त और सुरक्षित यातायात होना चाहिए. मतलब साफ है कि ईरान के हमलों के बावजूद भारत इस रूट पर टोल देने को तैयार नहीं है. ईरान हो या फिर अमेरिका भारत होर्मुज में किसी को टोल नहीं देगा. यूएई ने भी ईरान द्वारा उसके तेल टैंकरों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है, लेकिन ट्रंप के 20% शुल्क प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है.
होर्मुज ब्लॉकेज का असर दुनिया भर के बाजारों और तेल के दाम पर दिखाई देने लगा है. भारत और दूसरे एशियाई देशों के बाजार के साथ अमेरिका बाजारों में भी ट्रंप के ब्लॉकेड के ऐलान के बाद गिरावट दर्ज की गई. ट्रंप के ऐलान के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में बिकवाली का दबाव देखने को मिला. डॉव जोन्स 0.26%, एसएंडपी 500 लगभग 1 प्रतिशत और टेक्नोलॉजी शेयरों वाला नैस्डैक 1.55% गिरकर बंद हुआ. पिछले 5 दिन में अमेरिकी निवेशकों को 15 लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ है. इसका असर भारत और एशियाई बाजारों पर भी पड़ा. जापान और साउथ कोरिया के बाजारों में गिरावट हुई.
अमेरिका फिलहाल ईरान के उन ठिकानों पर हमला कर रहा है, जहां से ईरान होर्मुज के जहाजों पर हमला कर रहा है, लेकिन अब ट्रंप ने ईरान के उन परमाणु ठिकानों को भी निशाना बनाने की चेतावनी दी है, जिनको ईरान फिर से तैयार कर रहा है. अमेरिका को संदेह है कि ईरान फिर से परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश कर रहा है. अमेरिका के हमले सिर्फ ईरानी मिसाइल और ड्रोन के भंडारों को खत्म करने तक सीमित नहीं है. अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने ईरान के पिकेक्स माउंटेन को भी उड़ाने की धमकी दी है. पिकेक्स को ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा संवेदनशील ठिकाना माना जाता है. कुछ दिनों पहले ही सैटेलाइट तस्वीरों में यहां सुरंगों के भीतर वाहनों की आवाजाही दिखाई दी है. यहां पर ईरान ने सैकड़ों मीटर की गहराई पर मजबूत अंडरग्राउंड ठिकाने बनाए हैं. रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह ठिकाना इतना गहराई में बना है कि अमेरिका के सबसे शक्तिशाली बंकर बस्टर बम भी इसे पूरी तरह नष्ट नहीं कर सकते. यानी ये ईरान की नतांज जैसी मुख्य परमाणु साइट से ज्यादा सुरक्षित है.
ईरान पर दूसरे हमले के बाद अमेरिका भी पूरी सतर्कता बरत रहा है. ईरान के पलटवार का खतरा मिडिलईस्ट के अमेरिकी बेसों पर भी मंडरा रहा है. कुछ दिनों पहले ईरान ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बदलने की धमकी भी दी थी. इसीलिए ईरान के परमाणु केंद्रों में हलचल को ट्रंप भी हलके में नहीं ले रहे. इस रिपोर्ट के बारे में जानकारी मिलने के बाद ट्रंप ने कहा कि हम पिकैक्स माउंटेन पर लगातार नजर रखे हुए हैं. उनका परमाणु कार्यक्रम अच्छी स्थिति में नहीं है. जब भी हमें वहां किसी गतिविधि की जानकारी मिलती है, हम उसे उड़ा देते हैं. इसलिए वे अब इसके बारे में बात करना भी पसंद नहीं करते. संभव है कि हम बहुत जल्द पिकैक्स माउंटेन पर हमला करें.