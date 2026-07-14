/DNA: US-ईरान आपस में लड़ें, लेकिन मुसीबत बाकी देश झेले... पश्चिम एशिया जंग से कैसे पीड़ित हो रही दुनिया?

दोनों जहाजों में 46 क्रू मेंबर्स थे जिसमें कुल 30 भारतीय थे. मंत्रालय के मुताबिक एमटी अल बहियाह पर सवार 12 भारतीयों में से एक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया. वहीं, एमटी मोम्बासा पर मौजूद 18 भारतीयों में से 9 घायल हुए हैं. इनमें 2 की हालत गंभीर बताई गई है. इस हमले के बाद भारत ने आज सुबह ईरान के उप राजदूत मोहम्मद जवाद हुसैनी समेत ईरानी डिप्लोमेट्स को तलब किया और इन हमलों के खिलाफ भारत का कड़ा विरोध दर्ज कराया है. ईरान और अमेरिका के बीच जारी युद्ध में 28 फरवरी से अब तक लगभग 13 भारतीयों की मौत हुई है, जबकि 3 लापता हैं. विदेश मंत्रालय ने इस घटना पर गंभीर चिंता जताई. भारत ने कहा है कि होर्मुज में मुक्त और सुरक्षित यातायात होना चाहिए. मतलब साफ है कि ईरान के हमलों के बावजूद भारत इस रूट पर टोल देने को तैयार नहीं है. ईरान हो या फिर अमेरिका भारत होर्मुज में किसी को टोल नहीं देगा. यूएई ने भी ईरान द्वारा उसके तेल टैंकरों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है, लेकिन ट्रंप के 20% शुल्क प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है.