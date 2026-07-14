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DNA: US-ईरान आपस में लड़ें, लेकिन मुसीबत बाकी देश झेले... पश्चिम एशिया जंग से कैसे पीड़ित हो रही दुनिया?

US-Iran War: होर्मुज से टोल वसूली की जंग शुरू होने वाली है. ईरान को 10 प्रतिशत टोल वसूली करनी है. अमेरिका को 20 प्रतिशत. ईरान कहता है वो अमेरिका को टोल नहीं वसूलने देगा. अमेरिका कहता है वो ईरान को टोल नहीं लेने देगा, लेकिन अगर टोल वसूला जाएगा तो ये सारी रकम दुनिया भर के लोगों की जेब से काटी जाएगी.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 14, 2026, 11:11 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 11:20 PM IST
DNA: US-ईरान आपस में लड़ें, लेकिन मुसीबत बाकी देश झेले... पश्चिम एशिया जंग से कैसे पीड़ित हो रही दुनिया?
Image Credit: AI Image

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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