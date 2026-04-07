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Hindi Newsदुनियाईरान का समुद्री दैत्य कर रहा होर्मुज स्ट्रेट की निगरानी, कैसे करता है वार? US की नींद उड़ी

ईरान का 'समुद्री दैत्य' कर रहा होर्मुज स्ट्रेट की निगरानी, कैसे करता है वार? US की नींद उड़ी

ईरान पर भले ही अमेरिका और इजरायल कहर बनकर टूट रहे हों, लेकिन ईरान भी इसका मुंहतोड़ जवाद दे रहा है. अमेरिका की ओर से ईरान पर हवाई हमले किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच ईरान ने पानी के नीचे भी मिनी पनडुब्बियों को जाल बिछा रखा है. यह पनडुब्बियां अमेरिकी नौसेना के लिए भी खतरनाक साबित हो रही हैं.

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 07, 2026, 05:37 PM IST
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ईरान का 'समुद्री दैत्य' कर रहा होर्मुज स्ट्रेट की निगरानी, कैसे करता है वार? US की नींद उड़ी

Ghadir-class submarine: मिडिल ईस्ट में जारी जंग कब समाप्त होगी और क्षेत्र में फिर से कब शांति स्थापित होगी, इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है. इजरायल-अमेरिका लगातार ईरान पर हवाई हमले कर रहे हैं. हालांकि, ईरान की ओर से भी इन हमलों का जवाब दिया जा रहा है. लेकिन क्या आपको पता है कि ईरान भले हवाई हमलों का जवाब उसी स्टाइल में दे रहा हो, लेकिन तेहारन ने पानी के नीचे भी मिनी पनडुब्बियों को जाल बिछा रखा है. 

दरअसल, ईरान की ओर से गादिर क्लास मिनी पनडुब्डियों की एक बड़ी संख्या को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के समुद्र तल पर तैनात कर दिया है. बताया जाता है कि इसमें 20 से अधिक पंडुब्बियां अब एक्टिव हैं. माना जा रहा है कि यह मिनी पनडुब्बियां अमेरिकी नौसेना के लिए चुनौती भी बन रही हैं, जो सतह से बहुत दूर और समुद्र की गहराई में छिपी हुई हैं. 

ताकतवर नहीं, लेकिन काफी असरदार हैं ईरान की मिनी पनडुब्बियां 

रिपोर्ट्स के अनुसार, ये पनडुब्बियां अमेरिकी नौसेना की विशाल और शक्तिशाली पनडुब्बियों जितनी बड़ी या ताकतवर नहीं हैं, लेकिन होर्मुज स्ट्रेट के समुद्री इलाके में ये अपनी ताकत से कहीं ज्यादा असरदार साबित हो सकती हैं. हैरान करने वाली बात है कि यह सबसे आधुनिक नौसेना के लिए भी बड़ी चुनौती साबित हो सकती है. 

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गादिर क्लास पनडुब्बियों के बारे में जानिए 

  • जानकारी के मुताबिक, गादिर क्लास पनडुब्बियों को खुद ईरान ने बनाया है. 

  • इनको मिनी या बेबी पनडुब्बी भी कहा जाता है. 

  • पहली बार इस प्रकार की पनडुब्बियों का खुलासा 2007 में हुआ था. 

  • यह केवल 29 मीटर लंबी और 9 मीटर चौड़ी होती हैं. 

  • इनका वजन सहत पर 117 टन है और पानी में करीब 125 टन तक पहुंच जाता है. 

  • गदिर पनडुब्बी में केवल 7 क्रू की जगह होती है. 

  • यह किसी लंबे यात्रा के लिए नहीं, बल्कि छोट-छोटे और तेज हमलों के लिए बनाई गई है. 

इनका छोटा आकार उन्हें मात्र 30 मीटर गहरे पानी में भी ऑपरेट करने की क्षमता देता है, जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के मुख्य शिपिंग चैनलों की औसत गहराई से मेल खाता है. 

जानिए मिनी पनडुब्बियों की खासियत 

रिपोर्ट्स के अनुसार, गादिर पनडुब्बी के पास कई ऐसी खासियत है, जो पारंपरिक और बड़ी पनडुब्बियों के पास नहीं होती है. सबसे खास बात है कि यह पनडुब्बियां समुद्र तल पर आराम से बैठ सकती हैं. इसके अलावा इंजन बंद कर के छिप सकती हैं. बताया जाता है कि जब किसी पनडुब्बी का इंजन बंद होता है, तो यह सोनार में एक साधारण चट्टान या किसी समुद्री तल के जैसे समझ आता है. 

(यह भी पढ़ें: मैं भी दे दूंगा अपनी कुर्बानी...प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियान का पैगाम- 1.4 करोड़ ईरानी मुल्‍क के लिए शहादत देने को तैयार)

हथियार ले जाने में भी माहिर हैं ये मिनी पनडुब्बियां 

गौरतलब है कि देखने में भले इन पनडुब्बियों के आकार काफी छोटे हों, लेकिन गादिर बहुत खतरनाक हथियार ले जाने में सक्षम हैं. इसमें दो 533 मिलीमीटर टॉरपीडो ट्यूब हैं. इसके अलावा इसमें सबसे कतरनाक हूट सुपकैविटेटिंग टॉरपीडो है. यह टॉरपीडो पानी में 360 किमोमीटर प्रतिघंटा की स्पीड से चल सकता है. इसकी गति इतनी ज्यादा है कि इससे बड़े से बड़े जहाज इससे बचाव नहीं कर सकते हैं. 

मिनी पनडुब्बी के बनाने में कितने पैसे लगते हैं? 

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया है कि एक गादिर पनडुब्बी को बनाने में करीब 20 मिलियन डॉलर यानी 185.77 करोड़ रुपये की लागत आती है. इसका सीधा मतलब है कि ईरान एक कैरियर की कीमत में 600 से अधिक गादिर पनडुब्बियों का निर्माण कर सकता है. यह एक सस्ता हूट टॉरपीडो लाखों डॉलर का कैरियर को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है.  

(यह भी पढ़ें: रेलवे लाइन से लेकर पुल तक...पूरे ईरान पर बरस रहीं अमेरिका-इजरायल की मिसाइलें; तेहरान बोला- हमारा सब्र टूटा)

 

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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