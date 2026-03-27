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Hindi NewsदुनियाWest Asia War: भारत को रूस के करीब लाई अमेरिका की एक गलती, मुंह ताकते रह गए ट्रंप

West Asia War: भारत को रूस के करीब लाई अमेरिका की एक गलती, मुंह ताकते रह गए ट्रंप

West Asia War: पश्चिमी देशों में जारी जंग ने भले ही दुनिया को काफी पीछे ला दिया है, लेकिन भारत इस जंग में 2 कदम आगे बढ़ा है. इसका पूरा श्रेय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक गलती को जाता है. जिनकी जिद ने भारत-रूस के एक बार फिर करीब ला दिया है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 27, 2026, 07:17 PM IST
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West Asia War: भारत को रूस के करीब लाई अमेरिका की एक गलती, मुंह ताकते रह गए ट्रंप

Middle East War: इजरायल-अमेरिका की ओर से बीते महीने ईरान पर किए गए हमले के बाद से पश्चिम एशिया जंग के मौदान में तब्दील हो चुका है. क्षेत्र में लगातार बमों-मिसाइलों की वर्षा हो रही है. इस जंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है. तेल-गैस की सप्लाई न होने के चलते इनकी कीमतों में बड़ा उछाल आया है. इस जंग को लगभग पूरा एक महीना होने वाला है, लेकिन अनोखी बात ये है कि युद्ध ने भारत-रूस को एक बार फिर करीब ला दिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की छोटी सी गलती इसकी वजह बनी है.   

भारत ने रूस से बढ़ाया व्यापार 

अमेरिका और पश्चिमी देशों ने यूक्रेन के साथ जंग के चलते रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं. भारत पर भी अमेरिका की ओर से तेल खरीदने को लेकर अतिरिक्त 25 प्रतिशत का टैरिफ लगाया था. अब ट्रंप ने फरवरी 2026 में इस टैरिफ को खत्म करने की बात कही. अमेरिका ने व्यापार समझौते का दावा करते हुए इसकी जानकारी दी और कहा कि भारत ने भी धीरे-धीरे रूस से तेल कम खरीदने की बात कही है. भारत का साफ कहना था कि यह फैसला राष्ट्रीय हित में लिया गया है न कि किसी के दबाव में, लेकिन अब जब ईरान ने जंग के बीच होर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया तो ट्रंप ने तेल संकट के बीच भारत को महीनेभर के लिए रूस से तेल इंपोर्ट करने की छूट दे दी. इससे भारत का रूस से ऑयल इंपोर्ट बढ़ गया है.    

(ये भी पढ़ें- ट्रंप से खफा हो गए अमेरिकी? जंग के बीच घटी अमेरिकी राष्ट्रपति की लोकप्रियता; कितनी पहुंची रेटिंग) 

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भारत ने खरीदे रूसी टैंकर 

भारत की ओर से कई रूसी टैंकरों को दूसरे देश जाने से पहले ही खरीद लिया गया. 'रॉयटर्स' की रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार भारत-रूस लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) की सीधी बिक्री वापस शुरू करने की तैयारी में हैं. इस मामले से परिचित लोगों के मुताबिक अगर भारत इस डील को आगे बढ़ाता है तो कुछ ही हफ्तों में बातचीत पूरी हो सकती है. वहीं बातचीत शुरू करने के लिए रूसी उप ऊर्जा मंत्री पावेल सोरोकिन और भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के बीच 19 मार्च 2026 को मौखिक सहमति बनी थी.     

( ये भी पढ़ें-  'खत्म हो जाएगी जंग अगर मान ली ये 5 शर्तें...,' ईरान ने रिजेक्ट किया ट्रंप का प्रस्ताव, सामने रख दी बड़ी डिमांड) 

ट्रंप ने टेके घुटने? 

अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से तनाव बना है. बीते साल 2025 में अमेरिका की ओर से ईरान के कई न्यूक्लियर साइट पर हमला किया गया था. वहीं ट्रंप भी लगातार ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने और सत्ता बदलने की चेतावनी दे रहे थे. दोनों पक्षों के बीच तनाव सुलझाने के लिए लगातार बातचीत भी हो रही थी, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकला. इसके बाद बीते 28 फरवरी 2026 को इजरायल-अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हो गई. हमले का बदला लेने के लिए ईरान ने भी कई अमेरिकी ठिकानों और इजरायल पर हमला कियाया. इतना ही नहीं ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट भी बंद कर दिया. इस जलमार्ग से दुनिया का 20 प्रतिशत तेल-गैस गुजरता है, जिससे दुनिया में ऊर्जा संकट खड़ा हो गया है. युद्ध में कोई सफलता न मिलने के बाद अब ट्रंप ने वापस तेहरान के साथ बातचीत करने की पेशकश रखी है. इसके लिए वह पाकिस्तान की मध्यस्थता का सहारा ले रहा है. 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

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