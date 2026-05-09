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Hindi Newsदुनियाबंगाल में सुवेंदु अधिकारी की जीत पर शेख हसीना खुश, भड़के बांग्लादेशी कट्टरपंथी ने दिया विवादित बयान

बंगाल में सुवेंदु अधिकारी की जीत पर शेख हसीना खुश, भड़के बांग्लादेशी कट्टरपंथी ने दिया विवादित बयान

पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में सरकार बना ली है. बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जहां सुवेंदु अधिकारी को बधाई दी है तो वहीं बांग्लादेश के मुसलमानों में इस बात का आक्रोश है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार आ गई है.  जमात-ए-NCP के नेता नासिरुद्दीन पटवारी दिया विवादित बयान

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: May 09, 2026, 02:53 PM IST
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बंगाल में सुवेंदु अधिकारी की जीत पर शेख हसीना खुश, भड़के बांग्लादेशी कट्टरपंथी ने दिया विवादित बयान (AI-Image)
बंगाल में सुवेंदु अधिकारी की जीत पर शेख हसीना खुश, भड़के बांग्लादेशी कट्टरपंथी ने दिया विवादित बयान (AI-Image)

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में इतिहास रच दिया है. विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने टीएमसी को करारी शिकस्त देते हुए कुल 294 में से 207 सीटें जीती. सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी. सुवेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ और शिवराज सिंह चौहन सहित बीजेपी के कई दिग्गज नेता पहुंचे. सुवेंदु के सीएम बनने पर बांग्लादेश की पूर्व मुख्यमंत्री शेख हसीना ने भी उन्हें बधाई दी है तो वहीं सीमापार बांग्लादेश के कट्टरपंथी बीजेपी की जीत पर भड़क उठे और विवादित बयानबाजी करने लगे. 

सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली बीजेपी एक ओर जहां इस जीत से गदगद है तो वहींबांग्लादेश अवामी लीग की अध्यक्ष और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की जीत पर मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी को बधाई दी है. शेख हसीना ने अपने संदेश में कहा कि यह जीत जनता के भरोसे और मजबूत नेतृत्व का प्रतीक है. उन्होंने उम्मीद जताई कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक संबंध आगे भी मजबूत होते रहेंगे. 

शेख हसीना की बधाई को लेकर चर्चा

सियासी गलियारों में शेख हसीना की सुवेंदु अधिकारी को दी गई इस बधाई संदेश को लेकर काफी चर्चा है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में पश्चिम बंगाल की भूमिका हमेशा अहम मानी जाती रही है. ऐसे में उनकी ओर से आई यह बधाई सिर्फ औपचारिक संदेश नहीं, बल्कि दोनों क्षेत्रों के बीच बेहतर सहयोग के संकेत के तौर पर भी देखी जा रही है. वहीं, बीजेपी समर्थकों ने इस जीत को ऐतिहासिक बताते हुए इसे पार्टी के बढ़ते जनाधार का प्रमाण बताया है. पश्चिम बंगाल की राजनीति में यह परिणाम आने वाले समय में नए समीकरण भी तय कर सकता है.

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बांग्लादेशी कट्टरपंथी संगठन का विवादित बयान

वहीं बांग्लादेश में जमात-ए-एनसीपी के नेता नासिरुद्दीन पटवारी ने एक सभा के दौरान विवादित बयान देते हुए कहा कि 'भगवा झंडा अब हमारे बेहद करीब पहुंच चुका है.' उन्होंने मुस्लिम समुदाय से एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा कि इस चुनौती का सामना करने के लिए युवाओं को मस्जिदों से जोड़ना होगा. सुवेंदु अधिकारी की जीत पर  पटवारी ने बांग्लादेश में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा हालात में मुस्लिम समाज को आपसी मतभेद भुलाकर संगठित होने की जरूरत है. उन्होंने खास तौर पर युवाओं का जिक्र करते हुए कहा कि नई पीढ़ी को धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों से जोड़ना समय की मांग है.

कट्टरपंथियों के विवादित बयान के बाद बढ़ेगा तनाव

कट्टरपंथी नेताओं के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है. विरोधी दलों ने इसे सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाला बयान बताया है, जबकि समर्थकों का कहना है कि पटवारी ने सिर्फ समुदाय की एकता और सामाजिक जागरूकता की बात कही है. फिलहाल, इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है और अलग-अलग राजनीतिक दल अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. पश्चिम बंगाल की राजनीति और भारत-बांग्लादेश संबंधों को लेकर एक बार फिर विवादित बयानबाजी ने माहौल गर्म कर दिया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश में जुमे की नमाज के दौरान कुछ कट्टरपंथी तत्वों ने बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी को लेकर भड़काऊ बयान दिए.

पीएम मोदी और सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल

वीडियो में कथित तौर पर भारत की संप्रभुता को चुनौती देने जैसी बातें कही गईं. साथ ही यह भी दावा किया गया कि भारत में चुने गए मुस्लिम विधायकों का हवाला देते हुए 'मुस्लिम बहुल इलाकों' में अलगाववादी माहौल बनाने की धमकी दी गई. बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का भी इस्तेमाल किया गया. हालांकि, इस वीडियो और उसमें किए गए दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. यह भी साफ नहीं है कि वीडियो कब और कहां रिकॉर्ड किया गया. लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.

बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर सुवेंदु अधिकारी रहे हमलावर

सुवेंदु अधिकारी पहले भी बांग्लादेशी घुसपैठ, सीमा सुरक्षा और धार्मिक कट्टरता जैसे मुद्दों पर खुलकर बयान देते रहे हैं. उनकी आक्रामक राजनीति के कारण वे अक्सर विपक्षी दलों और कट्टरपंथी संगठनों के निशाने पर रहते हैं. सियासी विश्लेषकों का मानना है कि भारत और बांग्लादेश के बीच संवेदनशील मुद्दों पर इस तरह की बयानबाजी दोनों देशों में तनाव बढ़ा सकती है. सुरक्षा एजेंसियां भी ऐसे वायरल वीडियो और भड़काऊ भाषणों पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए फैलने वाली उग्र सामग्री माहौल को जल्दी प्रभावित कर सकती है.

यह भी पढ़ेंः कास्टिंग काउच या 'सेक्स फॉर जॉब'? आज भी ऐसा गंदा काम, राष्ट्रपति बोले- जरूर रोकेंगे

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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