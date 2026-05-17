लहरों के बीच मची चीख-पुकार, तट से जिंदगी छीन ले गई मछली; वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में शार्क के हमले से हुई युवक की मौत

Western Australia News: वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के तट पर एक शार्क ने एक आदमी पर हमला कर दिया जिसकी वजह से आदमी की मौत हो गई. इस हमले के बाद अधिकारियों ने सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है.
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Australia News: अक्सर देखा जाता है कि समंदर के किनारे लोग अपना वक्त गुजारने जाते हैं. कुछ लोग तो समंदर में मछलियां पकड़ने जाते हैं. कुछ कामयाब होते हैं जबकि कुछ लोगों के हाथ नाकामयाबी लगती है. इस बीच वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के तट पर एक शार्क ने एक आदमी पर हमला कर दिया जिसकी वजह से आदमी की मौत हो गई. हालांकि, मृतक की पहचान नहीं हो पाई है.
मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के तट पर शार्क के हमले में एक आदमी की मौत हो गई. इस साल ऑस्ट्रेलिया में यह अब तक का दूसरा जानलेवा शार्क हमला है. 38 साल के पीड़ित की पहचान अभी नहीं हो पाई है, उसे शनिवार सुबह रॉटनेस्ट आइलैंड पर हॉर्सशू रीफ पर शार्क ने काटा था, यह राज्य की राजधानी पर्थ से लगभग 31 km (19.2 मील) पश्चिम में है.
पुलिस ने कहा कि आदमी को किनारे पर ले जाया गया लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका, उन्होंने कहा कि कोरोनर के लिए एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, राज्य के अधिकारियों ने लोगों को लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन रॉटनेस्ट आइलैंड के पानी में ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी है.
यह हमला जनवरी में सिडनी हार्बर में एक लड़के की शार्क के काटने से मौत के बाद हुआ है, इससे पहले देश के पूर्वी तट पर शार्क के कई हमले हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया के इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के अनुसार, ज्यादातर शार्क हमले ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी समुद्री तट पर होते हैं, जहां हर साल औसतन लगभग 20 ऐसी घटनाएं होती हैं.
इसे लेकर टोरोन्गा कंजर्वेशन सोसाइटी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में 1791 से अब तक शार्क से जुड़ी 1,300 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जबकि साल 2020 के बाद से करीब 24 घटनाएं हुई हैं. इस घटना के बाद पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के सीएम रोजर कुक ने मृतक के प्रति अपनी संवेना व्यक्त की और कहा कि आज रॉटनेस्ट के पास एक घातक शार्क हमले की खबर सुनकर बेहद दुख हुआ.