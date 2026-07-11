DNA: भारत 'जय शिवाजी' कर रहा, तो यूरोप क्यों डर रहा? छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर नया षड़यंत्र

अब हम आपको पश्चिमी यूरोप और खासकर फ्रांस के इस कथित सेकुलर चरित्र से जुड़ी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं. आज फ्रांस में तकरीबन 14 लाख ऐसे लोग रहते हैं जो मूल रूप से मोरक्को के हैं. इनमें से लाखों ऐसे हैं जिन्होंने फ्रांस में शरण ली थी. अपने कथित सेकुलर चरित्र की वजह से ही फ्रांस ने शरण दी भी थी. एक दिन पहले 10 जुलाई को फुटबॉल वर्ल्ड कप में फ्रांस ने मोरक्को को हराया था. इस हार के बाद मोरक्को के फैंस ने फ्रांस के फैंस के साथ लड़ाई की थी. यूरोप की सड़कों पर आगजनी की थी. कल DNA में हमने आपको ये तस्वीरें भी दिखाई थीं. कथित सेकुलरवाद से फ्रांस और मोरक्को का जो संगम पैदा हुआ था, उसे सड़क पर नफरत की आग ने स्वाहा कर दिया था. ये सिर्फ फ्रांस की नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी यूरोप की हालत है और ये हालत आज की नहीं है कई सालों से है.