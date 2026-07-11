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DNA: भारत 'जय शिवाजी' कर रहा, तो यूरोप क्यों डर रहा? छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर नया षड़यंत्र

पश्चिमी मीडिया में भारत को बदनाम करने की हर एक साजिश की जाती है. इसको लेकर आज हम बात करेंगे. यूरोप में बैठकर कैसे भारत को बदनाम करने की साजिश रची गई है, इसको लेकर हम आज बात करेंगे.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 11, 2026, 11:17 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 11:17 PM IST
DNA: भारत 'जय शिवाजी' कर रहा, तो यूरोप क्यों डर रहा? छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर नया षड़यंत्र
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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