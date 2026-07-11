DNA: भारत 'जय शिवाजी' कर रहा, तो यूरोप क्यों डर रहा? छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर नया षड़यंत्र

DNA Analysis: भारत को बदनाम करने वाली 2 नई साजिशों का DNA टेस्ट करेंगे. पहली साजिश यूरोप में बैठकर रची गई है और दूसरी- दिल्ली में तैयार की गई है. यहां, देश के बड़े-बड़े मुस्लिम नेता और मौलाना मिलकर मुसलमानों को लोकतंत्र के खिलाफ भड़काने वाले हैं. उन्हें चुनाव का बहिष्कार करने के लिए उकसाने वाले हैं. इसपर हम आगे बात करेंगे. लेकिन पहले उस साजिश को बेनकाब करना जरूरी है, जो विदेश में बैठकर रची गई है.
हमारे इस विश्लेषण को समझने के लिए आपको फ्रांस के एक बड़े मीडिया हाउस फ्रांस-24 का संपादकीय ध्यान से देखना चाहिए. दुनिया के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में गिने जाने वाले फ्रांस-24 के इस संपादकीय लेख का शीर्षक है- India's Hindu Nationalists take 17th century King as new Anti Muslim Symbol.
इस शीर्षक का अर्थ है कि भारत के हिंदू राष्ट्रवादियों ने 17वीं शताब्दी के एक राजा को मुस्लिम विरोध का प्रतीक बना दिया है. इस लेख में जिन राजा की बात की गई है. वो हैं हिंदवी स्वराज के संस्थापक और भारतीय गौरव के प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज. यानी छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर फ्रांस-24 ने हिंदू और मुस्लिमों को लेकर नैरेटिव गढ़ा है.
छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के शौर्य और पराक्रम के प्रतीक हैं, लेकिन विदेश में बैठा एक विशेष वर्ग उन्हें मुस्लिम विरोधी साबित करने पर तुला है. फ्रांस का मीडिया हाउस लिखता है, भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं और ऐसा, मुसलमानों को डराने के लिए किया जा रहा है. आज आपको जानना चाहिए, मुस्लिम तुष्टीकरण की राह पर तेजी से बढ़ते फ्रांस को इस समय अचानक छत्रपति शिवाजी महाराज की याद क्यों आई? और अगर हमारा देश अपने महापुरुष की महानता का प्रचार-प्रसार कर रहा है तो इसमें यूरोप का क्या जा रहा है. इसमें मुसलमानों को डराने का एंगल कहां से आ गया?
#DNAमित्रों | भारत 'जय शिवाजी' कर रहा..यूरोप क्यों डर रहा? छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर नया षड़यंत्र#DNA #DNAWithRahulSinha #France #ShivajiMaharaj #Europe@rahulsinhatv pic.twitter.com/kbBSeN9PNO
— Zee News (@ZeeNews) July 11, 2026
इस संपादकीय में लिखा गया है कि भारत में अचानक छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं. लेख में 29 मई की एक घटना का जिक्र भी है. 29 मई को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके बताया गया था कि तेलंगाना के संगारेड्डी में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की गई है. लेख के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमाएं लगाकर भारत के मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है. अब आप ही बताइए क्या इन दो बातों का कोई मेल हो सकता है.
छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमाओं से मुस्लिम समुदाय को किस तरह टारगेट किया जा सकता है. साफ पता चलता है कि ये लेख तर्क और तथ्य आधारित नहीं है. दरअसल ये शब्दों से रची गई साजिश है. छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों का विरोध किया था. बड़ी सफाई के साथ मुसलमानों की पहचान को मुगलों से जोड़कर ये नैरेटिव ग़ढ़ा गया है. यानी ये मुस्लिम समुदाय के नाम की आड़ लेकर भारत को बदनाम करने की एक और नापाक कोशिश है.
जैसा कि हमने आपको बताया था कि 29 मई को तेलंगाना में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा स्थापित की गई थी. इस प्रतिमा की स्थापना को लेकर 31 मई को एक अमेरिकी अखबार में लेख छपा. जिसमें लिखा गया था कि आज के भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमाएं स्थापित करने का एक नया सिलसिला शुरु हो गया है. इसी लेख के बाद पश्चिमी मीडिया में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमाओं का जिक्र शुरु हआ जिसे फ्रांस-24 ने उठाया और उसे हिंदू-मुस्लिम के खोखले नैरेटिव में गढ़ दिया.
आमतौर पर हर संपादकीय के साथ उसके लेखक का नाम होता है, लेकिन यहां किसी का नाम नहीं लिखा गया है. यहां लिख दिया गया है फ्रांस-24 ऑब्जर्वर्स यानी फ्रांस-24 के पर्यवेक्षक. ये पर्यवेक्षक कौन हैं, कहां रहते हैं और क्या लिखते हैं. ये कोई नहीं जानता. बहुत सफाई के साथ लेखक वाले हिस्से को छिपाया गया. छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमाओं से जुड़ी एक जानकारी चुराई गई और अपना भारत विरोधी एजेंडा चस्पा कर दिया गया.
भारत विरोधी साजिश से भरे फ्रांस-24 के इस संपादकीय में किसी लेखक का नाम नहीं है. हां बतौर विश्लेषक एक शख्स की टिप्पणी जरूर है. फ्रांस-24 ने जिन साहब को बतौर एक्सपर्ट जगह दी है उनका नाम है रोहित चोपड़ा. तो चलिए इन रोहित चोपड़ा से भी आपका परिचय करा देते हैं.
पेशे से रोहित चोपड़ा एक शिक्षक हैं. वो अमेरिका की सांता क्लारा यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं. रोहित चोपड़ा कथित हिंदू राष्ट्रवाद के आलोचक माने जाते हैं और हाल ही में उन्होंने एक किताब लिखी है. इस किताब का नाम है Vitual Hindu Nation - Saffron Nationalism and New Media. इस किताब में लिखा गया है कि भारत में लिबरल विचारधारा के खिलाफ नैरेटिव तैयार किया जा रहा है.
#DNAमित्रों | भारत को बदनाम करने का नया 'कौमी एजेंडा'!...मदनी-ओवैसी का सेमिनार.. चुनाव का बहिष्कार?
मुसलमानों को लोकतंत्र से दूर रखने की साजिश !#DNA #DNAWithRahulSinha #Delhi #ArshadMadani #AIMPLB #Muslims@rahulsinhatv pic.twitter.com/5ALHcQvuiE
— Zee News (@ZeeNews) July 11, 2026
नैरेटिव कौन तैयार कर रहा है. किस किस्म का नैरेटिव तैयार किया जा रहा है. ये उस लेख से साफ हो जाता है जिसमें रोहित चोपड़ा के कथित एक्सपर्ट कमेंट्स शामिल किए गए हैं. हम आपको फ्रांस-24 की हिस्ट्रीशीट भी दिखाएंगे ताकि आप इस मीडिया संस्थान की हकीकत पहचान सकें लेकिन उससे पहले हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिर फ्रांस-24 ने अपना एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम का दुरुपयोग क्यों किया.
क्या फ्रांस-24 के आरामदायक दफ्तर में बैठकर नैरेटिव लिखने वालों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास पढ़ा भी है. अगर नहीं पढ़ा तो हम छत्रपति शिवाजी महाराज की महान शख्सियत से जुड़े पहलुओं से फ्रांस-24 के लेखकों को अवगत करा देते हैं.
छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में पठानों की एक अलग टुकड़ी थी. इस टुकड़ी में 700 पठान सैनिक हर वक्त तैनात रहते थे. हिंदवी स्वराज्य के इतिहास में पन्हाला के अभियान का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा है. इस सैन्य अभियान में छत्रपति शिवाजी महाराज के परचम तले सिद्दी हिलाल नाम के योद्धा लड़े थे. छत्रपति शिवाजी महाराज के निजी सुरक्षा घेरे यानी अंगरक्षकों में एक प्रमुख नाम सिद्दी इब्राहिम का था.
फारसी इतिहासकार खाफी खान तक ने लिखा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुस्लिम सेनापतियों को हराया लेकिन कभी भी जीत के बाद इलाके में स्थित किसी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया. अगर लड़ाई में जीत के बाद किसी सैनिक को मुस्लिम इलाके से कुरान शरीफ मिलती थी. तो छत्रपति शिवाजी महाराज के आदेश का पालन किया जाता था . ये आदेश था कि कुरान शरीफ को सम्मानपूर्वक रखा जाए और अभियान के दौरान कोई मुस्लिम मिले तो उसे सौंप दिया जाए . यानी शिवाजी के शासन में कभी भी मुस्लिम विरोधी भावनाएं नहीं रही थीं .
ये है उस हिंदवी स्वराज्य का अटल सत्य जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने खड़ा किया था . एजेंडा का चश्मा पहनने वालों को शायद ये सच दिखता नहीं...या फिर वो सच को देखकर भी नकार देते हैं क्योंकि ये सच उनके एजेंडे को शुरु होने से पहले ही खत्म कर देगा.भारत विरोधी नैरेटिव के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लिए जाने से वो लोग भी आहत हैं, जो छत्रपति शिवाजी महाराज को देव तुल्य मानते हैं. जिनके मन में अपने छत्रपति के लिए अपार सम्मान है.
फ्रांस में सेलेक्टिव नैरेटिव का चश्मा पहनकर संपादकीय तो लिख दिया गया लेकिन लिखने से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन को पढ़ने और समझने की कोशिश नहीं की गई. या फिर ये भी हो सकता है कि तथ्य पता थे लेकिन अपनी दुकान चलाने के लिए इतिहास के अटल सत्य को साइडलाइन कर दिया गया.
फ्रांस-24 ने किस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमाओं का बहाना लेकर अपना प्रोपेगेंडा किया. ये तो आप समझ गए होंगे. अब हम आपके सामने सबसे जरूरी तथ्य की पड़ताल करने जा रहे हैं. हमारे विश्लेषण का अगला हिस्सा फ्रांस-24 जैसे मीडिया संस्थानों के एजेंडा को एक्सपोज करेगा और ये बताएगा कि आखिर फ्रांस-24 के मंच पर ऐसा संपादकीय क्यों नजर आया . इसे समझने के लिए आपको फ्रांस-24 का असली DNA पहचानना होगा.
फ्रांस-24 की पूरी फंडिंग फ्रांस की सरकार से आती है. फ्रांस की सरकार का चरित्र कथित तौर पर सेकुलर है. सियासत और सत्ता में So Called सेकुलर का मतलब क्या होता है ये आप भी समझते होंगे. तो इसी सेकुलरवादी सियासत की वजह से फ्रांस-24 जैसे मीडिया संस्थान कथित सेकुलर सामग्री छापते हैं, लेकिन असल में ये सामग्री सेकुलर नहीं बल्कि एजेंडा से प्रेरित होती है. फ्रांस-24 जैसे संस्थानों की मीडिया कवरेज में कथित वामपंथी विचारधारा को हमेशा तरजीह दी जाती है. खासकर गैर-पश्चिमी देशों की कवरेज में ये भेदभाव और कुंठा साफ-साफ नजर आती है. सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इजरायल जैसे देशों को लेकर भी ऐसे मीडिया संस्थान नकारात्मक कवरेज ही करते हैं.
इसी चरित्र की वजह से आज हम ऐसी एजेंडा युक्त पत्रकारिता को एक नाम दे रहे हैं. इस किस्म की पत्रकारिता करने वाले लोग सेकुलर नहीं बल्कि आर्टिफिशियल सेकुलर होते हैं. यानी ये ऊपर से सेकुलर दिखने का ढोंग करते हैं और अंदरखाने वो एजेंडा चलाते हैं जो इनके फायदे साधता है. या यूं कहें कि इनकी भारत विरोधी कुंठा को संतुष्ट करता है.
अब हम आपको पश्चिमी यूरोप और खासकर फ्रांस के इस कथित सेकुलर चरित्र से जुड़ी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं. आज फ्रांस में तकरीबन 14 लाख ऐसे लोग रहते हैं जो मूल रूप से मोरक्को के हैं. इनमें से लाखों ऐसे हैं जिन्होंने फ्रांस में शरण ली थी. अपने कथित सेकुलर चरित्र की वजह से ही फ्रांस ने शरण दी भी थी. एक दिन पहले 10 जुलाई को फुटबॉल वर्ल्ड कप में फ्रांस ने मोरक्को को हराया था. इस हार के बाद मोरक्को के फैंस ने फ्रांस के फैंस के साथ लड़ाई की थी. यूरोप की सड़कों पर आगजनी की थी. कल DNA में हमने आपको ये तस्वीरें भी दिखाई थीं. कथित सेकुलरवाद से फ्रांस और मोरक्को का जो संगम पैदा हुआ था, उसे सड़क पर नफरत की आग ने स्वाहा कर दिया था. ये सिर्फ फ्रांस की नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी यूरोप की हालत है और ये हालत आज की नहीं है कई सालों से है.