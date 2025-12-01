Advertisement
सिगार, शैम्पेन और ज्वेलरी... किन आरोपों में घिरे हैं नेतन्याहू? राष्ट्रपति को भेजा 111 पन्नों का माफीनामा

Benjamin Netanyahu: इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद लगे गंभीर भ्रष्टाचार आरोपों के बीच राष्ट्रपति आइजैक हर्ज़ोग को 111 पन्नों का क्षमादान अनुरोध भेजा है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ चल रहे मुकदमे में माफी की अपील की है. बता दें, यह पहली बार है जब किसी मौजूदा इजराइली प्रधानमंत्री ने दोषसिद्धि से पहले माफी की मांग की है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 01, 2025, 07:50 AM IST
Benjamin Netanyahu: इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को भ्रष्टाचार के आरोपों में चल रहे अपने मुकदमे के दौरान राष्ट्रपति से क्षमादान के लिए अनुरोध किया. राष्ट्रपति आइजैक हर्ज़ोग को सौंपे गए 111 पन्नों के इस अनुरोध के साथ यह पहली बार है जब किसी मौजूदा इजराइली प्रधानमंत्री ने धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी और विश्वासघात के आरोपों का सामना करते हुए दोषसिद्धि से पहले क्षमादान की मांग की है. बता दें, नेतन्याहू पिछले 6 वर्षों से इन मामलों में मुकदमे का सामना कर रहे हैं और यह अनुरोध ऐसे समय में आया है जब कानूनी प्रक्रिया लगातार लंबी होती जा रही है तथा राजनीतिक और सुरक्षा मोर्चे पर बढ़ती चुनौतियों के कारण देश का माहौल पहले से ही तनावपूर्ण है.

कौन से आरोपों का सामना कर रहे हैं नेतन्याहू?

बता दें, इजराइल के इतिहास में नेतन्याहू पहले ऐसे मौजूदा प्रधानमंत्री हैं जिन पर आपराधिक मुकदमा चल रहा है. उन पर तीन बड़े मामलों में आरोप लगे हैं रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और विश्वासघात. अभियोजन पक्ष का आरोप है कि उन्होंने एक टेलीकॉम कंपनी के अधिकारी, एक हॉलीवुड निर्माता और एक प्रमुख अखबार के मालिक सहित कई प्रभावशाली और संपन्न सहयोगियों से राजनीतिक लाभ प्राप्त किया. बता दें, नेतन्याहू पर ये भी आरोप है कि उन्होंने धनी सहयोगियों से सिगार, महंगी शैम्पेन और कीमती ज्वेलरी जैसी लग्जरी वस्तुएं उपहार के रूप में लीं और बदले में उन्हें राजनीतिक लाभ पहुंचाया. बता दें इजराइल के न्याय मंत्रालय ने 2019 में कई वर्षों की जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया था और मई 2020 में मुकदमा औपचारिक रूप से शुरू हुआ था. नेतन्याहू इन सभी आरोपों से इनकार करते हुए इन्हें मीडिया, पुलिस और न्यायपालिका की मिलीभगत से चल रही मुहिम बताते रहे हैं.

लोगों ने नेतन्याहू पर लगाए गंभीर आरोप

यह मुकदमा वर्षों से खिंचता जा रहा है. पिछले दो वर्षों में नेतन्याहू ने गवाही और महत्वपूर्ण सुनवाइयों को टालने के लिए सुरक्षा चुनौतियों और कूटनीतिक व्यस्तताओं का हवाला दिया है, विशेष रूप से हमास, हिज्बुल्लाह और ईरान से जुड़े सैन्य तनावों के दौरान. इससे पहले इजराइल के लंबे राजनीतिक गतिरोध ने भी प्रक्रिया में देरी की जिसके बाद 2022 के अंत में नेतन्याहू ने फिर से सत्ता संभाली. मामले की धीमी गति से आम जनता, खासकर गाजा में बंधक बनाए गए इजराइलियों के परिवारों में क्षोभ बढ़ रहा है. कुछ परिवारों ने आरोप लगाया है कि नेतन्याहू घरेलू राजनीतिक लाभ के लिए युद्ध को लंबा खींच रहे हैं.

मुकदमे से टूट रहा इजराइल: नेतन्याहू 

रविवार को वीडियो बयान जारी करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि मुकदमा अब राष्ट्रीय बोझ बन चुका है और देश का ध्यान महत्वपूर्ण मुद्दों से भटका रहा है. उन्होंने कहा कि इस मुकदमे का जारी रहना हमें अंदर से तोड़ता है विभाजन को बढ़ाता है और राष्ट्रीय दरार को गहरा करता है. यदि इसे समाप्त किया जाए तो इससे देश में तनाव कम होगा और व्यापक सुलह का मार्ग खुलेगा. उन्होंने यह भी कहा कि हफ्ते में 3 बार अदालत में उपस्थित होना उनकी नेतृत्व क्षमता को बाधित करता है विशेषकर ऐसे समय में जब सुरक्षा हालात बेहद संवेदनशील हैं.

ट्रम्प भी नेतन्याहू के लिए कर चुके है अपील 

नेतन्याहू ने यह दावा भी किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पहले ही सार्वजनिक और निजी तौर पर इजराइल से उन्हें माफी देने का आग्रह कर चुके हैं. बता दें कि ट्रम्प ने हाल ही में नेसेट को संबोधित करते हुए भी यही आग्रह किया था और राष्ट्रपति हर्ज़ोग को लिखे पत्र में आरोपों को राजनीतिक और अनुचित अभियोजन बताया. हालांकि इजराइल की कानूनी प्रणाली में राष्ट्रपति की भूमिका सीमित है और किसी प्रधानमंत्री को दोषमुक्त करना राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील प्रश्न है.

इस बीच आपको बता दें कि इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्ज़ोग और नेतन्याहू प्रतिद्वंद्वी रहे हैं लेकिन दोनों ने कई मौकों पर सार्वजनिक रूप से कहा है कि वे राष्ट्रीय हित के मामलों में साथ काम कर सकते हैं. हर्ज़ोग इससे पहले सुझा चुके हैं कि अभियोजक और बचाव पक्ष के बीच समझौता देश के लिए एक व्यावहारिक समाधान हो सकता है. हालांकि, नेतन्याहू के क्षमादान अनुरोध से देश में तनाव बढ़ गया है. कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, दोषसिद्धि से पहले क्षमादान की मांग एक संवैधानिक प्रश्न खड़ा करती है और संभव है कि राष्ट्रपति इस पर तुरंत निर्णय न लें.

इजराइल में विरोध प्रदर्शन और आलोचना

इस बीच, नेतन्याहू के अनुरोध के बाद देश में विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला. इजराइली मीडिया के अनुसार, हर्ज़ोग के निवास के बाहर प्रदर्शनकारियों ने केले का ढेर और एक तख्ती रखी, जिस पर लिखा था कि यह कदम इजराइल को केला गणराज्य बना देगा. नेतन्याहू के आलोचकों का कहना है कि 2008 में उन्होंने स्वयं पूर्व प्रधानमंत्री एहुद ओलमर्ट से भ्रष्टाचार आरोपों के बीच इस्तीफा मांगते हुए कहा था कि ऐसे आरोपों के साथ पद पर बने रहना असंभव है. अब यही स्थिति उनके लिए राजनीतिक रूप से उल्टी पड़ रही है और उन पर पाखंड के आरोप लग रहे हैं.

बता पूर्व प्रधानमंत्री ओलमर्ट ने अभियोग लगने से पहले पद छोड़ दिया था और बाद में जेल की सजा भी काटी थी. इसके विपरीत नेतन्याहू ने अब तक ना पद छोड़ा, बल्कि अब दोष सिद्ध होने से पहले ही माफी चाहते हैं.

Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

benjamin netanyahu

