अब अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन? ईरान को तोड़ने के लिए ट्रंप ने की सीक्रेट डील! तुर्किये भड़का

अब अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन? ईरान को तोड़ने के लिए ट्रंप ने की सीक्रेट डील! तुर्किये भड़का

America Kurd Deal: ईरान बॉर्डर के करीब अमेरिकी टैंक और दूसरी बख्तरबंद गाड़ियां दिखने की खबर से दुनिया में हड़कंप मच गया है. क्या अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में है? इसमें कुर्द फोर्सेज की भी चर्चा हो रही है. कौन हैं कुर्द, क्या है कुर्दिस्तान और क्या कुर्द फाइटर अमेरिका के लिए लड़ेंगे?

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Mar 06, 2026, 10:45 AM IST
अब अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन? ईरान को तोड़ने के लिए ट्रंप ने की सीक्रेट डील! तुर्किये भड़का

मिसाइल अटैक और बमबारी से भी ईरान कमजोर नहीं पड़ा तो क्या अब अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन करने जा रहा है? जी हां, अमेरिका की बख्तरबंद गाड़ियां ईरान बॉर्डर के करीब देखी गई हैं. ईरान के विदेश मंत्री ने चेतावनी दी है कि US का जमीनी हमला उनके लिए ‘बड़ी मुसीबत’ साबित होगा. खुफिया अधिकारियों के साथ डोनाल्ड ट्रंप ईरान ऑपरेशन की समीक्षा करने वाले हैं. इसके बाद कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है. इधर, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कुर्द लीडरों से सीक्रेट डील कर ली है. हजारों की संख्या में कुर्द लड़ाके ईरान में घुसने की तैयारी कर रहे हैं. दरअसल, जिस तरह से ईरान ने जंग का दायरा बढ़ाया है और आसपास के देशों में अमेरिकी मिशनों को निशाना बनाना शुरू किया है, उससे ट्रंप गुस्से में हैं. वह पहले ही कह चुके हैं कि तेहरान में सेना उतारने से पीछे नहीं हटेंगे. बात आगे बढ़ गई है. 

दावा किया जा रहा है कि कुर्दिस्तान होते हुए अमेरिकी फौज आगे बढ़ रही है. हालांकि इसमें दो तर्क हैं- क्या अमेरिकी फौज खुद ईरान में घुसेगी या फिर इराक में मौजूद कुर्द फाइटरों की मदद लेगी. ट्रंप के कुर्द प्लान से तुर्किये भड़क गया है. तुर्किये ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि कुर्द लड़ाकों को बढ़ावा देने से न केवल ईरान बल्कि तुर्किये समेत आसपास के कई देशों के लिए खतरा बढ़ जाएगा. ऐसे में यह समझना जरूरी है कि कुर्द कौन हैं और कुर्द लड़ाके अमेरिका के लिए क्या ईरान में लड़ने जा रहे हैं? 

कुर्द कौन हैं, कुर्दिस्तान कहां है

कुर्द दुनिया के सबसे बड़े बिना देश वाले जातीय समूहों में से एक हैं. इनकी आबादी 3 करोड़ से ज्यादा हो सकती है. ये तुर्की, इराक, ईरान और सीरिया में माइनॉरिटी के तौर पर रहते हैं और इसी इलाके को ये अपना देश यानी कुर्दिस्तान कहते हैं. ईरान में 90 लाख कुर्द रहते हैं. ईरान को कमजोर करने के लिए ट्रंप को इन कुर्दों का भी सपोर्ट चाहिए होगा. 

कुर्द शिया हैं या सुन्नी?

कुर्द किसी भी देश में हों, ये अपनी भाषा बोलते हैं. कई बोलियां हैं. ज्यादातर कुर्द सुन्नी मुसलमान हैं. हालांकि कुर्दों का कभी अपना देश नहीं रहा. ये उत्तरी इराक में एक अर्ध-स्वायत्त इलाके पर राज करते हैं. असल में सालों तक उत्तर-पूर्वी सीरिया के ज्यादातर हिस्से पर राज करते रहे.

'100 प्रतिशत कुर्द फाइटर्स ईरान में घुसेंगे'

पूर्व सीआईए एजेंट जॉन किरियाकू ने फॉक्स न्यूज से कहा है कि इस बात की 100 प्रतिशत संभावना है कि कुर्द लड़ाके ईरान में घुसें. कुर्दों ने लंबे समय तक अमेरिका के साथ मिलकर काम किया है. वे बहादुर लड़ाके हैं और अमेरिका समर्थक हैं. अमेरिका ने उनके साथ इराक में सद्दाम हुसैन और सीरिया में बशर अल असद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है. अब यह अगला कदम हो सकता है. 

क्या कुर्द तेहरान में घुसेंगे? पूर्व सीआईए एजेंट ने कहा कि वे बिना अमेरिका के सहयोग के तेहरान नहीं जाएंगे. उनका मकसद उन इलाकों पर कब्जा करना होगा जो ईरानी कुर्दिस्तान का हिस्सा है या वे मानते हैं. और वे ईरानी फोर्सेज को वहां से भगा देंगे. इससे ईरान पर प्रेशर बढ़ेगा. 

ईरान में 90 लाख कुर्द, तुर्किये को क्या आपत्ति?

हां, ईरान में 90 लाख कुर्द ज्यादातर इराक और तुर्की के साथ देश की पश्चिमी सीमाओं पर रहते हैं. ये अभी और पहले के शासन के खिलाफ रहे हैं. अब सवाल यह है कि तुर्किये को क्यों आपत्ति है. दरअसल, कुर्द लड़ाकों को पश्चिमी हथियार मिलने से वह डरा हुआ है. उसे लग रहा है कि अभी भले ही कुर्दों के टारगेट ईरान में हों लेकिन आगे ये खतरा बन सकते हैं. वैसे भी तुर्किये ने 1984 से हथियारबंद कुर्द बगावत के खिलाफ क्रूर मिलिट्री कैंपेन चलाया है, जिसमें हजारों लोगों की जान गई है. यही वजह है कि तुर्किये ने ईरान लड़ाई में ईरानी कुर्द विरोधी ग्रुप्स के शामिल होने का विरोध किया. तुर्किये ने कहा कि इससे इलाके में ज्यादा अस्थिरता आएगी. नीचे मैप देखिए. 

ट्रंप और कुर्द लीडरों में डील

कुर्द अधिकारियों के हवाले से पश्चिमी मीडिया में खबर आई है कि उत्तरी इराक में हजारों की संख्या में युद्ध के लिए प्रशिक्षित कुर्द लड़ाके अमेरिका के सपोर्ट से ईरान में क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन की तैयारी में जुट गए हैं. तीन अधिकारियों ने बताया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति और इराक के दो मुख्य कुर्द लीडरों ने हाल में गंभीर चर्चा की है. अमेरिका का प्लान यह है कि इजरायल और अमेरिका के हमले के बीच हथियारबंद कुर्दों के घुसने से ईरान बिखर जाएगा. 

Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं.

iran america war

