'दोस्त' के प्रेशर में ट्रंप ने बिना सोचे ईरान पर किया हमला? इंटेलिजेंस चीफ तुलसी टाल गईं सबसे बड़ा सवाल

क्या इजरायल के प्रेशर में अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया? 20 दिन के हमले में अमेरिका को क्या हासिल हुआ? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर अब ये सवाल उठने लगे हैं. इधर, अमेरिकी सरकार की टॉप इंटेलिजेंस अधिकारी तुलसी गबार्ड ने अपने सांसदों को अंदर की बात बताई है. उन्होंने कहा कि ईरान की हुकूमत अब भी सही-सलामत दिखती है लेकिन यह काफी हद तक कमजोर हो चुकी है. हालांकि उन्होंने बार-बार पूछे गए उस सवाल को टाल दिया कि क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हफ्तों से चल रहे इस युद्ध के संभावित परिणामों के बारे में चेतावनी दी गई थी?

हां, क्योंकि अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने नया संकट पैदा कर दिया है और ट्रंप की पूरी सेना कुछ नहीं कर पा रही है. खाड़ी देशों पर ईरान के जवाबी और जोरदार हमले हो रहे हैं. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तेहरान ने बंद कर रखा है जिससे तेल और गैस की सप्लाई को लेकर पूरी दुनिया में उथल-पुथल मच गई है. ट्रंप अब नाटो देशों से मदद मांग रहे हैं लेकिन कोई सुन नहीं रहा.

गबार्ड ने ईरान परमाणु कार्यक्रम पर क्या कहा

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राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने सीनेट खुफिया समिति के सामने कहा कि पिछले साल ईरान पर किए गए अमेरिकी हमलों ने उसके परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से खत्म कर दिया था और तब से उस क्षमता को फिर से बनाने का कोई प्रयास नहीं किया गया. यह बयान महत्वपूर्ण है क्योंकि ट्रंप बार-बार दावा करते रहे हैं कि ईरान पर हमला इसलिए जरूरी था क्योंकि तेहरान से गंभीर खतरा पैदा हो चुका था. गबार्ड का बयान इसके उलट है.

सवाल है कि जब ईरान से खतरा ही नहीं था, तो अमेरिका ने तीन हफ्ते पहले इजरायल के साथ मिलकर ऑपरेशन क्यों चलाया? यह लड़ाई अब अमेरिका पर मुसीबत बनती दिख रही है. तेल के दाम बढ़ रहे हैं, सैनिकों की मौतें हो रही हैं, प्लेन नष्ट हुए हैं, मिशनों पर हमले हो रहे हैं, देश में ट्रंप घिर गए हैं. भारी भरकम खर्च हो रहा है- अब तक हासिल कुछ नहीं हुआ.

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गबार्ड ने सवालों से बचते हुए कहा कि निष्कर्ष निकालना केवल राष्ट्रपति का काम है. उन्होंने इस सवाल का सीधा जवाब देने से मना कर दिया कि क्या इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने यही आकलन किया था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से अमेरिका को अभी कोई खतरा है.

यह सुनवाई ऐसे समय में हुई है जब एक दिन पहले ही नेशनल काउंटर-टेररिज्म सेंटर के निदेशक जो केंट ने इस्तीफा दे दिया. उन्होंने कहा कि वह अंतरात्मा से इस युद्ध का समर्थन नहीं कर सकते. उन्होंने साफ कहा कि वह इस बात से सहमत नहीं कि ईरान से हमें अभी कोई खतरा था. हालांकि गबार्ड ने ट्रंप के फैसले पर सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा. डेमोक्रेट्स की तरफ से बार-बार यही सवाल पूछा गया- अगर कोई इंटेलिजेंस दी गई थी, तो वह क्या थी? क्या युद्ध के संभावित नतीजों के बारे में ट्रंप को जानकारी दी गई थी? सवाल इसलिए उठे क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि उन्हें यह देखकर हैरानी हुई कि ईरान ने अमेरिका के हमलों का जवाब अरब देशों पर हमला करके दिया.

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